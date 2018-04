AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Überwiegend positive Vorgaben der Börsen in Übersee dürfen den Dax am Donnerstag stützen. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 12 610 Punkte und damit 0,15 Prozent über seinem Schluss. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer letztendlich kaum verändert geschlossen, nachdem ihm über der Marke von 12 600 Punkten die Luft ausgegangen war.

USA: - ABWARTEN - Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn ist die Luft an den US-Börsen am Mittwoch etwas dünner geworden. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zur Schlussglocke um 0,16 Prozent auf 24 748,07 Punkte nach. Zuvor war das Kursbarometer der Wall Street im engen Rahmen um seinen Schlusskurs vom Vortag geschwankt, als er sein höchstes Niveau seit vier Wochen erreicht hatte.

ASIEN: - FREUNDLICH - Asiens Börsen haben sich am Donnerstag durch die Bank freundlich gezeigt. Sie erreichten das höchste Niveau seit einem Monat. Die stärksten Kursgewinne verzeichneten Chinas Handelsplätze samt Hongkong. Die Sorge vor einem Rückschlag der globalen Wirtschaft durch den brodelnden Handelskonflikt sei geschwunden, sagten Beobachter.

DAX 12.590,83 0,04% XDAX 12.589,00 0,04% EuroSTOXX 50 3.490,89 0,37% Stoxx50 3.047,36 0,17% DJIA 24.748,07 -0,16% S&P 500 2.708,64 0,08% NASDAQ 100 6.833,21 0,25% Nikkei 225 22.243,63 0,39% (7:00 Uhr)

Bund-Future Schlusskurs 159,01 -0,24% Bund-Future Settlement 159,05 -0,03%

DEVISEN: EURO NAHE 1,24 DOLLAR - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,2378 0,04% USD/Yen 107,42 0,17% Euro/Yen 132,96 0,21%

Brent (Juni-Lieferung) 73,91 0,43 USD WTI (Mai-Lieferung) 68,85 0,38 USD

- BERENBERG HEBT CEWE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 99 (92) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 7,90 (7,80) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 33,30 (31,50) EUR - 'SELL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 20 (18,80) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 110 (106) EUR - 'BUY' - WDH/RBC CAPITAL STARTET PUMA MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 355 EUR - WDH/BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IBM AUF 188 (192) USD - 'OVERWEIGHT' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FACEBOOK AUF 205 (225) USD - 'BUY' - CREDIT SUISSE HEBT LIBERTY GLOBAL AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 62 (61) USD - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ALCOA AUF 71 (61) USD - 'OUTPERFORM' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 190 (175) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 72,50 (70,50) EUR - 'HOLD' - CFRA HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 186 (167) EUR - 'BUY' - RBC CAPITAL SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 900 (950) PENCE -'SECTOR PERFORM' - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 221 (215) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' - WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4300 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 50 (51) EUR - 'NEUTRAL'

