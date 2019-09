Aktien New York: Ende des Pendelkurses winkt mit neuer Hoffnung im Handelsstreit

Angesichts neuer Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit greifen die Anleger am Donnerstag zu. Der Leitindex Dow Jones knüpfte mit einem deutlichen Plus von 1,50 Prozent auf 26 750,30 Punkte an seinen starken Vortag an. In der Spitze pirschte er sich mit 26 777 Zählern erstmals seit über einem Monat wieder an die 26 800 Punkte heran. Anleger könnten dies nach mehreren Wochen mit Pendelverkehr zwischen 25 339 und 26 514 Punkten als Ausbruchsversuch werten.