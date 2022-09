16.09. Aevis: Ergebnis H1 Swisscom: MK zu neuem Shop-Konzept Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 19.09. Alpine Select: Ergebnis H1 Emmi: Kapitalmarkttag 20.09. Bachem: Capital Markets Day Spice Private: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2022 Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst CS: Global Wealth Report 2022 21.09. Anlegerkonferenz Investora (1. Tag) Swiss Bond Congress (ab 8.30 Uhr) Swiss Digital Finance Conference 2022 (ab 12.00 Uhr) 22.09. SHL: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Inkl. MK) Anlegerkonferenz Investora (2. Tag) 23.09. Huber+Suhner: Capital Markets Day SNB: Zahlungsbilanz Q2 26.09. KOF Consensus Forecast, CS Konjunkturstudie Tessin 27.09. Hiag: Capital Market Day '22 (08.30 - 14.30 Uhr) Georg Fischer: Capital Markets Day 28.09. MCH: ao GV (zu Kapitalerhöhung) Xlife: Ergebnis H1 CS-CFA Index September 29.09. Perrot Duval: GV BCGE: Investor Relations Day CS-Immobilienmonitor Q3 30.09. Airesis: Ergebnis H1 CI Com: Ergebnis H1 EPH: Ergebnis H1 Leclanché: GV (u.a. Umwandung von Schulden in Aktien) BFS: Detailhandelsumsätze August KOF Konjunkturbarometer September SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 03.10. Accelleron: IPO Aryzta: Ergebnis 2021/22 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2022 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2022 04.10. Sika: Capital Markets Day 05.10. KOF Konjunkturprognose Herbst 06.10. EFG International: aoGV (Zuwahl Classen und Collardi) BFS: Logiernächte August 07.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 SNB: Devisenreserven September 2022 11.10. Givaudan: Umsatz 9 Mte Sonova: Investorentag Dormakaba: GV 12.10. Bossard: Umsatz Q3 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022 EFG International: Investor Update zu Strategie 13.10. VAT: Trading Update Q3 BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2022

