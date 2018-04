----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 12 623 Punkte. Die asiatischen Börsen geben einen positiven Trend vor. Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12 600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden. Er blieb zudem knapp unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12 664 Punkten liegt.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Der Wall Street ist nach den deutlichen Vortagsgewinnen am Freitag der Schwung ausgegangen. Im Fokus standen erneut die Geschäftsberichte etlicher Unternehmen, unter denen vor allem Amazon überzeugte - die Aktien des weltgrössten Online-Händlers kletterten auf ein Rekordhoch. Aktuelle Konjunkturdaten hatten unter dem Strich kaum Einfluss auf die Kurse.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens Aktienmärkte legten am Montag zu, abgesehen von China und Japan, wo wegen eines Feiertags kein Handel stattfand. In Hongkong trieb die Erholung von Technologie- und Bank-Aktien den Index zu einem Plus von 1,5 Prozent. Der koreanische Kospi rückte ein halbes Prozent vor. Nachdem sich die Staatschefs von Nord- und Südkorea getroffen hatten, versprach die nordkoreanische Regierung eine atomare Abrüstung.

DAX 12.580,87 0,64% XDAX 12.585,58 0,14% EuroSTOXX 50 3.518,78 0,36% Stoxx50 3.077,27 0,32% DJIA 24.311,19 -0,05% S&P 500 2.669,91 0,11% NASDAQ 100 6.656,35 0,10%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,60 0,16% Bund-Future Settlement 158,66 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2128 -0,01% USD/Yen 109,14 0,09% Euro/Yen 132,36 0,05%

ROHÖL:

Brent 74,13 -0,68 USD WTI 67,83 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Zweitgrösstes US-Raffinerieunternehmen Marathon Petroleum will Andeavor für mehr als 20 Milliarden US-Dollar kaufen, WSJ

- Siemens baut Konzernforschung um, FAZ, S. 18

- Länder wollen bei Umsetzung der Grundsteuerreform auf Einnahmen nicht verzichten und lieber Mieter und Hausbesitzer mehr belasten, Bild, S. 2

- Finanzinvestor CVC Capital Partners führt Gespräche mit britischem Medienunternehmen WPP über dessen Marktforschungsaktivitäten, FT, S. 13

- Ex-SocGen-Chef Didier Valet gab Posten auf, um Libor-Strafe zu begrenzen, FT, S. 13

- Telekom-Chef Höttges rechnet mit Genehmigung des Zusammenschlusses von T- Mobile US und Sprint kämpfen, HB, S. 1, 18, 19

- Walmart will Kontrolle über hunderte Filialen in Grossbritannien und Brasilien aufgeben. Einzelhändler bereitet sich gleichzeitig auf Milliardeninvestitionen in Online-Handel in Indien vor, WSJ

- Samsung-Konzern will in den kommenden Monaten seine Struktur deutlich vereinfachen, WSJ

- US-Handelskammer: USA und EU müssen Zollsystem überarbeiten, Interview mit dem neuen Chef der American Chamber of Commerce in Germany, Frank Sportolari, HB, S. 9

- Merck KGaA sieht sich auf dem Weg zum schnellsten Laborausrüster, Interview mit dem Spartenvorstand für den Bereich Life Science, Udit Batra, FAZ, S. 19

- DGB und IG Metall lehnen ein bedingungsloses Grundeinkommen als Ausweg aus einem befürchteten Verlust von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung ab, Interviews mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann (Heilbronner Stimme)

- Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann: Kabelanbieter sollen Internet-Wettbewerber auf ihre Leitungen lassen, FAZ, S. 22

- Neuer Interessent für den Grünen Punkt, FAZ, S. 22

- Experten warnen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Zwangssenkung von Kassenrücklagen, FAZ, S. 17

- Präsident des Aussenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, spricht sich für Lockerung der Russland-Sanktionen aus und hofft auf Zoll-Ausnahmen im Handelsstreit, Interview, Bild

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will 'Digital-TÜV' für Facebook und Co., Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Braunkohleländer Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern bei Kohleausstieg mehr Mitspracherecht, FAZ, S. 15

- Womöglich sensible Daten aus Krankenhäusern verschwunden, Bild

- Honighersteller Breitsamer spürt derzeit kaum Auswirkungen des derzeit so intensiv diskutierten Bienensterbens, Interview mit Robert Breitsamer, geschäftsführender Inhaber des Honigherstellers, FAZ, S. 21

- NRW will Casinos von Westspiel privatisieren, Rheinische Post

- Daimler unterliegt endgültig im Rechtsstreit um Razzia, Stuttgarter Nachrichten - Nicht schnell genug: Chinesischer E-Autohersteller Nio kritisiert deutsche Konkurrenten, HB, S. 16-17

- Infineon-Chef fordert mehr Unterstützung für die Chipindustrie, HB, S. 1/6

- "Wir brauchen eine Balance", Siemens-Offshore-CEO Andreas Nauen warnt die Politik vor einem zu schnellen Ende der Förderungen, HB, S. 18

- Entlastung von Ex-Stada-Vorstand von HV wird verschoben, HB, S. 21

- Stellvertretende Bundestag-Fraktionsvorsitzende der Linlen Lötzsch kritisiert Milliardenforderung für Rüstungsvorhaben, Kölner Stadtanzeiger

- Ökonomen begrüssen Vorstoss zu "TTIP light", Welt

- Protektionismus bleibt nur eine kurze Mode der Finanzmarktgeschichte, Gastbeitrag von Bundesbankvorstand Andreas Dombret, HB, S. 48

(AWP)