Ausblick Zürich: Stabile Entwicklung der Prämienvolumen bei P&C erwartet

FOKUS: Die Zurich Insurance Group wird lediglich Zahlen zur Volumenentwicklung vorlegen, Gewinnzahlen werden erst wieder im Halbjahresbericht im August publiziert. Daher dürfte der Quartalsbericht nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Derweil kann sich die Versicherungsgruppe weiterhin auf eine solide Kapitalbasis stützen, wie auch der jüngst veröffentlichte Bericht zum Swiss Solvency Test (SST) bewiesen hat.

In der Nichtlebensversicherungen rechnen Analysten mit einer stabilen Entwicklung des Prämienvolumens, welches im ersten Quartal leichtes Wachstum erreicht haben dürfte. In der Lebensversicherung ist gemessen am Neugeschäftsvolumen mit etwas deutlicherem Wachstum zu rechnen, auch wenn im Vergleich zum Vorjahr einige grössere neue Kontrakte wegfallen, meinen Analysten. Und auch im Geschäft mit dem US-Partner Farmers darf mit leicht steigenden Einnahmen gerechnet werden.

ZIELE: Geschäftsziele zum Wachstum hat die Zurich keine vorgegeben, vielmehr fokussiert man sich diesbezüglich auf Kostenkontrolle und Rentabilität. Anlässlich der Generalversammlung von Anfang April sah CEO Mario Greco die Gruppe auf Kurs, um die im bis 2019 laufenden Dreijahresplan gesetzten Ziele erreichen oder gar übertreffen zu können.

Greco verwies vor den Aktionären etwa auf die operative Eigenkapitalrendite auf Basis des Business Operating Profit (BOP), die 2017 mit 12,1 Prozent leicht über den anvisierten 12 Prozent zu liegen gekommen sei. Und die wichtigste Kennzahl für die Kapitalstärke, die Z-ECM-Quote, stehe mit 132 Prozent deutlich über dem Zielbereich von 100 bis 120 Prozent, sagte er.

Mit Blick auf das Sparprogramm hatte die Zurich bis Ende 2017 kumuliert bereits 700 Millionen der geplanten 1,5 Milliarden US-Dollar an Einsparungen realisiert. Gleichzeitig würden Cash-Überweisungen in Höhe von 3,7 Milliarden an die Holding erneut attraktive Aktionärsrenditen ermöglichen, so Greco.

PRO MEMORIA: Die Zurich hat 2017 ihre Solvenzposition verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr auf 216 von 204 Prozent, wie die Gesellschaft Ende April mitteilte. Der Wert liege somit deutlich über den Anforderungen und belege die Stärke der Bilanz der Zurich, hiess es im "Bericht über die Finanzlage".

Ende Februar verkündete die Zurich den Ausbau ihrer Präsenz in Lateinamerika, indem der entsprechende Geschäftsteil des australischen Versicherers QBE übernommen wurde. In Argentinien wird die Zurich so zum führenden Versicherungsanbieter, in Ecuador auf einen Schlag zur Nummer Drei. Insgesamt erzielte QBE in Lateinamerika im Jahr 2017 Bruttoprämien im Umfang von 790 Millionen Dollar, wobei etwa die Hälfte davon in Argentinien.

Die Zurich bezahlt für die QBE-Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Mexiko einen Preis von 409 Millionen Dollar. Dies vorbehaltlich eventueller Anpassungen bei Vollzug der Transaktion. Die Akquisition soll bis Ende 2018 zu einem Abschluss kommen und im Jahr darauf die Investitionsrendite bzw. Hurdle Rate von 10 Prozent, welche die Zurich bei Zukäufen mindestens anstrebt, deutlich übertreffen. Den Kaufpreis finanziert die Zurich aus internen Ressourcen.

AKTIENKURS: An der Börse liegt die Zurich-Aktie im laufenden Jahr gut im Rennen. Während der Gesamtmarkt gemessen am SMI seit Anfang Jahr rund 5 Prozent eingebüsst hat, konnte Zurich um 7 Prozent zulegen. Vor allem seit Anfang April ging es für die Titel, die für attraktive Dividenden bekannt sind, stark nach oben.

mk/an

(AWP)