Ausblick Swiss Life: Jahresgewinn bei 997 Mio CHF erwartet

2017E (in Mio CHF) AWP-Konsens 2016A Betriebsergebnis 1'479 1'393 Reingewinn 997 922 31.12.2017E (in Mrd CHF) AWP-Konsens 31.12.16A Eigenkapital 14,6 13,7 (in CHF) 2016A Dividende/Aktie 13,30 11,00

FOKUS: Insgesamt rechnen Analysten mit einem soliden Zahlenausweis der Swiss Life zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Dabei dürfte der Lebensversicherer weiter von der Umschichtung im Geschäftsvolumen weg von traditionellen, kapitalintensiven Produkten (Einmaleinlage) hin zu modernen Produkten und gebührenbasiertem Geschäft profitieren. Zudem gehen die Experten davon aus, dass die Swiss Life auf der Kostenseite weitere Fortschritte erzielt hat. Neue Geschäftsziele sind indes frühestens im Spätherbst zu erwarten.

Spannend wird sein, auf welches Niveau die Swiss Life die Dividende anheben wird. Im Jahr 2017 wurde dank guter Resultate aus dem vorangegangenen Jahr sowie mit Blick auf die solide Kapitalbasis die Ausschüttung auf 11,00 von 8,50 CHF je Titel erhöht. Daraus ergab sich eine Ausschüttungsquote von 38% nach zuvor 31%. CEO Patrick Frost erwähnte vor Jahresfrist, dass man in Zukunft die Quote im Bereich der Zielbandbreite (30-50%) weiter anheben möchte.

ZIELE: Anlässlich der Vorlage der Neunmonatszahlen im November sah sich die Swiss Life mit den Zielen des aktuellen Programms "Swiss Life 2018" auf Kurs. Von den Initiativen zu den geplanten Kosteneinsparungen von 100 Mio CHF seien bereits drei Viertel umgesetzt worden, hiess es.

Weiter strebt Swiss Life eine um nicht realisierte Kapitalgewinne bereinigte Eigenkapitalrendite im Bereich von 8% bis 10% an. Betreffend der angepeilten Cash-Überweisungen von 1,5 Mrd CHF flossen bis im Halbjahr bereits rund 80% an die Holding. Die neuen Ziele mit Fokus auf das Kapitalmanagement will sich die Swiss Life im kommenden November setzen.

PRO MEMORIA: In einem Interview kurz vor Weihnachten hatte sich CEO Patrick Frost gegen einen Einstieg in die Sachversicherung ausgesprochen. Die Swiss Life habe unlängst geprüft, ob künftig auch Sachversicherungen wie Hausrat- oder Haftpflichtversicherungen angeboten werden sollen, sagte er. Der Hintergrund der Überlegungen seien die attraktiven Margen gewesen. Man habe sich dann aber gegen den Einstieg entschieden. "Der Aufwand für einen Markteintritt war zu gross."

Frost äusserte sich im Interview mit der "Handelszeitung" auch zum Stand der Untersuchungen, die das US-Justizdepartement (DoJ) zum Geschäft mit Wrapper-Versicherungen für vermögende Personen führt. Das DoJ prüft, ob diese dazu genutzt wurden, um zu versteuernde Vermögensverhältnisse zu verschleiern. Die Swiss Life wurde im September diesbezüglich vom DoJ kontaktiert. "Wir befinden uns noch in einer frühen Phase. Wir bereiten uns auf die Gespräche vor", sagte Frost im Dezember. Er geht dabei nicht davon aus, dass sich das DoJ unter der neuen Regierung milde verhalten wird.

Die Anlagestiftung Swiss Life hat 2017 ihr Wachstum fortgesetzt. Das Bruttovermögen erhöhte sich per Ende des Jahres um 20% auf 7,5 Mrd CHF, wie die Swiss Life Anfang Februar mitteilte. Damit habe die Anlagestiftung den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen können und gehöre nun zu den sechs grössten Anlagestiftungen der Schweiz. Insgesamt betreute die Anlagestiftung per Ende 2017 über 420 Pensionskassen und Sammelstiftungen als Kunden.

AKTIENKURS: An der Börse hat Swiss Life seit Jahresbeginn mit der allgemeinen Marktkorrektur ebenfalls an Wert verloren. Allerdings hält sich der Rückgang mit einem Minus von rund 1,5% in Grenzen, während der breite SPI um gut 4% eingebüsst hat. Und dies nachdem die Swiss Life-Papiere im Jahr 2017 mit 20% stark an Wert gewonnen haben.

