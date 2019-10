Ausblick Schindler: 9Mte-Umsatz von 8,21 Milliarden Franken erwartet

9Mte 2019E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9Mte 2018A Auftragseingang 8'981 8'653 Umsatz 8'211 7'939 EBIT 911 926 Reingewinn 668 746

FOKUS: Die Analysten gehen davon aus, dass Schindler in den ersten neuen Monaten im Rahmen der Guidance gewachsen ist. Die Nachfrage in Asien und insbesondere in China sei weiter hoch. Der Auftragsbestand per Jahresmitte habe weiter auf eine Dynamik über dem Gesamtmarkt hingedeutet. Die Währungen dürften einen gegenläufigen Effekt gehabt haben, ebenso wie die Kosten für Zukäufe. Dem dürften Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen, etwa durch die neuen Modul-Plattformen, entgegengewirkt haben.

Betriebs- und Nettogewinn dürften geringer ausgefallen, im dritten Quartal wird jedoch eine Stabilisierung der Marge erwartet. Die Analysten rechnen mit einer Bestätigung der Guidance. Auch Aussagen zu 2020 sowie den Entwicklungen bei den Material und Arbeitskosten dürften von Interesse sein.

ZIELE: Für das Gesamtjahr rechnet das Schindler-Management mit einem Plus beim Umsatz von 4 bis 6 Prozent in Lokalwährungen. Der Konzerngewinn wird zwischen 900 und 940 Millionen Franken erwartet. Im Vorjahr hatte dieser Wert 1,01 Milliarden erreicht.

PRO MEMORIA: Ende September hatte Schindler eine grössere Personalrochade in der Geschäftsleitung angekündigt. Carlos Guembe werde nach 30 Jahren Tätigkeit für Schindler per Ende Jahr im Vorfeld seiner für 2020 geplanten Pensionierung aus der Geschäftsleitung zurücktreten. Seine Aufgabe als Verantwortlicher für Südeuropa übernimmt Julio Arce, der bisher für den Bereich Qualität ("Field Quality & Excellence) zuständig war.

Die Position von Arce wiederum wird von Robert Seakins übernommen, welcher derzeit noch die Region Asien/Pazifik leitet. Seakins wird ersetzt durch Jujudhan Jena, welcher aktuell noch als CEO von Jardine Schindler aktiv ist, einem Joint Venture von Schindler in Hong Kong, Taiwan und Südostasien.

Anfang September wurde die Schindler Aktie zeitweise durch Übernahmegerüchte nach einem Medienbericht deutlicher bewegt. Das Unternehmen machte den eher unüblichen Schritt und trat einem Medienbericht über das Interesse eines Mitbewerbers entgegen. Zuvor hatte die italienische "Il Sole 24 Ore" berichtet, der Aufzugshersteller Otis sei jüngst an Schindler herangetreten. Diese Gerüchte seien völlig unbegründet und sachlich falsch, hiess es dann aber von Schindler.

AKTIENKURS: Die Schindler Partizipationsscheine haben in den vergangenen Monaten, wie andere Zykliker auch, vor allem auf die unsichere Konjunkturlage reagiert. Zumeist schwankte der Kurs in einer Spanne zwischen 200 und 230 Franken. Aktuell notieren die PS bei 228,70 Franken. Seit Anfang Jahr haben die Titel gut 17 Prozent zugelegt.

