Ausblick Geberit: Quartalsgewinn von 180,5 Millionen Franken erwartet

(in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2019 EBITDA 248,9 262,0 Reingewinn 180,5 192,0

FOKUS: Nachdem Geberit den Umsatz im ersten Quartal bereits vor drei Wochen für einmal gesondert schon veröffentlicht hatte, ist das Überraschungspotential für das Quartalsergebnis etwas eingeschränkt. Von Interesse ist nun insbesondere die Frage, inwieweit die üblicherweise sehr stabilen Gewinnmargen unter der Corona-Pandemie gelitten haben. Die hohe EBITDA-Marge von 31,6 Prozent vom Vorjahresquartal dürfte aber kaum wieder erreicht werden.

ZIELE: Aufgrund der volatilen und unsicheren Situation sei es derzeit nicht möglich, einen Ausblick für die Bauindustrie zu geben, hiess es mit Blick nach vorne vor drei Wochen. Aufgrund des starken Fundaments und der sehr soliden Bilanz werde man die strategischen und die operativen Prioritäten aber unverändert weiterverfolgen.

PRO MEMORIA: Geberit publizierte ausnahmsweise den Umsatz vom ersten Quartal bereits etwas früher. Trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten resultierte in Landeswährung gerechnet ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent. In Schweizer Franken betrachtet ergab sich indes ein Rückgang von 3,9 Prozent, wie das Unternehmen bereits Anfang April mitteilte.

Für die ersten drei Monaten rapportierte Geberit einen Umsatz von 798 Millionen Franken. Darin enthalten waren negative Währungseffekte in der Höhe von 45 Millionen Franken. Ab Mitte März begann sich für Geberit in gewissen Ländern die Corona-Epidemie negativ auszuwirken. So wurde die Bauindustrie in Europa negativ von den Auswirkungen der Pandemie beeinflusst und in Italien, Frankreich, Österreich, Grossbritannien und Spanien wurden Baustellen stillgelegt.

CEO Christian Buhl bezifferte damals den Umsatzrückgang wegen der Corona-Pandemie ab Mitte März auf einen Wert im "tiefen zweistelligen Prozentbereich". Genauere Angaben zu den Einbussen, mit denen Geberit durch den Lockdown in gewissen Ländern durch die Corona-Pandemie konfrontiert war oder konfrontiert sein wird, machte er nicht. Spürbar wurden die Auswirkungen der Massnahmen erst in der zweiten Monatshälfte. Anlässlich der hohen Volatilität der Nachfrage reichten zwei Wochen noch nicht für gehaltvolle Aussagen zu den Effekten auf die Nachfrage, so Buhl. Keinerlei Angaben machte er auch zu den möglichen Auswirkungen auf die Marge.

AKTIENKURS: Mit dem Corona-Lockdown in der Schweiz am 16. März fiel der Aktienkurs von Geberit auf ein bisheriges Jahrestief von 361,40 Franken. Im Vergleich dazu erzielte er am 10. Januar noch ein bisheriges Jahreshoch von 549 Franken. Die Aktie hat sich vom Rückschlag wieder etwas erholt und kostet aktuell rund 422 Franken. Dies ist ein Minus von gut 22 Prozent seit Jahresbeginn.

jg/ab/cf

(AWP)