Aktien New York: Wenig verändert - Nichts Neues im Zollstreit

Nach seinem Kursrutsch zu Wochenbeginn hatte der Dow am Vortag ausgehend von einem Tief seit Anfang November ein halbes Prozent zugelegt. Dafür verantwortlich gemacht wurde wieder aufkeimender Optimismus, dass die USA und China sich doch noch auf ein erstes Handelsabkommen einigen, bevor am 15. Dezember neue US-Zölle in Kraft treten. Diese Hoffnung gilt nun aber ohne neue Nachrichten als weitgehend eingepreist.

Die anderen bedeutenden New Yorker Aktienindizes zeigten sich vor diesem Hintergrund auch nicht bewegter. Der marktbreite S&P 500 gab leicht um 0,04 Prozent auf 3111,36 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,06 Prozent auf 8301,76 Punkte stieg./tih/fba

(AWP)