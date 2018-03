----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Freitag zunächst an seine Erholung seit der Wochenmitte anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 12 370 Punkte. Am Tag des sogenannten Hexensabbat können die Kurse aber stark schwanken. Es laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus.

USA: - ANSTIEG - Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder ins Plus gehievt. Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet. Der US-Leitindex stieg nach drei Minustagen in Folge um 0,47 Prozent auf 24 873,66 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 hingegen bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 2747,33 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,14 Prozent auf 7030,97 Punkte nach.

ASIEN: - ABGABEN - An den asiatischen Börsen ging es in der Tendenz leicht bergab. Der japanische Index Nikkei 225 gab ab. Beobachter machen dafür die erneuten Personalquerelen im Weissen Haus verantwortlich. Die Börsen in China notieren wenig verändert.

DAX 12.345,56 0,88% XDAX 12.388,37 1,03% EuroSTOXX 50 3.414,13 0,68% Stoxx50 2.996,40 0,32% DJIA 24.873,66 0,47% S&P 500 2.747,33 -0,08% NASDAQ 100 7.030,97 -0,14% Nikkei 225 21 676,51 -0,6% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,12 0,17% Bund-Future Settlement 158,14 -0,01%

DEVISEN: - EURO KAUM VERÄNDERT - Der Euro hat sich am Freitag nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2313 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,2341 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2314 0,08% USD/Yen 105,87 -0,45% Euro/Yen 130,37 -0,38%

ROHÖL:

Brent (Mai-Lieferung) 65,18 0,17 USD WTI (April-Lieferung) 61,30 0,16 USD

PRESSESCHAU

- Ex-Chef von Qualcomm prüft Übernahmeversuch, FT-Online (Meldung um 5.29 Uhr)

- Proteste der Klimaschutz-Aktivisten: RWE-Power-Chef Frank Weigand: 'Unsere Mitarbeiter fühlen sich bedroht', Interview, Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau

- Rauswurf von Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster beschlossen, Washington Post

- BGH will gesetzlichen Zins von 6 Prozent überprüfen, FAZ, S.25

- Rocket Internet-Beteiligung Home24 strebt an die Börse, BöZ, S.11

- Anschlag auf Ex-Spion: "Ein Muster gesetzlosen Verhaltens", Gastbeitrag von Boris Johnson, Aussenminister Grossbritannien, FAZ, S.8

- Dassault Aviation hat Flexibilität für Zukäufe, Interview mit Unternehmenschef Eric Trappier, Les Echos

- Pharmafirmen halten Warnungen vor Opioid-Krise für übertrieben

- Kritik an Forderung nach Werbeverbot für rezeptfreie Medikamente, Welt-Online

- Studie: Privatinsolvenzen auf niedrigstem Stand seit 2004, Funke

- Ex-Ministerpräsident Klimmt bringt Aussenminister Maas als SPD-Kanzlerkandidat ins Gespräch, Funke Mediengruppe

- ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm droht mit tiefen Einschnitten ins Programm, sollte eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausbleiben, Funke Mediengruppe

- Dax-Konzerne verdoppeln ihren Gewinn - Steuergeschenke aus den USA schlagen mit sieben Milliarden zu Buche, Frankfurter Rundschau

- Bundesinnenminister Seehofer (CSU) gegen WM-Boykott Russlands, Bild

- Designierter Ostbeauftragter sieht bei Förderung strukturschwacher Gebiete Bayerns Heimat-Strategie als Vorbild, HB-Online

- Der künftige Covestro-Chef, Markus Steilemann, über die Wachstumsstory, mit der er im Dax die Investoren überzeugen will, Interview, HB, S.6-7

- "Putin will Kapitalismus ohne Kapitalisten" - Der russische Ökonom Wladislaw Inosemzew über die Wirtschaftspolitik Putins und die Entwicklung der wichtigsten Branchen des Landes, Interview, HB, S.9

- Sheila Bair, Ex-Chefin der US-Einlagensicherung, fordert eine strengere Kontrolle neuer Technologien, HB, S.30

- Der Leiter Versicherungen Deutschland von Accenture, Uwe Jungmann, zu den Gesprächen von Softbank und Swiss Re, Interview, HB, S.32

- Der Chef des heimischen Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, Asoka Wöhrmann, hält die Zahl der Zweigstellen für nicht relevant, Gespräch, HB, S.33

- Der Chef des Sportkonzerns Adidas, Kasper Rorsted, ist überzeugt, dass seine US-Wettbewerber deshalb genauso von Einfuhrbeschränkungen betroffen wären, Interview, HB, S.64

- Die LinkedIn-Deutschlandchefin, Barbara Wittmann, über moderne Personalsuche, Grenzen der künstlichen Intelligenz und den Trend zu "Bumerang-Mitarbeitern", Interview, HB, S.66

- Galerist Johann König über Geld und Exzesse seiner Branche, Interview, HB, S.70

- Linde stellt sich vorsorglich auf Aus der Praxair-Fusion ein, FAZ, S.24

- "Wechselkurse kann man nicht prognostizieren", Der Währungsmanager 7-Orca geht pragmatisch vor, FAZ, S.27

- EU-Kommission bereitet Mitgliedstaaten auf Handelskrieg vor, FAZ, S.1,19,22

- Vereinigung Cockpit nimmt sich Fluggesellschaft Germania vor, FAZ, S.23

- Niederländischer Finanzminister warnt vor übereilter Euro-Zonen-Reform - Wopke Hoekstra setzt auf Kontinuität deutscher Euro-Politik, Interview, HB, S.10

- Kanzlerin Merkel legt Organisationserlass für Seehofers Ministerium vor, HB

- Industrieverband BDI drängt auf steuerliche Forschungsförderung, HB, S.11

