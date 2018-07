Ausblick Logitech: Quartalsumsatz von 580 Millionen US-Dollar erwartet

Q1 2018/19E (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2017/18A Umsatz 580,0 529,9 EBIT(GAAP) 27,8 31,4 EBIT(non-GAAP) 46,6 43,0 Reingewinn (non-GAAP) 43,2 39,7 Reingewinn 30,6 37,0

FOKUS: Analysten gehen von einem soliden Jahresstart aus. Sie erwarten für das traditionell schwächste erste Quartal ein hohes einstelliges Umsatzwachstum. Wachstumstreiber dürften der Gaming-Bereich sowie die Videokonferenzsysteme sein. Auch Wechselkurseffekte dürften geholfen haben.

Immer noch bremsen, aber weniger stark, dürften dagegen die mobilen Lautsprecher. In dem Bereich hatten zuletzt Lagerbereinigungen für rückläufige Verkaufszahlen gesorgt. Die Einbussen sollen sich laut Analysten nun verlangsamen. Weiter dürfte das PC-nahe Geschäft nur marginal von den wieder etwas anziehenden PC-Auslieferungen profitieren.

Preisrückgänge bei den mobilen Lautsprechern und Investitionen in zukünftiges Wachstum dürften zudem auf die Marge drücken. Die Zahlen dürften nach Ansicht der Marktbeobachter insgesamt keine Änderung in der Gesamtjahresprognose auslösen.

ZIELE: Für das Gesamtjahr 2018/2019 strebt das Management ein Umsatzplus im hohen, einstelligen Prozentbereich (in Lokalwährungen) an. Beim operativen Gewinn lautet die Vorgabe auf 310 bis 320 Millionen Dollar, wie Logitech im März am Investorentag bekannt gab.

Besonders gut soll es bei den Gaming-Produkten und den Videokonferenzsystemen laufen. Die entsprechenden Märkte wachsen laut Logitech um 20 bis 25 Prozent respektive mit 30 bis 40 Prozent.

Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent an.

PRO MEMORIA: Im Schlussquartal des Geschäftsjahrs 2017/18 ist Logitech stark gewachsen. Der Umsatz stieg von Januar bis März um 16 Prozent. Im gesamten Jahr 2017/18 erzielte Logitech einen 16 Prozent höheren Umsatz von 2,57 Milliarden. Der EBIT nahm um 14 Prozent auf 286,7 Millionen zu. Unter dem Strich verdiente Logitech 208,5 Millionen (Vorjahr: 205,9 Mio). Ein Hauptursache für das relativ geringe Gewinnplus waren höhere Steuerbelastungen.

AKTIENKURS: Die Logitech-Aktien haben seit Anfang Jahr um über 40 Prozent zugelegt. Damit entwickelten sie sich klar besser als der Gesamtmarkt SPI (+0,01%), der nicht vom Fleck kam. Erst vor Kurzem erreichten sie ein neues Rekordhoch von 46,91 Franken.

