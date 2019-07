+++

08:30

Kursverluste der Technologiewerte machen der japanischen Börse zu schaffen. Die Schwäche des Yen hielt den Nikkei-Index am Dienstag allerdings knapp im Plus, der bei 21.548 Punkten notierte.

Die Börse Shanghai litt dagegen Börsianern zufolge erneut unter der schwindenden Hoffnung auf eine aggressive US-Zinssenkung und büßte 0,3 Prozent auf 2924 Zähler ein. Zu den größten Verlierern in Tokio zählten die Apple-Zulieferer Murata, Tayo Yuden und TDK. Ihre Aktien verloren bis zu 3,9 Prozent, nachdem Apple-Titel wegen eines negativen Analystenkommentars an der Wall Street 2,1 Prozent eingebüßt hatten.

08:10

Nach Erhebungen von Julius Bär startet die Schweizer negativ in den Handelstag. Der SMI notiert vorbörslich bei minus 0,19 Prozent. Sämtliche SMI-Titel ausser Lafarge Holcim (+1,04 Prozent) und Zurich Insurance Group (+ 0,3 Prozent) stehen im Minus. Besondern negativ fällt Adecco (-2,45 Prozent) auf. Goldman Sachs hat den Titel jüngst zum Verkauf empfohlen.

Der breiten Markt startet laut Julius Bär ähnlich bescheiden. Clariant steht bei einem Minus von 1,2 Prozent.

07:35

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,96 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 57,45 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern überwiegt derzeit wieder etwas die Sorge vor einem Abflauen der Weltwirtschaft über die Furcht vor einer Eskalation im Streit zwischen den USA und dem Ölland Iran. Am Vorabend war von US-Vizepräsident Mike Pence bekräftigt worden, dass die USA weiter Druck auf die Führung in Teheran machen wollen.

06:35

Der Kurs Euro-Franken steht derzeit bei 1 zu 1,1151. Der Ölpreis hat leicht auf 63,93 Dollar nachgelassen (Brent). Bitcoin steht bei genau 12'619 Dollar.

06:30

Ein schwächerer Yen hat den Aktienmarkt in Tokio am Dienstag Auftrieb gegeben. Die japanische Währung gab zu Dollar knapp ein halbes Prozent auf 108,85 Yen nach. Das begünstigte vor allem Exportwerte, da sich die Waren solcher Firmen bei dieser Entwicklung vergünstigen. Unter Druck standen indes Technologie-Werte und Apple-Zulieferer. Apple hatten an der US-Börse zuvor rund zwei Prozent nachgegeben. Rosenblatt hatte die Titel von "neutral" auf "verkaufen" zurückgestuft.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index beendete den Vormittagshandel mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 21.598 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1579 Zähler.

Ein Euro wurde mit 1,1215 Dollar bewertet und lag damit in der Nähe seines Tagestiefs vom Montag.

(cash/Reuters/AWP)