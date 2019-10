Ausblick Temenos: Quartalsumsatz von 238,3 Millionen US-Dollar erwartet

Q3 2019E* (in Mio USD) AWP-Konsens Q3 2018A* Umsatz: - Gruppe 238,3 213,0 - Lizenzen Software 104,8 94,6 - Maintenance 87,3 76,8 - Services 45,9 41,6 EBIT 77,0 71,3 EBIT-Marge (in %) 32,3 33,5 (in USD) EPS 0,83 0,80 * alle Werte Non-IFRS

FOKUS: Analysten rechnen bei Temenos nach dem bislang sehr guten Jahresverlauf auch für das dritte Quartal mit deutlichem Wachstum, wobei vonseiten die Währungsentwicklung den Umsatzanstieg etwas dämpfen dürfte. Leicht profitieren dürfte Temenos von der am 25. September abgeschlossenen Übernahme des US-Bankensoftwareunternehmens Kony.

ZIELE: Temenos hat Mitte Juli anlässlich der Zahlenpublikation zum ersten Halbjahr seine Jahresziele bekräftigt. Die Gruppe rechnet zu konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzwachstum (Non-IFRS) im Bereich von 16 bis 19 Prozent und der operative Gewinn EBIT (ebenfalls Non-IFRS) soll zwischen 310 und 315 Millionen Dollar zu liegen kommen. Im Jahr 2018 hatte die Gruppe einen Umsatz von 847 Millionen und mit einer Marge von 31,5 Prozent einen EBIT von 266 Millionen erzielt.

Langfristig will das Unternehmen gemäss den Aussagen aus der Investorenkonferenz im Mai ein Umsatzwachstum (Non-IFRS) von durchschnittlich mindestens 10 bis 15 Prozent pro Jahr erreichen. Für die EBIT-Marge wurde ein Ziel von über 36 Prozent ins Auge gefasst.

PRO MEMORIA: Ende September hat Temenos den im August angekündigten Zukauf von Kony abgeschlossen. Der Kauf bewertet Kony mit 559 Millionen Dollar und einer Earn-Out-Komponente von 21 Millionen. Kony hat zudem Verbindlichkeiten von 50 Millionen Dollar, wie es weiter hiess.

Mit Kony will Temenos das US-Geschäft und insbesondere auch den Bereich Digital Banking ausbauen. Die Kony-Plattformen DBX (digital banking experience) und MXDP (multi-experience development platforms) liessen sich mit den besten Komponenten von Temenos Infinity und Avoka kombinieren, sagte Temenos-Chef Max Chuard an einer Telefonkonferenz.

Mit einem globalen Team von 1'500 Mitarbeitenden verfüge man zusammen über eine einzigartige Expertise, sagte Chuard weiter. Bis 2020 sollen die Amerikaner einen Umsatz von 115 Millionen Dollar erreichen und so das Wachstum von Temenos befeuern. Ein Gewinnbeitrag wird ab 2021 erwartet.

Anfang August hat Temenos in Israel einen Auftrag von Mizrahi-Tefahot, der drittgrössten Bank des Landes erhalten. Sie setze künftig auf das Temenos-Produkt "T24 Transact", hiess es in einer Mitteilung.

AKTIENKURS: Unter den Blue Chips zählt Temenos zu den grössten Gewinnern im laufenden Jahr. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um über 45 Prozent zugelegt. Allerdings ist die Kursentwicklung auf dem hohen Bewertungsniveau seit Mai ins Stocken geraten.

