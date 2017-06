---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte sich am Donnerstag der kräftigen Erholung der Wall Street anschliessen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 12 711 Punkte. Weiter im Auge behalten sollten die Anleger den Euro, der am Morgen in Asien erstmals seit einem Jahr wieder über 1,14 US-Dollar kletterte.

USA: - HÖHER - Nach dem Rückschlag vom Vortag haben sich die Anleger an der Wall Street zur Wochenmitte wieder in Kauflaune gezeigt. Angeführt wurde die Erholung von erneut starken Bankenwerten sowie Aktien aus dem IT-Sektor. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 21 454,61 Punkten und machte damit sein halbprozentiges Vortagesminus mehr als wett. Damit nähert sich der US-Leitindex wieder seiner in der Vorwoche erreichten Bestmarke von 21 535 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens wichtige Börsen haben sich der Wall Street angeschlossen und sind am Donnerstag gestiegen. Besonders gefragt waren wie schon in den USA die Aktien von Banken und Technologiefirmen.

DAX 12.647,27 -0,19% XDAX 12.678,88 0,64% EuroSTOXX 50 3.535,70 -0,07% Stoxx50 3.186,65 -0,15% DJIA 21.454,61 0,68% S&P 500 2.440,69 0,88% NASDAQ 100 5.753,03 1,44% Nikkei 225 20.215,32 0,42% (7:00 Uhr)

RENTEN: - VERLUSTE - Obwohl die EZB die Aussagen von Mario Draghi ins richtige Licht gerückt habe, stünden die Zeichen auf Verluste an den Rentenmärkten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Die Anleger seien wieder risikofreudiger - nicht zuletzt, weil der Ölpreis wieder angezogen sei und die US-Banken ihre Pläne zu Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen umsetzen dürften. Der Bund Future sollte seiner Meinung nach den Tag mit leichten Verlusten beginnen und sich im Tagesverlauf zwischen 162,45 und 163,95 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 163,37 0,07% Bund-Future Settlement 163,45 -0,05%

DEVISEN: - EURO KURZ ÜBER 1,14 DOLLAR - Der Euro hat in der Nacht auf Donnerstag weiter zugelegt und ist über 1,14 US-Dollar gesprungen. Am Morgen lag er leicht darunter bei 1,1398 Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem Brexit-Votum vor rund zwölf Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1375 (Dienstag: 1,1278) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1398 0,18% USD/Yen 112,20 -0,09% Euro/Yen 127,88 0,10%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,50 US-Dollar und damit 19 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 44,98 Dollar.

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TOM TAILOR AUF 11,50 (12,00) EUR - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX HEBT METRO AUF 'BUY' (HOLD) - RBC SENKT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 19 EUR - HSBC NIMMT LONDON STOCK EXCHANGE MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 3600 PENCE - RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4200 (4400) PENCE - 'TOP PICK' - WDH/MORGAN STANLEY HEBT HSBC AUF 'OVERWEIGHT' ('EW') - ZIEL 850 (745) PENCE

- Der BMW-Konzern will auf der Branchenmesse IAA im September den 3er-BMW als Elektroauto vorstellen, HB, S. 1 und 4-5 - Lanxess will auch durch Zukäufe an der weiteren Neuordnung der Chemieindustrie teilnehmen: "Aber wir haben da keine Eile. Zunächst konzentrieren wir uns voll auf die Integration von Chemtura", sagt Lanxess-Chef Matthias Zachert, Interview, HB, S. 17 - Familienministerin Katarina Barley verspricht mehr Hilfe des Bundes für Kitas, HB, S. 10 - Arznei-Lieferengpässe: Techniker Krankenkasse fordert Schadenersatz von Firmen, die nicht liefern, HB, S. 11 - EU harmonisiert die private Altersvorsorge, Interview mit Kommissionsvize Valdis Dombrovskis, HB, S. 31 - Ifo-Index zeigt anhaltend hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen, Interview mit Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe, HB, S. 13 - Trotz des Klimaabkommens von Paris werden weltweit noch mehr als 1600 Kohlekraftwerke gebaut oder geplant, Interview mit der Geschäftsführerin von Urgewald, Heffa Schücking, HB, S. 8 und 9 - Neuer Vertrag zur Sicherheit in Bangladeschs Textilfabriken, HB, S. 20 - Dem Protektionismus ist nicht mit Gipfelparolen beizukommen: Die G20 muss ehrlich sein, mahnt EU-Kommissarin für Handel, Cecilia Malmström, Gastbeitrag, HB, S. 48 - Fraport und Lufthansa legen offenen Konflikt bei, FAZ, S. 21 - Toshiba verfehlt Frist für Verkauf der Chipsparte - Konzern wartet auf Details der bevorzugten Bietergruppe, FAZ, S, 18 - Verband Deutscher Zeitungsverleger begrüsst Milliardenstrafe für Google, FAZ, S. 19 - Die im Streit um geschädigte VW-Eigentümer engagierte niederländische Stiftung baut eine milliardenschwere Drohkulisse gegen Volkswagen auf, Interview mit Stichting Volkswagen Car Claim-Vorstand Guido Van Woerkom, FAZ, S. 21 - DZ Hyp will sich als "Vollsortimenter" positionieren und vier Geschäftsfelder abdecken, Vorstandsvorsitzende der DG Hyp, Georg Reutter,und WL Bank, Frank M. Mühlbauer, über die Fusion zur führenden deutschen Hypothekenbank, Interview, BöZ, S. 5 - Aurubis-Vorstandsvorsitzender Jürgen Schachler über Massnahmen zur Ergebnissteigerung und strategische Erweiterung möglichst ohne Stellenabbau - Die Zahl dürfte in etwa stabil bleiben", Interview, BöZ, S. 11 - Im Kampf gegen die Flüchtlingskrise hat Italien in Brüssel um eine zusätzliche finanzielle Unterstützung gebeten, Welt, S. 1 - Intesa-Sanpaolo-Chef Carlo Messina über die Rolle seiner Hauses in der italienischen Bankenkrise, Welt, S. 17 - Bayerns Finanzbehörden gehen gegen Banken vor, die einen der grössten Steuer-Raubzüge über sogenannte Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland ermöglicht haben sollen, SZ, S. 19 - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verlangt Auftrittsverbot für Erdogan in Deutschland, Bild, S. 1

