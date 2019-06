+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,26 Prozent zu und steht bei 9'987 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt. Zum Börsenschluss am gestrigen Mittwoch verlor er 0,3 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 9962 Zählern.

Sämtlich SMI-Werte – ausser die Geldhäuser UBS und Credit Suisse – sind vorbörslich positiv. Der breite Martk startet mit einem vorbörslichen Plus von 0,37 Prozent ebenfalls positiv.

+++

06:35

Das Signal der US-Notenbank für eine baldige Zinssenkung hat den Börsen in Fernost am Donnerstag Auftrieb verliehen. Zwar beließ die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik unverändert, doch die Ankündigung der Federal Reserve vom Vortag, bei Bedarf zu handeln, "um das Wachstum zu sichern", ermutigte die Anleger.

Zudem schob erneut die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse an, nachdem US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping ein Treffen am Rande des G20-Gipfels in der kommenden Woche angekündigt hatten.

Fed loses patience, Asia hikers turn cutters, rate bets: Eco Day https://t.co/xMpGyvi1Z4 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 20. Juni 2019

An der Tokioter Börse kletterte der japanische Leitindex Nikkei 0,6 Prozent auf 21.464 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um 0,6 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai legte mehr als zwei Prozent zu.

+++

06:30

Der Euro-Franken-Kurs ist praktisch unverändert bei 1.1160. Gleichzeitig verharrt der Dollar-Franken auf Parität (0.9904).

(cash/AWP/Reuters)