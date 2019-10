Ausblick Kühne+Nagel: Q3-Gewinn von 192 Millionen Franken erwartet

Q3 2019E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Bandbreite Q3 2018A Schätzungen Rohertrag 2'000 1'992 - 2'010 1'930 6 EBIT 256 250 - 263 244 9 Reingewinn n.M. 192 187 - 197 189 8

FOKUS: Angesichts des sich weiter eintrübenden Umfelds erwarten Analysten keine grossen Sprünge von Kühne + Nagel. Dennoch dürfte das Unternehmen eine solide Entwicklung aufweisen. So wird in der Seefracht weiterhin ein Wachstum im tieferen einstelligen Prozentbereich aber über dem Marktdurchschnitt erwartet. Keine Besserung ist dagegen in der Luftfracht in Sicht. So wird hier mit einem Rückgang gerechnet.

Mit Blick auf den Betriebsgewinn EBIT erwarten die Experten trotz des schwierigen Umfelds eine Verbesserung. Und auch unter dem Strich wird gemäss AWP-Konsens im Durchschnitt ein etwas höherer Reingewinn nach Minderheiten erwartet.

ZIELE: Wie gewohnt gab sich der Logistiker mit Blick in die Zukunft zuletzt eher wortkarg. "Mit unseren Initiativen zu Technologisierung, Kosteneffizienz und Kundenservice sind wir gut aufgestellt, die Herausforderungen in einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld erfolgreich zu meistern", wurde CEO Detlef Trefzger Zuge der Halbjahreszahlen zitiert.

Zudem bezeichnet der Kühne-Chef die im zweiten Quartal schwache Luftfracht als Frühindikator - zumindest was die Transportvolumina anbelange. Die Volumen der Gruppe sanken hier im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf 813'000 Tonnen. So zeichnete Trefzger denn insgesamt auch ein eher weniger optimistisches Bild der Zukunft als auch schon.

PRO MEMORIA: Kühne + Nagel bietet ab 2020 CO2-neutrale Transporte an. Dabei will das Logistikunternehmen einerseits den eigenen CO2-Ausstoss kontinuierlich abbauen und andererseits seinen Kunden Lösungen zur Reduktion des CO2-Fussabdrucks anbieten. In einem ersten Schritt würden alle Sammelsendungen in der Seefracht ab 2020 CO2-neutral geliefert, wie Kühne+Nagel im September mitteilte.

Ende Juli gab der Logistiker zudem den Abschluss zweier Übernahmen bekannt. So übernahm er zum einen das mittelständische österreichische Logistikunternehmen Jöbstl. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Zudem schloss Kühne+Nagel die Akquisition der Firma Worldwide Perishable Canada Co. ab. Das Unternehmen sei einer der grössten Spediteure des Landes und ein Top-Player für verderbliche Güter sowie Marktführer im Thunfischexport.

AKTIENKURS: Die Aktien von Kühne + Nagel haben seit Jahresbeginn über 17 Prozent zugelegt. Aktuell notieren sie mit rund 148 Franken aber wieder etwas unterhalb des Jahreshochs vom September bei 153,93 Franken. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt verbesserte sich seit Beginn des Jahres gemessen am SPI um rund 23 Prozent.

Homepage: www.kuehne-nagel.com

jl/ab

(AWP)