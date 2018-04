Ausblick Schindler: Quartalsgewinn von 206 Millionen Franken erwartet

Q1 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2017A Auftragseingang 2'741 2'607 Umsatz 2'391 2'260 - Wachstum in Lokalwährungen (in %) 4,8 3,8 EBIT 279 260 Reingewinn 206 179

FOKUS: Die Experten rechnen bei Schindler mit einem Quartalsergebnis, dass von einer Reihe von Faktoren beeinflusst sein wird. Druck komme von den gestiegenen Rohstoffpreisen, etwa bei Stahl und Aluminium, sowie von den Währungen. Dies dürfte nur teilweise durch Preissteigerungen und operative Massnahmen kompensiert werden. Insbesondere die Preisentwicklung in China, dem wichtigsten Wachstumsmarkt, dürfte von Interesse sein. Nach einem negativen Einmaleffekt im Vorjahr dürfte der Reingewinn höher ausfallen.

ZIELE: Für das laufende Jahr 2018 rechnet das Schindler-Management mit einem Wachstum im Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt vergleichbar zum Vorjahr. Die Guidance geht erneut von einer Umsatzsteigerung in einer Spanne von 3% bis 5% in Lokalwährungen aus. Die Profitabilität zu steigern dürfte jedoch schwieriger werden als 2017, hiess es Mitte Februar bei der Vorlage der Jahresergebnisse.

PRO MEMORIA: 2017 hat Schindler erstmals einen Umsatz von mehr als 10 Mrd CHF erzielt und die Profitabilität dabei gehalten. Unter dem Strich resultierte ein höheres Nettoergebnis. Das Neuanlagen-, wie auch das Unterhaltsgeschäft wuchsen profitabel. Die Dividende wurde auf 4 von zuvor 3 Franken deutlich angehoben und auch in Zukunft könnte mehr vom Gewinn ausgeschüttet werden.

AKTIENKURS: Die Schindler-Partizipationsscheine hatten Ende Januar bei 239 Franken ein Allzeithoch markiert und sind seitdem deutlich zurückgekommen. Zeitweise sank der Kurs der PS Anfang April unter 200 Franken und notiert wieder leicht über dieser Marke.

