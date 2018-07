Ausblick Credit Suisse: Quartalsergebnis von 612 Millionen Franken erw.

Q2 2018 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 17A Geschäftsertrag 5'352 5'205 Geschäftsaufwand 4'339 4'541 Gewinn vor St. 894 582 Gewinn vor St. adj. 1'098 682 Reingewinn 612 303

FOKUS: Die Credit Suisse steht im dritten Jahr ihrer selbst auferlegten dreijährigen Restrukturierungsphase und hat entsprechend noch knapp zwei Quartale bis zum geplanten Abschluss der Sanierung vor sich. Konzernchef Tidjane Thiam hatte sich anlässlich der Q1-Zahlen Ende April gegenüber Investoren extrem zuversichtlich gezeigt, dass die Restrukturierung ein voller Erfolg werden würde. "2016 war geprägt von tiefgreifenden strategischen Veränderungen, 2017 folgte ein Jahr der Stabilisierung und Konsolidierung, und für dieses Jahr sieht unser Plan eine Beschleunigung der Performance vor", sagte er anlässlich der Präsentation der Erstquartalszahlen vor drei Monaten.

Ein wichtiger Teil der Restrukturierung, die den Fokus auf die Vermögensverwaltung und den Rückzug aus gewissen risikoreichen Aktivität im Investment Banking zum Inhalt hat, sind Kosteneinsparungen im grösseren Stil. Auch im zweiten Quartal wird demnach die Entwicklung auf der Kostenseite von Analysten genau unter die Lupe genommen. Wie wichtig dies ist, zeigt auch die Tatsache, dass die starke Avance des CS-Aktienkurses im letzten Jahr zu einem guten Teil mit den Fortschritten auf der Kostenseite begründet wurden (siehe auch Rubrik PRO MEMORIA).

Grundsätzlich dürfte das Ergebnis des zweiten Quartals der CS wie bei anderen Banken auch die typische saisonale Schwankung aufweisen und damit hinter dem üblicherweise starken ersten Quartal zurückbleiben. Gemäss den Analysten der ZKB dürfte die Performance der Finanzmärkte sich leicht negativ auf die Kundenvermögen ausgewirkt haben. Und bei den transaktionsabhängigen Kommissionen sei mit einem rückläufigen Ergebnis zu rechnen. Insgesamt dürfte das Investment Banking ein eher enttäuschendes Ergebnis publizieren, glaubt die ZKB.

Die Zahlen von US-Konkurrenten oder des Schweizer Platzhirsches UBS haben allerdings insgesamt überraschend gute Ergebnisse für die Periode von April bis Juni hervorgebracht. Es ist daher eher nicht davon auszugehen, dass das bei der Credit Suisse völlig anders sein wird. Die grösste Schweizer Bank etwa hat Anfang Woche ein deutliches Plus zum Vorjahr in der globalen Vermögensverwaltung und im Investment Banking an den Tag präsentiert. Schwach war einzig die Neugeld-Aufnahme, die allerdings vor allem unter diversen Sonderfaktoren gelitten hat.

Mittelfristig will die CS bekanntlich wieder deutlich mehr Gewinn schreiben. Dank der Fortschritte in den letzten Jahren nähere sich der Gewinn in absoluten Zahlen wieder dem Niveau vor der Restrukturierung an, sagte CEO Thiam vor drei Monaten. Dabei verfüge die Bank jetzt über einen "qualitativ hochwertigeren und kapitaleffizienteren Geschäftsmix".

ZIELE: Die Credit Suisse hat ihre Ziele Anfang November 2017 anlässlich eines Investorentags leicht angepasst. Nachfolgend eine Auswahl der aktuellen Ziele:

. Ziele für Vorsteuergewinn u.a. bis 2018: - Swiss Universal Bank 2,3 Mrd - International Wealth Management 1,8 Mrd CHF - APAC WMC: Vorsteuergewinn 0,85 Mrd CHF - APAC Markets: Return on Regulatory Capital 10-15% - IBCM: Return on Regulatory Capital 15-20% - Global Markets GM: Return on Regulatory Capital 10-15% . Strategic Resolution Unit (SRU): - für 2018 maximaler Vorsteuerverlust von 1,4 Mrd USD - für 2019 von 0,5 Mrd USD . Operative Gesamtkostenbasis - für 2018 unter 17 Mrd CHF, - für 2019 und 2020 zwischen 16,5 Mrd und 17 Mrd CHF . Rendite auf Sachanlagevermögen (RoTE): - 10-11% für 2019 und 11-12% für 2020 . Kapitalquoten: - Kernkapitalquote (CET1, look-through) für 2018 bis 2020 ">12,5%" - CET 1/Tier 1 Leverage Ratio ">3,5%" bzw. ">5,0%"

