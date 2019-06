09:10

Der Schweizer Aktienmarkt knackte am Donnerstag zum Handelsstart die Marke von 10'000 Punkten. Erst vor zwei Tagen hatte der Leitindex SMI sie erstmals geknackt. Rückenwind dürfte er dabei von der US-Notenbank Fed bekommen haben.

Den Börsen in Übersee hat die US-Notenbank damit zu einer freundlichen Tendenz verholfen, wobei sich gerade in Asien zudem noch Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit bemerkbar machte. US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping werden sich kommende Woche beim G20-Gipfel zu Gesprächen treffen.

Zum Start gewinnt der SMI 0,6 Prozent hinzu und steht bei 10'018 Punkten.

Dabei stehen starke Uhrenwerte schwachen Bankaktien gegenüber. Die Papiere von Richemont (+1,7) und Swatch (+3,2%) profitieren von starken Uhrenexport-Daten für den Monat Mai. Das Exportvolumen von Schweizer Uhren hat gegenüber dem Vorjahr sogar zweistellig zugelegt, was zuletzt vor gut einem Jahr der Fall war.

Derweil macht sich bei den Aktien der Credit Suisse (+0,1%), der UBS (+0,2%) die Entwicklung der US-Renditen bemerkbar. So rentieren die wichtigen zehnjährigen US-Treasuries erstmals seit November 2016 mit weniger als 2 Prozent. Diese Schwelle gilt als psychologisch wichtig. Grund dafür ist die US-Notenbank, die erklärt hatte, dass die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick zugenommen hätten.

Bei der CS verweisen Börsianer zudem auf einen Bericht der "Financial Times", wonach ein Rechtsstreit zwischen einem Pekinger Grosskonzern und einer der renommiertesten Universitäten des Landes die Absicht der Grossbank, wie geplant die Kontrolle über einen chinesischen Wertpapierhändler zu übernehmen, gefährden könnte.

Im breiten Markt ziehen unterdessen Barry Callebaut (+2,3%) nach einem Analystenkommentar überdurchschnittlich an. Die CS nimmt die Abdeckung mit "Outperform" wieder auf.

08:35

Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen in den USA hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt. Auch Anzeichen, dass die USA und China nach einer sechswöchigen Pause wieder über eine Beilegung des Handelsstreits sprechen könnten, hoben die Stimmung. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legt 0,9 Prozent zu. In Japan geht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent fester bei knapp 21'463 Punkten aus dem Handel.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,26 Prozent zu und steht bei 9'987 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt. Zum Börsenschluss am gestrigen Mittwoch verlor er 0,3 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 9962 Zählern.

Sämtlich SMI-Werte – ausser die Geldhäuser UBS und Credit Suisse – sind vorbörslich positiv. Der breite Martk startet mit einem vorbörslichen Plus von 0,37 Prozent ebenfalls positiv.

06:35

Das Signal der US-Notenbank für eine baldige Zinssenkung hat den Börsen in Fernost am Donnerstag Auftrieb verliehen. Zwar beließ die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik unverändert, doch die Ankündigung der Federal Reserve vom Vortag, bei Bedarf zu handeln, "um das Wachstum zu sichern", ermutigte die Anleger.

Zudem schob erneut die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse an, nachdem US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping ein Treffen am Rande des G20-Gipfels in der kommenden Woche angekündigt hatten.

Fed loses patience, Asia hikers turn cutters, rate bets: Eco Day https://t.co/xMpGyvi1Z4 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 20. Juni 2019

An der Tokioter Börse kletterte der japanische Leitindex Nikkei 0,6 Prozent auf 21.464 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um 0,6 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai legte mehr als zwei Prozent zu.

06:30

Der Euro-Franken-Kurs ist praktisch unverändert bei 1.1160. Gleichzeitig verharrt der Dollar-Franken auf Parität (0.9904).

