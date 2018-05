Ausblick LafargeHolcim: Quartalsumsatz von 5,58 Milliarden Franken erwartet

Q1 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2017A Umsatz 5'575 5'630 -Like-for-like Wachstum (in %) 2,7 5,3 Adjustierter EBITDA* 731 801 * ohne Merger-, Restrukturierungs- und anderen Einmalkosten, inkl. JV's

FOKUS: Die Analysten rechnen mit einem eher schwachen ersten Quartal 2018 für den Zementkonzern LafargeHolcim. Beim EBITDA auf vergleichbarer Basis wird mit einem Rückgang gerechnet. Dabei verweisen die Experten einmal auf die gute Vergleichsbasis im Vorjahr und eine geringere Anzahl Arbeitstage aufgrund des frühen Ostertermins.

Auch mit Blick auf die Märkte sind sie für den Jahresauftakt skeptisch. In Europa und Nordamerika sei das Geschäft durch schlechtes Wetter beeinträchtigt worden. In Nordamerika wird zudem damit gerechnet, dass die Marge ihren Höchststand erreicht hat und sich das Preisniveau bei steigenden Energie- und Rohstoffkosten stabilisiert. Kritisch sind die Analysten auch gegenüber dem Geschäft in Algerien und Nigeria eingestellt. In Indien sei der Absatz zwar gut, aber auch hier hätten die Preise nicht mit den Energiekosten mithalten können.

ZIELE: Für das Gesamtjahr 2018 rechnet das Management von LafargeHolcim in seinen Märkten mit einem Wachstum im Nettoverkaufsertrag von 3 bis 5 Prozent. Der bereinigte betriebliche EBITDA soll auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 5 Prozent aufweisen. Die Investitionen sollen unter der Marke von 2 Milliarden Franken bleiben.

Mit der Zahlenpublikation Anfang März hat der Konzern auch neue Mittelfristziele für die kommenden fünf Jahre gesetzt. So soll ein jährliches Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 3 bis 5 Prozent und des wiederkehrenden EBITDA von mindestens 5 Prozent erreicht werden. Der Free Cashflow soll auf über 40 Prozent des wiederkehrenden EBITDA steigen und bei der Kapitalrendite (ROIC) wird ein Wert von über 8 Prozent angestrebt.

PRO MEMORIA: Hauptthema an der Bilanzvorlage war die neu formulierte Strategie des neuen CEO Jan Jenisch bis 2022. Unter dem Motto "Building for Growth" soll das positive Marktumfeld für profitables Wachstum genutzt werden. Die Konzernstruktur soll vereinfacht werden und die Länderorganisationen mehr Eigenverantwortung erhalten. Man werde gezielt in Märkte mit grösserem Potenzial investieren und bei Investitionen selektiver vorgehen. Bei Zuschlagstoffe und Transportbeton sollen aggressivere Marktstrategien verfolgt werden und das Segment Solutions & Products werde neu aufgebaut.

Eine Vereinfachung der Konzernstruktur soll zudem Kosten sparen. Der Fokus der Corporate-Light-Struktur liegt stärker auf den Ländern. Neu werden 35 statt zuvor 20 Märkte direkt der Konzernleitung unterstellt. Die lokalen Manager sollen so mehr Entscheidungsgewalt erhalten und agiler handeln können.

Die Konzernstandorte in Miami und Singapur werden bis Mitte 2018 geschlossen. Auch sei es denkbar, sich aus zwei bis drei Märkten zurückzuziehen. Das Programm soll bis zum ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden und die Vertriebsgemeinkosten (SG&A) dadurch um 400 Millionen Franken pro Jahr sinken. Zudem werden neue Key Performance Indicators mit neuen Anreizen formuliert.

In einem Interview hat Jenisch auch die Aufteilung der Verwaltung auf die beiden Standorte Paris und Zürich in Frage gestellt. Die bisher angekündigten Massnahmen reichten nicht, um ab 2019 das jährliche Sparziel von 400 Millionen Franken zu erzielen, sagte der LafargeHolcim-Chef.

Die massive Wertberichtigung von 3,8 Milliarden Franken, die letztes Jahr zu einem Verlust von 1,68 Milliarden führte, bezeichnete Jenisch als notwendig. Auslöser sei eine umfassende Risikoeinschätzung für einzelne Länder gewesen. "In einigen Märkten wie Algerien oder Brasilien stimmten diese Werte der Aktiven nicht mehr mit der Realität überein."

Anfang März hat der Konzern zudem sein Aktienrückkaufprogramm beendet, nachdem der Schwellenwert von 581 Millionen Franken erreicht wurde. Insgesamt wurden 10,3 Millionen eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 56,54 Franken gekauft.

An der ebenfalls am Dienstag stattfindenden Generalversammlung kommt es zu Veränderungen im Verwaltungsrat. Die Mitglieder Thomas Schmidheiny und Bertrand Collomb verzichten auf eine Wiederwahl. Alle weiteren Mitglieder des VR sind zur Wiederwahl vorgeschlagen, womit sich die Zahl der Mitglieder auf 10 von 12 reduzieren wird.

Schmidheiny ist seit fast fünfzig Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen, etwa als Mitglied der Konzernleitung und von 1978 bis 2001 als deren Vorsitzender der damaligen Holcim tätig, sowie Mitglied im Verwaltungsrat. Er bleibt jedoch einer der Hauptaktionäre der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat will ihn zum Ehrenpräsidenten ernennen. Schmidheiny hält, teils indirekt, rund 11,4 Prozent an LafargeHolcim. Collomb war ab 1975 für Lafarge tätig, von 1989 bis 2003 als Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer sowie bis 2007 Präsident und bis 2012 Mitglied des Verwaltungsrates.

AKTIENKURS: Der Abschreiber und der Jahresverlust 2017 hatten die LafargeHolcim-Aktie Anfang März auf ein 12-Monatdstief bei 50,40 Franken abstürzen lassen. Seitdem hat sich der Kurs wieder ein Stück weit erholt. Aktuell notieren die Zement-Titel auf 56 Franken, liegen damit aber weiter klar unter dem bisherigen Jahreshoch bei 59,98 Franken.

