Ausblick Swiss Re: 9M-Gewinn von 1'357 Millionen US-Dollar erwartet

9M 2019E (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2018A Reinergebnis 1'357 1'090 (in %) Combined Ratio P&C 101,6 99,5 Combined Ratio CorSo 123,0 105,4 Per 30.9.2019E 30.06.2019A (in Mrd USD) Eigenkapital 30,7 29,0

FOKUS: Im dritten Quartal haben Windstürme in den USA, der Karibik und in Asien für Leid und Zerstörung gesorgt. Die an Häusern, Infrastruktur oder etwa herumstehenden Autos entstanden Schäden tragen letztlich auch Rückversicherer wie die Swiss Re mit. Im Fokus stehen der Hurrikan "Dorian", der vor allem in den Bahamas wütete, und der Taifun "Faxai" in Japan.

Analysten rechnen bei Swiss Re nach "Dorian" mit einer Belastung von rund 300 Millionen US-Dollar und für "Faxai" mit etwa doppelt so viel. Das dürfte die Gruppe dank ihrer dicken Kapitaldecke aber problemlos schultern können. Beim Ergebnis rechnen die Experten nach neun Monaten gar mit einem Zuwachs. Denn im vergangenen Jahr hatten der Hurrikan "Florence" im Osten der USA, Taifune in Japan sowie der Brückeneinsturz in Genua die Rechnung gar mit über 1,5 Milliarden belastet.

ZIELE: Und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Zu Beginn des vierten Quartals fegte mit "Hagibis" ein weiterer Taifun über Japan hinweg. Gemäss ersten Modellrechnungen des Katastrophen-Spezialisten Air Worldwide dürften sich die versicherten Schäden daraus im Bereich von 8 bis 16 Milliarden Dollar bewegen. Zudem wüten derzeit in Kalifornien wie vor Jahresfrist Waldbrände.

Spannend wird sein, wie die verschiedenen weiteren Katastrophenereignisse sich auf die Rückversicherungspreise auswirken werden. Im Januar erneuert die Branche wie jedes Jahr einen Grossteil der Verträge mit den Erstversicherern und fixiert die Preise neu. Während vieler Jahre standen diese unter Druck. Hinweise auf die Preisentwicklung dürften die Anleger dankend aufnehmen.

Prognosen zu konkreten Geschäftszahlen gibt die Swiss Re dagegen traditionellerweise keine ab.

PRO MEMORIA: Am Branchentreffen in Monte Carlo im September gaben sich die Vertreter der Swiss Re mit Blick auf die Preisentwicklung zurückhaltend. Zwar dürften die Rückversicherer bei den Vertragserneuerungen von Kunden höhere Preise in Geschäftsfeldern verlangen können, die von hohen Schäden betroffen seien, hiess es. In anderen Bereichen sei aber mit weitgehend stabilen Preisen zu rechnen.

Das Geschäft mit Erstversicherungen für Firmen, die Sparte Corporate Solutions, baut Swiss Re derweil um. Unter dem neuen Corso-Chef Andreas Berger hat Swiss Re das Geschäft umfassend überprüft und setzt das Messer am problematischen US-Haftpflichtportfolio, am Spezialversicherungsgeschäft sowie an der Agrar-, Schiffs-, Luft- und Raumfahrtversicherung an. Insgesamt betreffe die Portfoliobereinigung ein Geschäft mit einem Prämienvolumen von rund 900 Millionen Dollar, hiess es.

Offen bleibt derweil, was mit der Tochter ReAssure geschieht. Der Verwalter von geschlossenen Lebensversicherungs-Portfolios hätte im Juli an die Londoner Börse gebracht werden sollen, doch der Börsengang wurde wegen ungünstiger Marktbedingungen auf Eis gelegt. Swiss Re hält sich für die Reduktion des ReAssure-Anteils alle Optionen offen, nach wie vor auch ein IPO.

AKTIENKURS: An der Börse ging es für die Swiss-Re-Aktie im laufenden Jahr, mal abgesehen von einigen Rücksetzern, in die Höhe. Seit Jahresbeginn kletterten die Titel um rund 15 Prozent in die Höhe. Swiss Re ist für Anleger wegen ihrer grosszügigen Ausschüttungspolitik, sei es über hohe Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe, sehr beliebt.

Anfang Mai hatte Swiss Re den ersten Teil eines Aktienrückkaufs bestehend aus zwei Tranchen zu je 1 Milliarde Franken gestartet. Ob auch die zweite Tranche des Programms lanciert wird, ist nach dem Rückzieher des ReAssure-IPO allerdings unwahrscheinlicher geworden.

(AWP)