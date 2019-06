Aktien New York: Dow präsentiert sich zu Wochenbeginn freundlich

In der vergangen Woche waren die Aktienkurse in New York von Signalen der grossen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik zu Stützung der Konjunktur beflügelt worden. Nun stimmte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit der Ankündigung neuer Sanktionen gegen den Iran durch US-Präsidenten Donald Trump die Anleger etwas vorsichtig.

Unter den Einzelwerten wollen die beiden Hotel- und Casinobetreiber Eldorado Resorts und Caesars Entertainment gemeinsam den nach eigenen Angaben grössten US-amerikanischen Anbieter in der Glücksspielbranche formen. Dafür will Eldorado Resorts den bisherigen Konkurrenten Caesars übernehmen. Je Caesars-Aktie sollen die Anteilseigner insgesamt 12,75 US-Dollar in Bar und Eldorado-Aktien erhalten. Im vorbörslichen US-Handel zogen die Aktien von Caesars Entertainment um gut 14 Prozent an. Für de Papiere von Eldorado Resorts hingegen ging es um knapp 7 Prozent nach unten./la/mis

(AWP)