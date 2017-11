AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERUNSICHERUNG - Der Nordkorea-Konflikt verunsichert auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den Dax am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 055 Punkte und damit 0,05 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Zur Wochenmitte hatte der Index zunächst deutlich angezogen, war dann aber erneut am Bereich um die 13 200 Punkte abgeprallt. Nachdem der erneute Raketentest Nordkoreas die Anleger zunächst weitgehend kalt gelassen hatte, waren schliesslich doch Befürchtungen aufgekommen über eine Eskalation der Lage.

USA: - TECHNOLOGIEAKTIEN RUNTER - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte teils deutlich an Schwung verloren. Zwar setzte der Leitindex Dow Jones Industrial seine Siegesserie fort, die Technologie-Indizes an der Nasdaq-Börse liessen hingegen kräftig Federn. Der Nasdaq 100 sackte um 1,73 Prozent auf 6311,38 Zähler ab und der Nasdaq Composite verlor mit 1,27 Prozent auf 6824,34 Punkten ebenfalls klar. Noch am Vortag hatten beide Indizes Rekorde aufgestellt.

ASIEN: - ABWÄRTS - Asiens Aktienmärkte haben am Donnerstag ebenfalls überwiegend nachgegeben. Zum wuchsen die Sorgen über eine Eskalation im Nordkorea-Konflikt. Überdies litten Technologieaktien unter dem Kursrutsch an der US-Techbörse Nasdaq am Vortag. Ein Lichtblick war allerdings der japanische Aktienmarkt, der mehr als ein halbes Prozent zulegte: Die japanische Industrieproduktion hatte dank gut laufender Geschäfte mit dem Ausland weiter deutlich zugelegt. Im Oktober zog der Ausstoss zum zwölften Mal in Folge an, obwohl die Produktion teilweise von Unwettern gestört wurde.

DAX 13.061,87 0,02% XDAX 13.057,44 -0,51% EuroSTOXX 50 3.589,91 0,18% Stoxx50 3.177,36 0,05% DJIA 23.940,68 0,44% S&P 500 2.626,07 -0,04% NASDAQ 100 6.311,38 -1,73% Nikkei 225 22.724,96 0,57% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Der Bund-Future dürfte mit leichten Verlusten in den Tag starten und sich dann zwischen 162,05 und 163,30 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen.

Bund-Future Schlusskurs 162,61 -0,25% Bund-Future Settlement 162,48 0,08%

DEVISEN: - HÖHER - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1863 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs am am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1827 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1863 0,10% USD/Yen 112,19 0,28% Euro/Yen 133,09 0,38%

ROHÖL:

Brent (Januar-Lieferung) 63,41 0,06 USD WTI (Januar-Lieferung) 57,47 0,08 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- EXANE BNP HEBT RTL AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 75 (69) EUR - JPMORGAN STARTET DELIVERY HERO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 54 EUR - LAMPE SENKT SALZGITTER AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 46 EUR - MACQUARIE STARTET HSBC MIT 'OUTPERFORM'

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr: - Marke Volkswagen hat noch hohen Reformbedarf, Interview mit Markenvorstand Herbert Diess, HB, S. 1, 16-18 - Lufthansa ist bei geplanter Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki zu Zugeständnissen bereit, Bild, S. 4 - Vereinigte Staaten wehren sich weiter gegen möglichen Anerkennung Chinas als Marktwirtschaft bei der WTO, FT Online - Stuttgart 21: Abbruch wäre teurer als Finalisierung, HB, S. 6 - Grüne planen Gesetzesinitiative zu Glyphosat-Ausstieg, Interview mit Fraktionschef Anton Hofreiter, Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU): Glyphosat-Alleingang nicht Zünglein an Waage einer Koalition, Interview, Passauer Neue Presse - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ruft SPD bei Ringen um Regierungsbildung zu Gelassenheit auf, Interview, Passauer Neue Presse - Neuer Juso-Chef Kevin Kühnert fordert von Schulz klare Absage an GroKo, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung bis 5 Uhr: - Zufriedenheit der Deutschen mit dem Gesundheitssystem erreicht Rekordniveau, Welt, S. 10 - Grossbritannien soll nach dem Brexit für eine Übergangszeit weiter alle EU-Vorschriften befolgen, aber nicht über diese mitbestimmen dürfen, Welt bis 21 Uhr: - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will Ministerpräsident werden, SZ, Münchener Merkur (Meldung wiederholt vom Vorabend um 5.00 Uhr) - Gore-Tex drängt in die Boutiquen, Interview mit Christian Langer, Mitglied der Geschäftsführung von Gore Fabrics, HB, S. 23 - Streit über die Neuausrichtung der Vermögensverwaltung bei der Berenberg Bank, HB, S. 31 - Wanda erhält grünes Licht der chinesischen Regierung für Expansion, HB, S. 45 - EU-Kommission wird Lufthansa die Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki untersagen, BöZ, S. 1/9