bis 6.45 Uhr - Im Abgasskandal steht Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner im Visier der Staatsanwaltschaft, BöZ, S. 1 - Iberdrola prüft Verbesserung ihres 1,7 Milliarden schweren Gebotes für brasilianische Eletropaulo nach Enel-Gegenofferte, Expansion - "Der Bauboom führt zu mehr Schwarzarbeit", Interview mit Ökonom Friedrich Schneider über die Ausbreitung organisierter illegaler Arbeit in Deutschland, Welt, S. 15 bis 23.45 Uhr: - VW-Vorstand Garcia Sanz geht ohne Abfindung, Bild, S.2 - Steico fährt die Kapazitäten hoch, Gespräch mit Finanzvorstand David Meyer, BöZ, S. 8 - Investor verhandelt mit Interessenten über Verkauf der früheren K+S-Sparte Compo Expert, FAZ, S. 19 - Digitale Versicherungsmakler Clark will in den kommenden zwei Jahren kräftig wachsen, Gespräch mit CEO und Mitgründer Christopher Oster, BöZ, S. 3 - 628 Kliniken fallen aus der Notfallversorgung, FAZ, S. 15 - Familienministerium stellt in Antwort auf Kleine Anfrage fest: Weniger Einkommen durch mehr Arbeitslohn, FAZ S. 15 - Türkischer Energieminister Berat Albayrak: "Wir können einen konstruktiven Umgang miteinander finden", FAZ, S. 16 - Barmer-Chef Christoph Straub mit Kritik und Lob für Spahns Vorschlag, FAZ, S. 16 - Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock fordert Zukunftsfonds im EU-Haushalt, FAZ, S. 17 bis 21.00 Uhr - Deutsche Börse verpflichtet neuen Strategiechef von der Allianz, HB, S. 26 - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann erwartet zentralere Führung vom neuen VW-Chef - und vermisst Strategie bei Opel, HB, S. 4 - Netflix will in diesem Jahr in Europa eine Milliarde US-Dollar investieren, FT, S. 1 - Industrie stützt harte Haltung der EU im Handelsstreit mit USA, HB, S.10 - Grüne fordern Abschaffung aller Hartz-IV-Sanktionen, Kölner Stadt-Anzeiger - EU-Innenkommissiar Dimitris Avramopoulos drängt Deutschland zu baldigem Ende der Grenzkontrollen, Funke - Euro-Zone will auch zukünftig bei Krisen nicht auf IWF verzichten, HB, S. 1/6 - Studie: Mehrheit der Deutschen fürchtet sich vor der Digitalisierung, Bild, S.13 - Branchenexperte Christian Kulick: "Big Data ist mehr als nur Statistik", HB, S. 15

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GB: BHP Q3 Trading Update 06:45 CH: ABB Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CH: Novartis Q1-Zahlen 07:00 CH: Panalpina Q1-Zahlen 07:00 CH: Sulzer Bestelleingang Q1 07:00 D: Software AG Q1-Zahlen 07:15 CH: Nestle Q1-Umsatz (14.00 h Call) 07:30 F: Schneider Electric Q1-Umsatz 07:30 D: Stratec Jahreszahlen (13.00 h Call) 07:30 D: Zooplus Q1-Umsatz 08:00 NL: Unilever Q1-Umsatz 08:00 GB: Rentokil Initial Q1 Trading Update 08:00 GB: Sky plc Q3 Trading Update 09:00 FIN: Ferratum OYJ Hauptversammlung, Helsinki 10:00 D: Hawesko Bilanz-Pk, Hamburg 10:00 D: Siltronic Hauptversammlung 10:00 D: Gea Group Hauptversammlung 10:30 F: Vivendi Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher Q1-Zahlen 12:00 USA: Blackstone Q1-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q1-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q1-Zahlen 13:30 NL: Heineken Hauptversammlung 18:00 NL: ASM International Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Generali Hauptversammlung F: Veolia Environnement Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 10:00 D: Wirtschaftsforschungsinstitute stellen ihr gemeinsames Frühjahrsgutachten vor 10:00 EU: Leistungsbilanz 02/18 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 03/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank Pk IWF-Chefin Lagarde, Washington 15:10 USA: Fed-Gouverneur Quarles hält Rede in Washington 16:00 USA: Frühindikator 03/18 SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundesgerichtshof verhandelt über Zulässigkeit von Werbeblockern im Internet. Kläger ist der Verlag Axel Springer AG, der redaktionelle Inhalte auch auf seinen Internetseiten zur Verfügung stellt.

Prognose Vorwert EUROZONE 16:00 Uhr Eurozone Leistungsbilanz Februar (Mrd Euro) Saisonbereinigt --- 37,6 Unbereinigt --- 12,8 VEREINIGTES KÖNIGREICH 10.30 Uhr Einzelhandelsumsatz, März Monatsvergleich -0,6 +0,8 Jahresvergleich +1,9 +1,5 ex Auto Monatsvergleich -0,4 +0,6 Jahresvergleich +1,4 +1,1 USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 230 233 Geschäftsklima Philly-Fed-Index, April 21,0 22,3 (in Pkt.) 16.00 Uhr Sammelindex der Frühindikatoren, März +0,3 +0,6

