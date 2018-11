Ausblick LafargeHolcim-CMD: Greifbare Fortschritte und konkrete Ziele erwartet

Die Investoren und Analysten schauen mit Spannung auf den am Mittwoch anstehenden Capital Markets Day des Zementkonzerns LafargeHolcim. An der Veranstaltung, zu dem der Konzern nach England in den Steinbruch Bardon Hill in der Nähe von Birmingham einlädt, dürften insbesondere die Themen Kosten, Überprüfung des Portfolios mit weiteren Devestitionen sowie die Ziele für die kommenden Jahre zentral stehen.