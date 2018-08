Ausblick Swiss Life: Halbjahresgewinn von 543 Millionen Franken erwartet

H1 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2017A Betriebsgewinn 794 760 Reingewinn* 543 521 Eigenkapital (30.6.) 14'645 15'583 * nach Minderheiten

FOKUS: Die Analysten erwarten von Swiss Life im ersten Halbjahr eine Fortsetzung des Aufwärtstrends aus den Vorquartalen. So sollen neben den Gewinnkennzahlen auch die Prämieneinnahmen sowie die Kommissions- und Gebührenerträgen moderat höher ausfallen als in der Vorperiode. Auch die weiteren Kennzahlen, für die Swiss Life Strategieziele bis Ende 2018 formuliert hat, sollten Fortschritte aufweisen. Weil Swiss Life jedoch mittlerweile viele dieser Ziele bereits erreicht hat oder nahe an deren Erreichung dran ist, stehen diese nicht mehr so stark im Vordegrund.

ZIELE: Für die Periode 2016 bis 2018 hat sich Swiss Life Ziele bezüglich Eigenkapitalrendite, Kosteneinsparung Ausschüttungsquote und Neugeschäft gesetzt. So soll in dieser Periode die Eigenkapitalrendite zwischen 8 und 10 Prozent betragen. Für die Ausschüttungsquote gilt der Zielbereich 30 bis 50 Prozent. Der Versicherer will zudem bis Ende 2018 die Kosten nachhaltig um 100 Millionen Franken reduzieren. Im Mai meldete Swiss Life, dass Ende März die erzielten Kosteneinsparungen 90 Millionen Franken betragen haben. Anlässlich der Bekanntgabe des Jahresresultat 2017 sagte Swiss Life CEO Patrick Frost, dass der Versicherer von 2016 bis Ende Jahr beim Neugeschäft die Zielmarke von kumuliert 750 Milliarden Franken "gut übertreffen" werde.

PRO MEMORIA: Swiss Life übernahm Ende Juni das deutsche Immobilienunternehmen BEOS. Mit dem Zukauf vergrössert der Versicherer seinen Immobilienpark, zu dem sie insbesondere institutionellen Kunden über den Verkauf von Fondsanteilen Zugang verschafft. Auch in der Schweiz prüft Swiss Life für seinen Immobilienfonds den Kauf eines Immobilienportfolios im Wert von rund 500 Millionen Franken. Anders als der Konkurrent Axa hält Swiss Life aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage in der beruflichen Vorsorge am Vollversicherungsmodell fest. Im ersten Quartal hat Swiss Life Prämien- und Gebühreneinnahmen gegenüber der Vorjahresperiode steigern können. Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 um 7 Prozent auf 6,99 Milliarden Franken an.

AKTIENKURS: Die Swiss-Life Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Am Freitagmittag notierte das Papier mit rund 350 Franken um 2,3 Prozent höher als zu Jahresbeginn, während der SMI aktuell um 2,5 Prozent tiefer steht als Anfang Januar.

