Ausblick Swiss Re: Quartalsgewinn von 437 Millionen US-Dollar erwartet

Q1 2018E (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2017A Gebuchte Bruttoprämien 10'793 10'199 Reingewinn 437 656 Combined Ratio P&C (in %) 94,7 95,6 Combined Ration CorSo (in %) 99,9 99,6 Per 31.3.2018E AWP-Konsens 31.12.2017A (in Mio USD) Eigenkapital 33'303 33'374

FOKUS: Das bestimmende Thema bei Swiss Re sind derzeit nicht Zahlen zur Geschäftsentwicklung, sondern vor allem die Pläne des japanischen Technologiekonglomerats Softbank. Von erhöhtem Interesse dürfte auch die Frage sein, ob sich der Turnaround bei den Rückversicherungspreisen bestätigt und die Preise, die in den vergangenen Jahren unter Druck gestanden hatten, weiter anziehen.

An der Generalversammlung Ende April konnte Swiss-Re-Präsident Walter Kielholz keine News zum Stand der Gespräche mit Softbank kommunizieren. "Wie Sie wissen, prüfen wir aktuell verschiedene strategische Optionen, unter anderem eine Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen mit Softbank, um das Potential der Digitalisierung besser ausschöpfen zu können", sagte er. "Viel mehr kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt leider nicht sagen, aber: wir leben in spannenden Zeiten, soviel ist sicher."

ZIELE: Die Ziele an denen sich Swiss Re auf lange Sicht misst, hat der Konzern am Investorentag bestätigt. Langfristig will man mit der Eigenkapitalrendite den risikofreien Zinssatz zehnjähriger US-Staatsanleihen um mindestens 700 Basispunkte übertreffen. In der P&C-Rückversicherungen gilt für die Rendite eine Zielbandbreite von 10-15 Prozent, für die L&H-Sparte von 10-12 Prozent, für Corporate Solutions von 10-15 Prozent und für Life Capital von 6,8 Prozent.

Das ökonomische Eigenkapital je Aktie will die Swiss Re über den Versicherungszyklus auf Gruppenebene derweil jährlich um 10 Prozent steigern. Dabei ist es das Ziel, "überschüssiges" Kapital, das keine Verwendung für das operative Geschäft findet, an die Aktionäre zurückzuführen. Dies setzt Swiss Re mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm um.

PRO MEMORIA: Swiss Re und Softbank führen seit einigen Wochen Gespräche über eine Partnerschaft. Die könnte dem Rückversicherer den Zugang zu einem breit angelegten Technologie-Know how und einer grossen Kundenbasis eröffnen. Dabei dürfte sich Softbank wohl nur mit bis zu einem Zehntel an Swiss Re beteiligen, wie Anfang April anlässlich des Investorentags gesagt wurde.

Die Gespräche mit Softbank stünden nach wie vor in einer frühen Phase und ob es zu einem erfolgreichen Abschluss komme, bleibe weiterhin ungewiss, betonte Swiss Re-CEO Christian Mumenthaler am Investorentreffen. Zum Zeitplan der Gespräche machte er keine Aussagen. Und auch mit Blick auf mögliche Eckpfeiler einer Zusammenarbeit liess er nur vage Gedankenspiele zu.

Eine Kooperation könne für Swiss Re insbesondere mit Blick auf neue Technologien grosse Vorteile bieten, hielt Mumenthaler fest. "Softbank ist einer der weltweit grössten Technologie-Investoren, woraus sich für Swiss Re im Rahmen einer Partnerschaft sicherlich Opportunitäten ergeben."

Zudem könnte Swiss Re via Softbank insbesondere in Asien Zugang zu einer Grosszahl an Kunden erhalten. Schliesslich zähle das japanische Konglomerat, wozu etwa Beteiligungen am chinesischen Onlinehändler Alibaba oder am US-Telekomkonzern Sprint gehören, rund 800 Millionen Kunden weltweit, so der CEO. Im Gegenzug dürfte Softbank laut Analystenmeinung an den riesigen Datenbeständen von Swiss Re Interesse bekunden.

Derweil hat Swiss Re Ende April im Rahmen des neu veröffentlichten "Financial Condition Reports" Details zum Kapitalmanagement nach dem Swiss Solvency Test (SST) bekanntgegeben. Dabei liegt die SST-Quote der Gruppe bei 269 Prozent nach 262 Prozent vor Jahresfrist. Damit liegt die Quote auch klar über dem vom Verwaltungsrat gesetzten Ziele von 220 Prozent.

Swiss Re wies auf Basis des firmeneigenen Bewertungssystems Economic Value Management (EVM) für 2017 einen kleinen Verlust aus. Der Grund für das "rote Ergebnis" sind die hohen Belastungen aus Naturkatastrophen im vergangenen Jahr. Insbesondere die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" haben im Spätsommer und Herbst in den USA und der Karibik der Branche rekordhohe Kosten beschert. Der EVM-Verlust beläuft sich auf 9 Mio USD nach einem hohen Gewinn von 1,4 Mrd im Jahr davor. Das EVM-Modell misst Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf einer marktnahen Basis und dient der Steuerung des Geschäfts von Swiss Re.

AKTIENKURS: An der Börse entwickeln sich die Swiss-Re-Titel mit der Aussicht, dass sich Softbank massgeblich beteiligen möchte, und mit Blick auf das sich verbessernde Geschäftsumfeld besser als der Gesamtmarkt. Seit Jahresbeginn liegen Swiss Re mit gut 3 Prozent im Plus, während der SMI um mehr als 5 Prozent verloren hat.

Homepage: www.swissre.com

yl/mk

(AWP)