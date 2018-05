Ausblick Swiss Life: Geschäftsvolumen von 6'687 Millionen Franken erwartet

Q1 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2017A Geschäftsvolumen 6'687 6'539

FOKUS: Zum ersten Quartal legt Swiss Life lediglich Zahlen zur Volumenentwicklung und keine Angaben zu den Ergebnissen vor. Entsprechend kleiner ist das Interesse von Analysten und Anlegern am Datensatz, den die Swiss Life am Dienstag präsentieren wird. In Analystenkreisen wird ein "unspektakulärer" Start ins Jahr 2018 mit leichtem Volumenwachstum erwartet. Mit wenig Bewegung ist im Geschäftsvolumen des Heimmarkts und in Deutschland zu rechnen, während Swiss Life in Frankreich mit dem Verkauf von fondsgebundenen Produkten wohl weiterhin gut zulegen kann.

ZIELE: Im laufenden Jahr folgt Swiss Life nach wie vor den Vorgaben des Dreijahresprogramms "Swiss Life 2018". Darin sind Initiativen vorgesehen, die zu Kosteneinsparungen im Umfang von 100 Millionen Franken führen sollen. Bis Ende 2017 seien bereits 86 Millionen davon umgesetzt worden. Und auch der Wert des Neugeschäfts werde Ende 2018 über die letzten drei Jahre kumuliert die Zielmarke von 750 Millionen gut übertreffen, sagte CEO Patrick Frost. In Sachen Eigenkapitalrendite strebt die Swiss Life einen Wert im Bereich von 8 bis 10 Prozent an.

PRO MEMORIA: Ende April hat die Swiss Life - wie dies andere Schweizer Versicherer auch tun müssen - einen Bericht zum Kapitalmanagementregime Swiss Solvency Test (SST) veröffentlicht. Demnach hat sich der SST-Quotient auf den Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozentpunkte auf 170 Prozent erhöht. Ende Februar war anlässlich der Bilanzmedienkonferenz die Rede von einer SST-Quote von geschätzt über 170 Prozent.

Im SST-Regime habe sich das Zielkapital der Swiss Life im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Milliarden auf 23,0 Milliarden Franken erhöht, so der Bericht weiter. Demgegenüber nahm das risikotragende Kapital um 4,3 Milliarden auf 36,2 Milliarden zu.

Für viel Wirbel in der Lebensversicherungsbranche sorgte Mitte April die Ankündigung der Axa, dass sie in der Beruflichen Vorsorge (BVG) ab 2019 keine Vollversicherungen mehr anbieten wird. Die Swiss Life bleibt aber dem Vollversicherungsmodell treu, wie sie umgehend beteuerte. Man stehe weiterhin für die "unabdingbaren und umfassenden Garantien" für die Schweizer KMU in der 2. Säule ein, schrieb die Swiss Life. Die Gruppe ist in der Schweizer Kollektivversicherung mit einem Anteil von 34 Prozent der Marktführer und erzielt pro Jahr Prämieneinnahmen in diesem Geschäft von 8,2 Milliarden Franken.

AKTIENFOKUS: An der Börse stehen die Aktien der Swiss Life in etwa auf dem Niveau, wo der Kurs auch zum Ende des Jahres 2017 gelegen hatte. Demgegenüber hat der Gesamtmarkt an Terrain verloren.