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandel 05/17 08:00 D: Überschuldungsstatistik Jahr 2016 08:00 D: Schulden der öffentlichen Haushalte 1. Vierteljahr 2017 08:00 S: Hennes & Mauritz Q2-Zahlen 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 07/17 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 06/17 09:00 E: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 05/17 10:00 D: MLP Hauptversammlung, Wiesloch 10:00 D: Bijou Brigitte Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Sixt Leasing Hauptversammlung, München 10:00 D: Bauer Hauptversammlung, Schroben. 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 06/17 10:30 D: Merck KGaA eröffnet ein neues Verpackungszentrum in Aubonne/Schweiz für Biotech-Produkte mit Vorstandschef Stefan Oschmann 10:30 D: Pk BASF zu Forschungsvorhaben, u.a. mit Vizevorstandschef Martin Brudermüller, Ludwigshafen 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 06/17 11:00 EU: Geschäftsklimaindex 06/17 11:00 D: Nanogate Hauptversammlung, Saarbrücken 11:00 D: VDIK Halbjahres-Pk, Frankfurt 14:00 D: Verbraucherpreise 06/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/2017 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 19:00 USA: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London 22:15 USA: Nike Q4-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Covestro Capital Markets Day D: GFT Technologies Capital Markets Day D: Hella Capital Markets Day USA: Micron Technologies Q3-Zahlen SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Abschluss Deutscher Bauerntag 2017 des Bauernverbands + Rede EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) + Rede Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) 09:00 D: Bundestag mit Regierungserklärung Merkel zum EU- und G20-Gipfel 09:30 D: Zweiter Tag der Bankentagung "Börsen-Zeitung" zum Privatkundengeschäft 10:00 D: Bayerischer Sparkassentag 2017 mit Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer + 0900 Pressefrühstück mit Ulrich Netzer 10:00 D: Pk Beiersdorf Vorstandschef Stefan Heidenreich und Bürgermeister Olaf Scholz informieren über Neubau der Konzernzentrale 10:00 D: DZ Bank Kapitalmarktkonferenz u.a. mit DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch, ifo-Präsident Clemens Fuest, RWI-Präsident Christoph Schmidt 10:00 D: Pk Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zu Studie über Wirtschaftswachstum und seine Folgen, Berlin 10:00 D: Ikea-Bett"Malm" beschäftigt BGH - Frankfurter Designbüro klagt wegen angeblichen Ideenklaus 10:00 D: Oberlandesgericht verhandelt zwei Klagen auf Rückabwicklung von Kaufverträgen von zwei abgasmanipulierten VW-Fahrzeugen, Celle 11:00 D: Bundesarbeitsgericht entscheidet über Schadensersatzansprüche von Thyssen Krupp gegen einen Ex-Manager im Zuge des sogenannten Schienenkartells, Erfurt 13:00 D: Daimler steht wegen angeblich irreführender Werbung vor Gericht Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Autobauer vor, Verbraucher mit Werbung über saubere Dieselmotoren der C-Klasse in die Irre geführt zu haben. Dabei geht es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden können 14:00 D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.2017) Das Saarland hat 2017 und 2018 den Vorsitz. Aktuelle Schwerpunkte der Konferenz sind Cybersicherheit und Digitalisierung. D: Aufsichtsrat von Bombardier Transportation entscheidet über Eckpunkte für die Neuausrichtung des Unternehmens, Berlin D: Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern (bis 30.06.) IRL: Frist für Verhandlungen zur Regierungsbildung in Nordirland läuft aus

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08:00 Uhr Deutschland GfK-Verbrauchervertrauen Juli (Punkte) 10,4 10,4 09:00 Uhr Spanien Verbraucherpreise HVPI Juni Monatsvergleich -0,1 0,0 Jahresvergleich +1,5 +2,0 11:00 Uhr Eurozone Wirtschaftsvertrauen Juni (Punkte) 109,5 109,2 Konjunkturklimaindikator BCI Juni (Punkte) 0,94 0,90 14:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreise Juni Monatsvergleich 0,0 -0,2 Jahresvergleich +1,4 +1,5 Verbraucherpreise HVPI Juni Monatsvergleich 0,0 -0,2 Jahresvergleich +1,3 +1,4 USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 240 241 (in Tsd, Vorwoche) BIP Q1, 3. Schätzung +1,2 +1,2

