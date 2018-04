EZB: Experten-Umfrage lässt weiter schwache Inflation erwarten

In der Eurozone wird sich die Inflation nach Einschätzung von Experten trotz einer extrem lockeren Geldpolitik und einer robusten Konjunkturentwicklung in den kommenden Jahren noch schwächer als bisher erwartet entwickeln. Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Notenbank unter Analysten deutet darauf hin, dass die Teuerung bis 2020 unter dem anvisierten Ziel von knapp zwei Prozent verharren wird, bei der die EZB die Stabilität der Preise als gewährleistet ansieht.