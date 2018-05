Air France-KLM stellt Übergangslösung nach Chef-Rücktritt vor

In der Krise bei der Fluggesellschaft Air France-KLM will der Verwaltungsrat am Dienstag eine Übergangslösung für die Unternehmensführung verkünden. Konzernchef Jean-Marc Janaillac hatte nach einer Schlappe im Tarifkonflikt bei der französischen Sparte Air France seinen Rücktritt angekündigt. Auf Bitte des Verwaltungsrats stimmte er zu, bis zur Hauptversammlung an diesem Dienstag (14.30 Uhr) im Amt zu bleiben. Bislang ist unklar, wie viel Zeit das Unternehmen sich für die Suche eines Nachfolgers gibt.