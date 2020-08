Ausblick Alcon: Q2-Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet

Q2 2020E (in Mio USD) AWP-Konsens Bandbreite Q2 2019A Schätzungen Umsatz 1'215 1'148 - 1'267 1'863 5 op. Gewinn -275 -404 - -131 -53 4 - Marge (%) -23,0 -33,6 - -11,0 -2,8 4 op. Gewinn (core) 41 -37 - 136 310 5 - Marge (%) 3,4 -3,1 - 11,2 16,6 5 EPS (USD) -0,50 -0,72 - -0,12 -0,80 4 EPS Core (USD) -0,01 -0,12 - 0,15 0,47 4

FOKUS: Das zweite Quartal war aufgrund des Gegenwinds von Covid-19 ein schwieriges für Alcon - so viel ist laut Analysten klar. Die ehemalige Novartis-Tochter Alcon ist grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig. Einerseits stellt die Geschäftseinheit "Surgical" Produkte für die Augenchirurgie her, andererseits produziert die Sparte "Vision Care" Kontaktlinsen und dazugehörige Pflegeprodukte.

In Bezug auf Covid-19 hatte Alcon die Krise zuerst vor allem bei der Augenchirurgie gespürt. "Die Praxen und Operationsräume waren plötzlich geschlossen, unsere OP-Sets und unsere Intraokularlinsen waren nicht mehr gefragt", sagte CEO David Endicott im Mai im Gespräch mit AWP. Seither ging es in diesem Geschäftsfeld aufgrund der Öffnung der Spitäler in den meisten Ländern aber bereits wieder bergauf.

Trost spendeten diesbezüglich jüngst auch neuere Daten des US-Gesundheitsinformationskonzerns IQVIA. Sie wiesen darauf hin, dass nach dem Lockdown in den USA Eingriffe etwa beim grauen Star wieder vermehrt durchgeführt wurden. Das könnten gute Nachrichten für die Sparte Surgical von Alcon sein.

Etwas harziger könnte die Zukunft hingegen bei den Kontaktlinsen aussehen. Deren Verkauf war weltweit im zweiten Quartal eingebrochen, unter anderem, weil viele Menschen im Home-Office eher auf die klassische Brille setzten. Analysten blicken also gespannt auf die diesbezüglichen Umsatzzahlen von Alcon, die in der Nacht auf den Mittwoch publiziert werden. Die von AWP befragten Analysten erwarten im Schnitt einen Wert von 1'202 Millionen Dollar.

ZIELE: Alcon hatte mit den Zahlen für das erste Quartal den Ausblick für 2020 kassiert. Die Unsicherheiten wegen Covid-19 würden keine finanziellen Prognosen erlauben. Man achte allerdings auf die Verwendung des eingesetzten Kapitals sowie auf den Cashflow und die Kosten. Alcon geht davon aus, dass sich die Nachfrage bei einer Normalisierung der Lage im zweiten Semester erholen wird.

PRO MEMORIA: Aufgrund der Coronakrise hat Alcon auf die Kostenbremse gedrückt. Allein im zweiten Quartal 2020 wurden circa 200 Millionen US-Dollar eingespart, wie das Unternehmen bereits im Mai angekündigt hatte. Stellenstreichungen waren zumindest damals noch keine geplant - auch nicht in der Schweiz. "Wir gehen davon aus, dass es sich um eine temporäre Krise handelt", hatte CEO Endicott gesagt

AKTIENKURS: Die Aktien von Alcon haben seit Jahresanfang minim an Wert zugelegt und notieren aktuell bei 56,26 Franken je Anteilsschein. Allerdings waren sie im März zeitweise auf Werte unter 40 Franken abgestürzt. Zuvor hatten sie im Februar noch ein Jahreshoch markiert, und zwar bei 63,30 Franken. Insgesamt, so das Fazit, bewegen sich die Valoren seit der Loslösung von Novartis seitwärts.

AKTIENEINSTUFUNG:

