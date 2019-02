Ausblick Nestlé: Organisches Wachstum 2018 von 3,0 Prozent erwartet

2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2017A* Umsatz 91'338 89'590 Trading op. profit (adj.) 15'510 14'771 - Marge (in %) 17,0 16,5 Reingewinn n. M. 11'541 7'156 (in Fr.) Dividende je Aktie 2,48 2,35 (in %) Organ. Wachstum 3,0 2,4 RIG 2,4 1,6 *teilweise revidiert

FOKUS: Klar im Vordergrund stehen werden bei Analysten und Investoren das organische Wachstum (OG) sowie die (bereinigte) operative Marge. Das OG gilt bekanntlich als die wichtigste Umsatzzahl, entsprechend findet die Umsatzentwicklung in Franken weniger Aufmerksamkeit. Es setzt sich zusammen aus dem sogenannten RIG (Real internal growth, Mengenwachstum) sowie den Preisveränderungen; Akquisitionen und Wechselkursveränderungen werden dagegen herausgerechnet. In den letzten sechs Jahren musste der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller einen deutlichen Rückgang der Wachstumsrate hinnehmen, wobei die Werte für das Gesamtjahr 2017 (2,4%) und für das vierte Quartal 2017 (1,9%) die jeweils tiefsten im laufenden Jahrhundert waren.

Für 2018 dürfte nun eine (leichte) Erholung eingetreten sein. Nestlé rechnet (gemäss Angaben vom Oktober) mit einem Wert von rund 3 Prozent. Im Vergleich zum Wert nach 9 Monaten (2,8%) wäre dies eine leichte Beschleunigung im vierten Quartal. Nestlé begründete diese mit der sehr tiefen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr, aber auch damit, dass das vierte Quartal 2018 einen Handelstag mehr hatte als im Jahr davor. Die meisten Analysten haben sich den Schätzungen von Nestlé angenähert, entsprechend liegt der Konsens für das Gesamtjahr bei 3,0 Prozent mit einer engen Bandbreite. Allerdings könnte das vierte Quartal auch etwas schwächer ausgefallen sein als noch im Oktober erwartet und das Gesamtjahr etwas nach unten ziehen. Der Konkurrent Unilever etwa hat beim organischen Wachstum enttäuscht.

Mühe hatte Nestlé zuletzt vor allem mit der Preissetzung. War der Konzern früher bekannt dafür, dass er mit seinen starken Marken höhere Preise am Markt gut durchsetzen konnte, war ihm das zuletzt kaum mehr gelungen. Das lag zu einem guten Teil am lange Zeit schwachen Wachstum und der tiefen Inflation in einigen Regionen, aber auch an der zunehmenden Konkurrenz. Grundsätzlich bleibt das Branchenumfeld trotz der jüngsten Verbesserung denn auch schwierig. Stichworte in diesem Zusammenhang sind etwa gesündere Produkte, lokale Marken, Premiumisierung oder E-Commerce. Vor allem kleinere, lokale Unternehmen, welche den grossen Multis Marktanteile abjagen, sind eine grosse Herausforderung.

Um nicht abgehängt zu werden bzw. um die Wachstumsraten wieder zu steigern, setzt Nestlé stark auf Forschung und investiert Milliarden-Beträge in neue Produkte. "Es gibt nichts Wichtigeres im Hinblick auf das langfristige Wachstum von Nestlé als Innovation", sagte Konzernchef Mark Schneider denn auch jüngst in einem Interview.

Der Druck kommt allerdings nicht nur von der Konkurrenz, sondern auch von Investorenseite. Gewisse Investoren fordern einen verstärkten Fokus weg vom Wachstum hin zur Profitabilität in der Nahrungsmittel-Industrie. Auch Nestlé kann sich bekanntlich solchen Forderungen nicht entziehen. So tritt etwa der aktivistische Hedgefund Third Point von US-Investor Daniel Loeb, der seit Mitte 2017 rund 1,3 Prozent an Nestlé hält, immer wieder mit Forderungen an die Öffentlichkeit. Vor ein paar Monaten nannte Loeb den strategischen Kurs von Nestlé 'konfus'. Nestlé bewege sich nicht schnell genug bei der Abtrennung von Firmenteilen. Er forderte konkret den Verkauf, die Abspaltung oder andere Massnahmen zur Devestition von 15 Prozent des Umsatzes. Die Mittel daraus seien für Akquisitionen und weitere Aktienrückkäufe zu verwenden.

Nestlé wehrt sich (zum Teil) dagegen. CEO Schneider argumentierte etwa jüngst in der Presse, dass Nestlé mit seiner langfristigen Denkweise und seinem bisherigen Ansatz zur Unternehmensführung seit Jahrzehnten erfolgreich sei. Dass Nestlé vor einiger Zeit aber ein Margenziel formuliert hat, dürfte doch eine (gewisse) Konzession an diese Seite sein.

ZIELE: Für 2018 erwartet Nestlé beim organischen Wachstum gemäss Angaben von Mitte Oktober (9-Mte-Abschluss) einen Wert von rund 3 Prozent (9 Mte: 2,8%, Q3: 2,9%). Zudem sollte sich die bereinigte operative Ergebnismarge entsprechend der Zielvorgaben für 2020 entwickeln. Auch wird eine Steigerung sowohl beim zugrunde liegenden Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen als auch bei der Kapitaleffizienz erwartet. Für das laufende Jahr gehen Analysten aufgrund des anhaltendend herausfordernden Umfeldes von einer eher vorsichtigen Prognose aus und erwarten zumeist eine leichte Verbesserung gegenüber 2018.

In Bezug auf die längerfristige Entwicklung hat das Management um CEO Schneider bekanntlich anlässlich des Investorentages 2017 erstmals ein Margenziel gesetzt und damit das sogenannte Nestlé-Modell (org. Wachstum 5-6% etc.), das viele Jahre gegolten hatte, abgelöst. Neu soll bis 2020 eine bereinigte EBIT-Marge von 17,5 bis 18,5% erreicht werden. Gegenüber dem Wert 2017 (16,4%) entspricht das einer Verbesserung um rund 200 Basispunkte. Beim Umsatz will Nestlé bis 2020 ein mittleres einstelliges organisches Wachstum erreichen. Da die Marge bisher nicht allzu stark im Fokus war, sehen viele Analysten dort noch deutlich mehr Verbesserungspotential auch nach 2020. So ist etwa die Rede von 20 Prozent bis 2023.

M&A: Der Nestlé-Konzern hat im September den Bereich Skin Health (Hautpflege) auf den Prüfstand gestellt oder - wie gewisse Kreise sagen - zum Verkauf angeboten. Nach deutlichen Fortschritten in den letzten zwei Jahren sei nun der richtige Zeitpunkt für eine Prüfung der Eigentümerstruktur gekommen, hiess es damals von Nestlé. Die Überprüfung von Skin Health, das 2017 immerhin einen Umsatz von 2,7 Milliarden Franken erwirtschaftet hat, soll bis Mitte 2019 abgeschlossen sein.

Gemäss einem Bericht der Agentur Reuters hat der potentielle Verkauf eine Reihe von Finanzinvestoren auf den Plan gerufen. Advent habe sich mit Cinven zusammengeschlossen, um das Geschäft mit einem Wert von rund sieben Milliarden Franken zu übernehmen, hiess es etwa. Zudem sei die in Privatbesitz stehende deutsche Merz Pharma Group auf der Suche nach einem Finanzinvestor als Partner. Und auch die Private-Equity-Gesellschaften Partners Group, Blackstone, CVC, KKR, EQT und Carlyle dürften Offerten für Nestle Skin Health unterbreiten. Der Verkaufsprozess werde in den kommenden Wochen formell starten, hiess es im Bericht vom 21. Januar. Die erste Angebots-Runde ende dann voraussichtlich Anfang März.

In der ersten Hälfte 2018 hatte Nestlé bekanntlich zwei grössere M&A-Transaktionen getätigt. Im Mai kaufte er für einen Anfangsbetrag von über 7 Milliarden US-Dollar gewisse Rechte an Starbucks (weltweite Vermarktung sämtlicher Konsum- und Gastronomieprodukte). Dies war die grösste Akquisition der Firmengeschichte. Mitte September folgte dann der Verkauf von Gerber Life Insurance für 1,55 Mrd US-Dollar.

L'ORÉAL: Immer wieder wird über das 23%-Paket von Nestlé am französischen Kosmetikkonzern spekuliert. Im März 2018 lief ein Abkommen mit der französischen Familie Bettencourt aus bzw. wurde von Nestlé nicht verlängert. Dieses sah vor, dass sowohl der Schweizer Konzern als auch die Familie ihren Anteil bis zu sechs Monate nach dem Tod der L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt - sie ist im September 2017 gestorben - nicht erhöhen können. Nestlé betonte vor einem Jahr, dass man nicht beabsichtige, den Anteil zu erhöhen. Allerdings fordern Investoren eher den Verkauf des Anteils, insofern hat die Äusserung von Nestlé diesbezüglich für keine Klarheit gesorgt.

AKTIENRÜCKKAUF: Bei Nestlé läuft bekanntlich ein grösseres Aktienrückkauf-Programm: bis Mitte 2020 und damit über drei Jahre sollen Aktien im Wert von 20 Milliarden Franken zurückgekauft werden. Aktuell (per 05.02.19) sind Aktien im Gesamtwert von rund 11,0 Milliarden zurückgekauft bzw. gut die Hälfte des Programms abgewickelt.

AKTIENKURS: Die Nestlé-Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf in etwa gleich entwickelt wie der Gesamtmarkt. Aktuell notiert das Papier mit rund 86,50 (Stand Dienstag 12 Uhr) 8,4 Prozent über dem Stand von Ende 2018(SMI +8,3%). Das Kursband im bisherigen Jahrverlauf reicht von 79,86 (3.1.) bis 87,72 (6.2.) Franken.

