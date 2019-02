Ausblick Schindler: Jahresgewinn von 1'007 Millionen Franken erwartet

2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2017A Auftragseingang 11'572 10'989 Umsatz 10'776 10'179 - Umsatzwachstum 6,2 4,6 in LW (in %) EBIT 1'262 1'187 Reingewinn 1'007 884 (in Fr.) Dividende je Aktie 4,59 4,00

FOKUS: Die Analysten rechnen mit einer Umsatzentwicklung in Lokalwährungen im Rahmen der vom Unternehmen gesetzten Ziele. In Franken gerechnet dürfte die Währungsentwicklung entgegengewirkt haben und auch die Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard IFRS dürfte Spuren hinterlassen haben. Die Marge wird zum Vorjahr wenig verändert erwartet. Von Interesse dürfte der Ausblick auf das laufende Jahr sein. Im Januar hatte Wettbewerber Otis aufgrund der allgemeinen Konjunkturerwartungen einen vorsichtigen Ausblick gemeldet.

ZIELE: Schindler hat für 2018 ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 5 bis 7 Prozent prognostiziert. Beim Konzerngewinn wurde ein Wert in der Bandbreite von 960 Millionen bis 1,01 Milliarden Franken angepeilt.

PRO MEMORIA: Anfang Dezember hat das Unternehmen seinen neuen Hauptsitz in Ebikon bezogen. In den Um- und Neubau des Campus wurden in den vergangenen Jahren rund 130 Millionen Franken investiert. Die neue Firmenzentrale bietet rund 280 Mitarbeitern Raum.

Mit den Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2018 hatte Schindler die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Auftragseingang stieg um 7,1 Prozent auf 8,65 Milliarden Franken und der Umsatz um 7,9 Prozent auf 7,94 Milliarden. In Lokalwährungen betrug das Wachstum 6,8 bzw. 7,6 Prozent.Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT legte um 7,7 Prozent auf 926 Millionen Franken zu und die entsprechende Marge betrug unverändert 11,7 Prozent. Der Konzerngewinn erhöhte sich durch eine Steuerrückzahlung stärker um 15,1 Prozent auf 746 Millionen Franken. Währungen und steigende Rohmaterialkosten belasteten, das Unternehmen konnte jedoch operative Verbesserungen erzielen.

Alle Regionen legen zu, wobei Amerika am stärksten wuchs. In China wurden stabile Volumen erreicht und in Indien stiegen die Neuinstallationen. In Europa hätten sowohl der Norden als auch der Süden Wachstum gezeigt, hiess es Ende Oktober.

AKTIENKURS: Die Schindler-Partizipationsscheine haben in den vergangenen 12 Monaten eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. Von rund 240 Franken im Januar 2018 ging es bis unter 200 Franken im vergangenen Sommer hinab. Danach folgte wiederum ein Anstieg auf ein Allzeithoch bei rund 246 Franken Anfang Oktober, worauf eine erneute Schwäche bis unter 190 Franken zum Jahreswechsel folgte. Aktuell notieren die PS bei rund 212,20 Franken.

