19:15

In Zürich hat ein Mann am 21. Juni im Club "Flamingo" mindestens fünf weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Knapp 300 Besucher und Angestellte des Clubs müssen nun in Quarantäne.

Zürich hat damit den ersten "Superspreader"-Event, bei dem eine Person mehrere andere fast gleichzeitig angesteckt hat. Der Club Flamingo führte eine Liste mit Kontaktdaten der Besucher, so das diese gewarnt werden konnten.

+++

17:55

Der US-Bundesstaat Florida verzeichnet eine Zunahme der Corona-Infektionen um 9585 Fälle. Dies sei der stärkste Anstieg binnen einem Tag seit Beginn der Pandemie, erklären die Gesundheitsbehörden.

Aus dem ebenfalls stark betroffenen Bundesstaat Arizona werden 3591 Neuinfektionen gemeldet. Dies sind genauso viele wie am 23. Juni, als ein Rekord bei der Anzahl der neuen Fälle binnen einem Tag verzeichnet wurde.

Residents of East Lansing, Michigan, have been asked to self-quarantine after roughly 85 people contracted Covid-19 at a bar earlier this month https://t.co/NFZqhrLMrY pic.twitter.com/fD474KOHHL — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 27, 2020

+++

16:40

Das Land Nordrhein-Westfalen verschärft nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies die Vorschriften für den Infektionsschutz in der Branche.

Ab dem 1. Juli müssten die Beschäftigten in den Betrieben der Fleischindustrie künftig mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Für die Kontaktpersonennachverfolgung sei es zudem zwingend notwendig, die aktuellen Kontaktdaten der Menschen zu haben, die sich auf dem Betriebsgelände aufgehalten haben, heisst es aus der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.

Bei Tönnies in Gütersloh hatten sich über 1500 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Die Kontaktbeschränkungen sollen zunächst bis zum 30. Juni gelten.

+++

15:00

Am Freitag war auf Smartphones in der Schweiz knapp 750'000 Mal die SwissCovid App aktiv.

+++

13:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet 69 neue Fälle von Coronavirus-Infektionen in der Schweiz. Damit ist die Zahl von innert 24 Stunden gemessenen Ansteckungen erneut gestiegen.

Am Freitag waren 58 Infektionen gemeldet worden, am Donnerstag 52.

Der Direktor des BAG, Pascal Strupler, nennt die streigende Zahl neu registrierter Coronavirus-Fälle in der Schweiz "beunruhigend". Er ruft in einem Tweet die Bevölkerung auf, Hygiene- und Distanzvorgaben weiter einzuhalten.

Die Anzahl Neuinfizierter steigt in den letzten Tagen wieder an. Beunruhigend! Hygiene und Distanz trotz Lockerung der Maßnahmen sind dringend. Alles andere ist ein Freipass für das Virus! — Pascal Strupler (@PStrupler) June 27, 2020

+++

+++

12:15

Die britische Regierung will Reisende aus einer Reihe von Ländern von der umstrittenen Pflicht zur 14-tägigen Isolation befreien. Das berichteten mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach soll am Montag eine Liste von Staaten vorgelegt werden, die vom 6. Juli an von der Regelung ausgenommen sind.

Dazu sollen unter anderem Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und auch Deutschland gehören, so die Berichte. Reisende aus Portugal, Schweden und den USA müssen sich demnach hingegen weiterhin nach Betreten des Landes für zwei Wochen isolieren.

Die Massnahme war am 8. Juni in Kraft getreten und von verschiedenen Seiten heftig kritisiert worden. Mehrere Fluggesellschaften hatten Klage dagegen eingereicht. Auch in der konservativen Regierungspartei von Premierminister Boris Johnson rumorte es.

+++

12:05

Ein Interview der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel über EU-Finanzhilfen in der Corona-Krise hat in Italien für Aufsehen gesorgt. Regierungschef Giuseppe Conte legte nahe, die Kanzlerin mische sich in heimische Politik ein. "Was den ESM (Europäischen Stabilitätsmechanismus) angeht, hat sich nichts geändert", sagte er am Freitagabend. Er respektiere Merkels Meinung. Aber für die Finanzen Italiens seien die Regierung in Rom und das Finanzministerium von Roberto Gualtieri zuständig.