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 A: Strabag 9Monatszahlen 08:00 D: Rocket Internet Q3-Zahlen/CMD 08:00 GB: Go-Ahead Trading Update 14:00 D: Thyssenkrupp Steel Europe AR-Sitzung 14:00 NL: AkzoNobel ao Hauptversammlung 14:30 D: PK Volkswagen zur aktuellen Geschäftslage und Ausblick auf 2018 Bei der Pk äussern sich VW-Markenvorstand Herbert Diess, Finanzvorstand Arno Antlitz sowie Vertriebs- und Marketingvorstand Jürgen Stackmann. TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Credit Suisse Investor Day, London D: Allianz "Inside Allianz" - Investorentag D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig) D: Osram Geschäftsbericht GB: Aviva Capital Markets Day N: Norsk Hydro Capital Markets Day USA: Lbrands Umsatz 11/17 USA: General Motors Business Update und Investor Meeting TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Industrieproduktion 10/17 (vorläufig) 01:01 GB: GfK-Verbrauchervertrauen 11/17 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/17 07:45 CH: BIP Q3/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/17 08:45 F: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 09:00 A: BIP Q3/17 (endgültig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/17 10:00 PL: BIP Q3/17 (endgültig) 10:00 I: Arbeitslosenquote 10/17 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/17 11:00 I: Verbraucherpreise 11/17 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 11/17 12:00 P: BIP Q3/17 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 10/17 15:00 B: BIP Q3/17 (endgültig) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 11/17 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Die Förderbank KfW gibt einen Ausblick auf die Konjunkturentwicklung 2018, Frankfurt D: Vertreter der G20-Länder und OECD-Staaten beraten über Wege aus der weltweiten Krise der Stahlbranche, Berlin 12:45 Uhr ist gemeinsame Pressekonferenz mit EU-Kommissarin Malmström und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geplant 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Voraussichtlich wird das Öl-Kartell eine weitere Verlängerung des Produktionslimits beschliessen. 10:00 RU: Russischer Regierungschef Dmitri Medwedew gibt TV-Interview Der Ministerpräsident will sich im Staatsfernsehen den Fragen von Journalisten zur Bilanz des vergangenen Jahres stellen. 11:00 D: Prozess im Streit um einen Apothekenautomaten des Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris im Neckar-Odenwald-Kreis 12:00 D: OLG Hamm entscheidet über Beweisaufnahme im Fall der Klage des peruanischen Landwirts Saúl Lliuya gegen RWE, Hamm 17:00 D: Eröffnung des ersten InvestChile Büros in und für Europa, Frankfurt Chile hat in diesem Jahr begonnen, InvestChile-Büros in Asien, Europa und Nordamerika zu eröffnen, um den Investitionsstandort Chile zu fördern. 18:45 D: "Handelsblatt"-Forum Nutzfahrzeuge (bis 01.12.) mit VW-Vorstand Andreas Renschler, Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, München

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsatz Oktober Monatsvergleich +0,3 +0,5 Jahresvergleich +2,8 +4,1 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI November Monatsvergleich +0,1 +0,1 Jahresvergleich +1,2 +1,2 09:00 Uhr Spanien BIP, Q3 Quartalsvergleich +0,8 +0,8 09:55 Uhr Deutschland November Arbeitslosenzahl bereinigt (in Tsd) -10 -11 10:00 Uhr Italien Arbeitslosenquote Oktober 11,1 11,1 11:00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote Oktober 8,9 8,9 Eurozone Verbraucherpreise November Jahresvergleich +1,6 +1,4 Kernrate Jahresvergleich +1,0 +0,9 Italien Verbraucherpreise HVPI November Monatsvergleich unv. unv. Jahresvergleich +1,2 +1,1 UK GfK Verbrauchervertrauen, November in Punkten -11 -10 Nationale Hauspreise, November Monatsvergleich +0,1 +0,2 Jahresvergleich +2,7 +2,5 USA 14.30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 240 239 (Vorwoche, in Tsd) Private Einkommen, Okt +0,3 +0,4 Konsumausgaben, Okt +0,3 +1,0 PCE-Defllator Kern gg VJ +1,4 +1,3 15.45 Uhr Chicago-Einkaufsmanagerindex, Nov 63,0 66,2 (in Pkt)

