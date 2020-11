Ausblick Adecco: Q3-Umsatz von 4,79 Milliarden Euro erwartet

Q3 2020 (in Mio EUR) AWP-Konsens Q3 2019 Umsatz 4'788 5'898 Bruttogewinn 911 1'146 EBITA bereinigt 148 288 EBITA 122 272 Reingewinn 63 179 (in %) Organisches Wachstum* -17,2 -4 * arbeitstagsbereinigt

FOKUS: Adecco hat die Lockdowns in diversen Ländern im zweiten Quartal mit voller Wucht zu spüren bekommen und einen Umsatzrückgang (bereinigt) von 28 Prozent verbucht.

Für das dritte Quartal gab sich Adecco damals vorsichtig. Im Monat Juni etwa seien die Umsätze organisch um 26 Prozent zurückgegangen, während sich im Juli eine weitere leichte Verbesserung gezeigt habe, hatte es damals geheissen.

Analysten gehen nun im Schnitt davon aus, dass der Umsatz im dritten Quartal um 18,8 Prozent zurückgegangen ist. Organische wird im Durschnitt ein Minus von 17,2 Prozent erwartet.

Damit würde Adecco im Vergleich zur Konkurrenz eher noch etwas schwächer abschneiden: So hatte Markführer Randstad kürzlich für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang von 13,1 Prozent (auf 5,17 Mrd Euro) vermeldet. Und auch Manpower hatte Werte in dieser Grössenordnung ausgewiesen.

Im Fokus ist dabei auch das margen-starke Geschäft mit Laufbahnberatung, Outplacement und Personalschulung, das in Krisen üblicherweise gut läuft.

Beim EBITA und dem Reingewinn gehen die Analysten im Schnitt von schwarzen Zahlen aus. Auf dieser Stufe hatte Adecco im zweiten Quartal mit schwarzen Zahlen positiv überrascht. Konkret wird mit einer EBITA-Marge von 2,6 Prozent gerechnet - bereinigt liegt die Erwartung bei 3,0 Prozent.

Wie üblich interessiert ausserdem der Ausblick auf das Folgequartal. Hier hatte es bei Randstad geheissen, dass im September ein Umsatzrückgang von 11 Prozent resultiert habe und der Oktoberanfang ein "weiteres positives Momentum" gezeigt habe.

Womöglich ist der Ausblick bei Adecco nun etwas pessimistischer, weil sich die Corona-Situation in den letzten Tagen merklich zugespitzt hat und neuerliche Lockdowns wahrscheinlicher geworden sind.

ZIELE: Bei Adecco gibt es nur Mittelfrist- und keine Jahresziele. Laut diesen will der Personaldienstleister viermal schneller als die gesamte Wirtschaft wachsen.

Gleichzeitig strebt das Management Effizienzsteigerungen an, unter anderem mit dem Wachstums- und Sparprogramm "GrowTogether". Ausserdem sieht sich das Management einer "progressiven" Dividendenpolitik verpflichtet, selbst in Zeiten einer Rezession.

PRO MEMORIA: Die aktuelle Krise ist für Adecco laut CFO Coram Williams auch eine Chance: Flexibilität im Bereich des Personals werde gefragter sein als vorher, das sei für viele Firmen eine der Lehren aus Corona. "Und davon profitiert ein Personaldienstleister wie wir naturgemäss."

Im September kündigte Adecco an, per Anfang 2021 neu die Funktion eines Chefs für die Marke Adecco zu schaffen und diese an Christophe Catoir zu übertragen. Mit der Schaffung dieser Funktion werde ein letzter Schritt im Übergang zu einem "markenorientierten Organisationsmodell" vollzogen, hiess es in der Mitteilung damals weiter. Catoir werde mit dem Schritt die Verantwortung für das gesamte allgemeine Temporärgeschäft (General Staffing) mit einem Jahresumsatz von rund 17,5 Milliarden Euro übernehmen.

Ausserdem erhält die Adecco-Gruppe eine neue Marketingchefin: Valerie Beaulieu wird per 16. November zum "Chief Sales and Marketing Officer" und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt, wurde ebenfalls im September bekannt.

Die Adecco-Aktien fielen im September aus dem Schweizer Leitindex SMI, wie die SIX im Juli nach ihrer jährlichen Index-Neuberechnung bekannt gab.

AKTIENKURS: Die Adecco-Aktien haben sich vom Corona-Schock im März bis heute nicht richtig erholt und zuletzt ging es wieder etwas abwärts. Vom Tief im März bei 31,40 Franken habe sich die Titel zwar inzwischen wieder abgesetzt. Mit rund 44 Franken beträgt das Minus seit Jahresbeginn aber noch immer gut 25 Prozent.

