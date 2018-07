Ausblick LafargeHolcim: Halbjahresumsatz von 13,1 Milliarden Franken erwartet

H1 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2017A Umsatz 13'093 12'480 - like for like (in %) 3,2 +4,4 adjustierter EBITDA* 2'456 2'536 * ohne Merger-Kosten

FOKUS: Die Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg und einem Rückgang beim bereinigten EBITDA. Insbesondere Europa und Nordamerika dürften sich in den vergangenen Monaten nach Ende des Winterwetters positiv entwickelt haben und auch in Südamerika wird eine leichte Verbesserung erwartet. Zudem werden die Experten insbesondere auf die Entwicklung in Märkten wie Algerien, Nigeria, Mexiko oder Indien achten. Um die Jahresziele zu erreichen, müsse das Wachstum deutlich anziehen und auch das Betriebsergebnis zulegen, heisst es. Ebenfalls von Interesse dürften die Fortschritte bei den Kostensenkungsmassnahmen sein und die damit verbundenen Kosten.

ZIELE: Bei der Präsentation der Zahlen zum ersten Quartal im Mai hat der Konzern die Guidance bestätigt und rechnet für das Jahr 2018 weiter mit einem Wachstum beim Nettoverkaufsertrag von 3 bis 5 Prozent. Der betriebliche EBITDA auf vergleichbarer Basis soll ein Wachstum von 5 Prozent aufweisen.

PRO MEMORIA: Ende Mai hatte LafargeHolcim die Schliessung des Konzernstandortes Paris angekündigt. In der Schweiz wird der Sitz von Zürich nach Zug verlegt. Damit will der Zementkonzern seine Konzernstruktur vereinfachen. Mit der Schliessung werden 200 von rund 1000 Stellen für die übergeordneten Konzernfunktionen abgebaut. Die verbleibenden Stellen in der Schweiz werden nach Zug und nach Holderbank verlegt, wo der Schweizer Teil des Konzerns, Holcim, seine Wurzeln hat.

In der Presse wurde zuletzt über Pläne eines Verkaufs des Geschäfts in Indonesien berichtet. Laut Kreisen könnte ein Verkauf einen Erlös von rund 2 Milliarden US-Dollar generieren. Als Interessenten kämen asiatische Baustoff-Konzerne und Finanzinvestoren in Betracht. Der Konzern kommentierte die Berichte nicht.

Für die Region Mittlerer Osten-Afrika wurde per Anfang Juli Miljan Gutovic als neuer Chef berufen. Er tritt die Nachfolge von Saâd Sebbar an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Der 39-jährige Australier Gutovic arbeitet seit 13 Jahren im Baumaterialsektor. Für LafargeHolcim ist er seit 2018 tätig. Als Leiter Marketing & Innovation war der Ingenieur für die Produktentwicklung und kommerzielle Lösungen verantwortlich.

In den USA hat LafargeHolcim den texanischen Transportbetonhersteller Tarrant Concrete übernommen. Das Unternehmen betreibt in der Region Dallas/Fort Worth drei Transportbetonwerke, erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 40 Millionen US-Dollar und beschäftigt 90 Mitarbeiter.

Ende Juni wurde gegen die Tochterfirma Lafarge des Zementkonzerns in Frankreich ein formelles Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Behörden untersuchen die Aktivitäten im Zementwerk Jalabiya in Syrien, betrieben durch Lafarge Cement Syria, im Zeitraum von 2011 bis 2014. Der Konzern hat Fehlverhalten "einer kleinen Gruppe von Personen" eingeräumt, die das Unternehmen bereits verlassen haben. Eine Verantwortlichkeit von Lafarge lehnt das Unternehmen aber ab. Lafarge werde gegen die gegenüber der Gesellschaft vorgebrachten Anschuldigungen Rechtsmittel einlegen, kündigte der Konzern an. Sie würden nicht den Verantwortlichkeiten des Unternehmens entsprechen.

AKTIENKURS: Der Aktienkurs von LafargeHolcim hat einige schwierige Monate hinter sich. Jüngst wurde bei 46,64 Franken der tiefste Stand seit August vergangenen Jahres erreicht. Das bisherige Jahreshoch mit knapp 60 Franken stammt aus dem Januar. Aktuell notieren die Titel bei 48,21 Franken.

Website: www.lafargeholcim.com

jl/yr

(AWP)