KOSTEN: Die operativen Kosten wurden von 21,2 Milliarden im Jahr 2015 auf zuletzt (Ende Q1) 17,8 Milliarden Franken zurückgestutzt. Im ersten Quartal waren weitere 200 Millionen an Einsparungen dazu gekommen. Bis Ende Jahr sollen die Kosten weiter fallen, und zwar auf unter 17 Milliarden.

KAPITALPOSITION: Neben den Kosten ist für Grossbanken vor allem auch die Kapitalposition wichtig. Hier hat die Bank in Bezug auf die harte Kernkapitalquote (CET1, look-through) zuletzt (im Q1) einen leichten Anstieg auf 12,9 von 12,8 Prozent verbuchen können. Die Leverage Ratio (CET1) blieb im ersten Quartal unverändert bei 3,8 Prozent. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht derweil weiteren Handlungsbedarf, wie sie im Juni im neuesten Finanzstabilitätsbericht schrieb. Einerseits fordert sie für die CS (und die UBS) eine weitere Verbesserung bei der Verschuldungsquote (Leverage Ratio) und andererseits weitere Fortschritte bei den Plänen zur Abwicklung im Krisenfall. Positiv in diesem Zusammenhang ist, dass die US-Tochter der CS (wie auch der UBS) den Stresstest bzw. die Auflagen der US-Notenbank Fed jüngst bestanden hat.

KREDIT-RATING: Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat kürzlich den Ausblick für das Rating der Credit Suisse AG und deren operative Töchter auf 'positiv' erhöht. Die zweitgrösste Schweizer Bank mache Fortschritte bei der Umsetzung ihres Restrukturierungsprogramms, was die Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Erholung des Gewinns erhöhe, begründete die Agentur ihren Schritt von Ende Juni. Die Erhöhung des Ausblicks bedeute, dass S&P das Rating nach oben anpassen werde, wenn der Gewinn sich weiter erhöhen bzw. sich im Rahmen der Konkurrenten bewegen werde. Kurz vor S&P hatte auch die Agentur Fitch den Ausblick auf 'positiv' von 'stabil' erhöht.

RECHTSFÄLLE: Die Credit Suisse hat Mitte Juni in den USA einen Rechtsstreit aus dem Jahr 2009 rund um die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers hinter sich bringen können. Sie musste Abstriche bei gewissen Forderungen machen, erwartete aus dem Rechtsfall aber keine materiellen, finanziellen Auswirkungen. Die Rechnung der Abwicklungseinheit Strategic Resolution Unit (SRU) dürfte mit rund 70 Millionen Dollar belastet werden, hiess es. Dieser Betrag stimme mit der für die SRU-Einheit zum Jahr 2018 gemachten Prognosen überein, versicherte die Bank.

Ausserdem hat sich die Hongkong-Tochter der Bank im Fall fragwürdiger Einstellungspraktiken mit der US-Börsenaufsicht SEC auf einen Vergleich geeinigt. Die Credit Suisse wird knapp 25 Millionen Dollar an Gewinnausschüttungen und 4,8 Millionen Dollar an Zinsen zahlen, hiess es Anfang Juli. Die Credit Suisse (Hong Kong) Limited hat laut SEC zwischen 2007 und 2013 Freunde und Familienangehörige chinesischer Regierungsbeamter eingestellt, um mit chinesischen Staatsbetrieben ins Geschäft zu kommen.

AKTIENKURS: Die CS-Aktie notiert aktuell bei 15,70 Franken (Freitag 15 Uhr) und damit rund 10 Prozent tiefer als Ende 2017 (UBS -10%, SMI -2,2%). Im Gesamtjahr 2017 hatte das Papier 30% zugelegt und war damit der UBS-Aktie (+12%) und dem Gesamtmarkt (+14%) weit voraus geeilt.

