Ausblick Sika: Quartalsumsatz von 1'641 Millionen Franken erwartet

Q1 2019E (in Mio Fr) AWP-Konsens Q1 2018A Umsatz 1'641 1'554 Umsatz nach Regionen -EMEA 715,6 691,5 -Americas 417,2 389,0 -Asien/Pazifik 267,7 257,7 -Global Business 238,0 215,8

FOKUS: Sika dürfte nach Einschätzung von Analysten auch zum Start des neuen Jahres deutlich zugelegt haben. Neben Akquisitionen und Preiserhöhungen dürfte der zumindest in Europa relativ milde Winter die Aktivitäten gestützt haben. Im Vorjahr hatte das schlechte Wetter viele Baustellen lange lahmgelegt.

Es gilt auch anzumerken, dass das erste Quartal wegen saisonaler Effekte das jeweils am wenigsten aussagekräftige ist. Gewinnzahlen publiziert Sika zum ersten Quartal nicht.

ZIELE: Für 2019 rechnet Sika mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und stellt eine überproportionale Steigerung des Betriebsgewinns in Aussicht. Die noch nicht vollzogene Akquisition des Mörtelherstellers Parex fliesst im ersten Quartal noch nicht in die Zahlen von Sika ein (siehe PRO MEMORIA). Neue Mittelfristziele will Sika beim Kapitalmarkttag im Herbst vorstellen.

PRO MEMORIA: Für 2018 präsentierte Sika im Februar das beste Resultat der Unternehmensgeschichte: Beim EBIT (945,9 Mio Millionen Franken) und beim Gewinn (687,1 Millionen) wurden neue Rekordmarken gesetzt.

Anfang Januar gab Sika 2,5 Milliarden Franken für den Kauf des Mörtelproduzenten Parex aus Frankreich aus. Das ist der grösste Deal in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Unternehmens. Zur Finanzierung des Deals platzierte Sika noch im Januar eine Pflichtwandelanleihe über 1,3 Milliarden Franken mit Fälligkeit 2022.

AKTIENKURS: Die Sika-Aktien haben sich im laufenden Jahr bis dato mit plus 16 Prozent etwas besser als der Gesamtmarkt entwickelt (SMI: +13%).

