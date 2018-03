Ausblick Bâloise: Jahresgewinn von 552 Mio CHF erwartet

2017E (in Mio CHF) AWP-Konsens 2016A Schätzungen Bruttoprämien 6'744 6'712 4 Combined Ratio (in %) 91,7 92,2 6 Reingewinn* 551,7 534,8 6 Eigenkapital* 6'230 5'774 4 (in CHF) Dividende/Aktie 5,44 5,20 7 * den Aktionären zurechenbar

FOKUS: Analysten rechnen bei der Bâloise mit einem insgesamt soliden Jahresergebnis 2017, welches etwas besser als im Jahr davor ausfallen dürfte. Insbesondere in der Nichtlebensversicherung werden operative Verbesserungen erwartet, auch wenn die Rechnung von den Herbststürmen in Deutschland belastet wurde. Bei der Dividende gehen die Auguren davon aus, dass die Bâloise die Ausschüttung leicht anheben wird.

ZIELE: Zuletzt, also etwa anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen im Spätsommer, sah sich das Management mit dem bis 2021 aufgelegten Programm "Simply Safe" auf Kurs. Die in diesem Zusammenhang geltenden Ziele lauten: Rückfluss von 2 Mrd CHF Barmittel in die Holdinggesellschaft, 1 Million beziehungsweise 30% zusätzliche Kunden sowie der Aufstieg zu einem der beliebtesten Arbeitgeber in der Branche.

PRO MEMORIA: Die Bâloise hat eine Reihe von Investitionen in Digitalisierungsprojekte getätigt. So hat die Gruppe gemeinsam mit der britischen Investment- und Beratungsfirma Anthemis in das in Berlin beheimatete Unternehmen Omni:us investiert. Omni:us ist spezialisiert auf Dienstleistungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus Dokumentenströmen relevante Datenpunkte extrahieren. Weiter wird in Belgien auf die Mobilitätsplattform Mobly gesetzt, die ein Assistance-System oder Angebote im Occasionsmarkt für Autos unterhält.

Neu kann man bei der Bâloise auch Lieblingsgegenstände wie ein Modellschiff oder eine Luxushandtasche voll digitalisiert versichern. Oder über die Smartphone-App "Zak" der Bank Cler ist es möglich, eine Reisegepäck-, Handy- oder Cyberversicherung der Bâloise abzuschliessen. Und mit dem Broker Anivo wurden Versicherungen zu Hypothekargeschäften lanciert.

In den ersten neun Monaten 2017 hatte die Bâloise leicht weniger Prämien eingenommen als im Jahr davor. Das Geschäftsvolumen blieb mit 7,22 Mrd CHF um 0,2% hinter dem Vorjahreswert zurück. Rückläufig entwickelte sich das Lebengeschäft mit einem Minus von 1,5% auf 2,87 Mrd bei den Prämien. Die Einnahmen im Nichtlebengeschäft stiegen derweil um 1,9% auf 2,72 Mrd an.

AKTIENKURS: An der Börse sind auch die Bâloise-Papiere mit Blick auf die jüngsten Marktturbulenzen unter Druck gekommen. Seit Jahresbeginn haben sie über 5% an Wert verloren, während der Leitindex SMI um mehr als 8% verloren hat.

