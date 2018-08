Fraport wird zuversichtlicher - Passagierprognose für Frankfurt erhöht

Der Flughafenbetreiber Fraport blickt nach guten Geschäften an allen Standorten etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Wegen der leicht erhöhten Erwartung bei der Passagierzahl am Flughafen Frankfurt geht der Konzern jetzt davon aus, bei den Gewinngrössen jeweils das obere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen zu erreichen. Dies teilte der Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit. Dazu kommt noch der positive Effekt des am Montag angekündigten Verkaufs einer Beteiligung am Flughafen Hannover.