Gelo Merkel-Conte sul Mes. Il premier: ai nostri conti penso io https://t.co/oNrufOap2H pic.twitter.com/zBYwETEvs6 — Corriere della Sera (@Corriere) June 27, 2020

Es gibt mehrere EU-Instrumente für Wirtschaftshilfen, um die Corona-Schäden abzufedern. Merkel hatte in einem Interview mit europäischen Zeitungen gesagt: "Diese Instrumente kann jeder nutzen. Wir haben sie nicht zur Verfügung gestellt, damit sie ungenützt bleiben." Es sei aber die Entscheidung Italiens, die Angebote des ESM zu nutzen, betonte die CDU-Politikerin. Einige italienische Medien stilisierten das zu einem Streit zwischen Conte und Merkel hoch.

Der ESM ist in Italien besonders umstritten. Vor allem rechte Oppositionspolitiker halten ihn für eine Gefahr und befürchten, dass Brüssel zu viel Kontrolle über Italien bekommt.

Derzeit wird in der EU über den 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds in der Corona-Krise und den mittelfristigen Finanzplan von bisher 1,1 Billionen Euro verhandelt. Beim ESM geht es um günstige Kredite und beim Wiederaufbauprogramm vor allem um nicht zurückzahlbare Zuschüsse.

+++

11:30

In Russland wurden 6852 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Damit blieb der tägliche Anstieg zum ersten Mal seit Ende April einen zweiten Tag in Folge unter 7000, wie die zuständige russische Behörde mitteilte.

Mit den neuen Fällen beläuft sich die Gesamtzahl auf 627'646. Die Zahl der Todesfälle nimmt in den vergangenen 24 Stunden um 188 auf 8969 zu.

As the coronavirus fears derail market comeback, 10 billionaires, including Jeff Bezos and China's new richest person, gained $23 billion in 1 week https://t.co/Z8C0YsP6AE pic.twitter.com/xosQsBMewE — Forbes (@Forbes) June 27, 2020

+++

07:55

In der Schweiz sind gemäss den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) die Ansteckungen wieder etwas gestiegen. Zuletzt zeigte sich eine höhere Ansteckungszahl im Wallis. Dies deutet darauf hin, dass Massnahmen vor allem auch in den Kantonen erfolgen müssen, um den Ausbruch einer zweiten Welle einzudämmen.

Der Stand der Vorbereitungen ist allerdings unterschiedlich, wie der "Blick" hier schreibt.

Corona drückt auf Arbeitsmarkt: 1100 Jobs futsch seit April https://t.co/8anhzA1aYa — BLICK (@Blickch) June 26, 2020

+++

07:05

In Indien ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden um über 17'000 gestiegen. Die Gesamtzahl belaufe sich damit auf über 500'000 Fälle, wie Daten des Gesundheitsministeriums zeigen.

Dabei nähmen die Infektionen in den grösseren Städten, darunter die Hauptstadt Neu-Delhi, stark zu. Indien liegt nach Zählungen der Nachrichtenagentur Reuters hinter den USA, Brasilien und Russland auf Platz vier bei der Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen.

+++

01:40

In den USA sind einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mindestens 40'870 neue Infektionen verzeichnet worden. Das ist die höchste dort jemals an einem Tag verzeichnete Zahl. Insgesamt sind damit knapp 2,75 Millionen Infektionen und fast 125'000 Todesfälle in den USA bekannt.

+++

School kids don’t appear to transmit the new coronavirus to peers or teachers, a French study finds https://t.co/OfOqI15fcu — Bloomberg (@business) June 27, 2020

00:55

Reisende aus den USA, Brasilien und Russland dürften Insidern zufolge von der geplanten Lockerung der EU-Einreisebeschränkungen ausgeschlossen bleiben. Die drei Staaten hätten sich nicht auf einer Länderliste befunden, die den EU-Botschaftern der Mitgliedsstaaten vorgelegt worden sei, sagt ein Diplomat.

Eine abschliessende Einigung über die Liste sei nicht erzielt worden, weil viele Botschafter zunächst Rücksprache mit ihren Regierungen halten wollten. Deren Antwort werde bis Samstagabend erwartet. Die EU will den Bürgern gewisser Länder ab Mittwoch eine Einreise ohne Quarantäne erlauben.

+++

23:45

In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 46'860 neue Infektionen und 990 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,27 Millionen bekannte Fälle und 55'961 Todesfälle.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)