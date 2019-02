Ausblick AMS: Umsatz Q4 von 490 Millionen US-Dollar erwartet

(in Mio USD) AWP-Konsens Q4 2017 Umsatz 490 --- EBIT adj.* 58,4 --- - Marge (in %) 12,0 --- * einschliesslich akquisitionsbedingtem Amortisierungsaufwand

FOKUS: Die Analysten gehen davon aus, dass AMS Quartalszahlen eher im unteren Bereich der Guidance ausweisen wird. Bekanntlich hat das Management Mitte November, also nach der Hälfte des Q4, eine Gewinnwarnung publiziert. Damals wurden auch die Mittelfristziele vager formuliert. Hintergrund ist die Nachfrageschwäche beim Hauptkunden Apple.

Analysten befürchten allerdings zum Teil, dass auch das Industriegeschäft - AMS beliefert u.a. die Automobil- und die Gesundheitsindustrie mit Sensorlösungen - zuletzt gelitten haben könnte.

Das Hauptinteresse richtet sich jedoch auf den Ausblick auf das erste Quartal 2019. Auch hier werden noch einmal negative Effekte aus den schwachen iPhone-Verkäufen erwartet.

Eine offene Frage ist auch, ob nach dem Kurssturz der AMS-Aktien am Börsengang in Hongkong festgehalten wird. Dieser soll im zweiten Quartal 2019 über die Bühne gehen.

ZIELE: Für das vierte Quartal stellte AMS im November einen Umsatz von 480 bis 520 Millionen US-Dollar in Aussicht. Diese Guidance gilt seit November; davor waren Verkäufe zwischen 570 und 610 Millionen prognostiziert worden.

Auch die Gewinnziele wurden im November gesenkt: Für die bereinigte operative Ergebnismarge im vierten Quartal stellte AMS einen Prozentwert im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich in Aussicht. In der Marge ist der Aufwand für Akquisitionen und für aktienbasierte Vergütung nicht eingerechnet. Davor hatte AMS eine EBIT-Marge von 16 bis 20 Prozent anvisiert.

Betont wurde ausserdem im November, dass der Free-Cashflow im vierten Quartal deutlich positiv ausfallen soll.

Revidiert wurden ausserdem die Mittelfristziele. So erwartet AMS in den kommenden Jahren jährlich ein zweistelliges Umsatzwachstum und einen Anstieg der bereinigten operativen Ergebnismarge in Richtung des Ziels von 30 Prozent.

PRO MEMORIA: Im Oktober gab AMS Details zur geplanten Zweitnotiz an der Hong Kong Stock Exchange bekannt. Der Schritt soll im zweiten Quartal 2019 geschehen, dabei will AMS bis zu zehn Prozent neue Aktien aus dem genehmigten Kapital ausgeben.

Ebenfalls im Oktober gab AMS das Ergebnis einer strategischen Überprüfung bekannt. Demnach will die Gesellschaft die Aktivitäten im Bereich Umweltsensorik untergewichten und sich auf Wachstumsmöglichkeiten in optischen Technologien konzentrieren.

Die AMS-Aktie wurde im September in den Swiss Leader Index aufgenommen - und zählt seither zum Kreis der Blue Chips an der Schweizer Börse.

In den letzten Wochen kündigte das Unternehmen ausserdem Partnerschaften an, etwa mit dem chinesischen Softwareentwickler Face++ oder dem Chipkonzern Qualcomm. Bei letzterer sollen 3D-Kameraanwendungen mit Tiefenerkennung entwickelt werden. Diese sollen vor allem für die Authentifizierung per biometrischer Gesichtserkennung - etwa im Onlinebanking - genutzt werden.

AKTIENKURS: Die AMS-Papiere haben einen veritablen Absturz hinter sich. Sie kosteten noch im April 120 Franken und fielen dann bis Jahresende auf gut 18 Franken. Seither haben sie sich leicht erholt und notieren aktuell bei rund 26 Franken.

jl/rw/ab

(AWP)