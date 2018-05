----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte an seinen starken Wochenabschluss anknüpfen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start ein weiteres halbes Prozent höher auf 12 881 Punkte - den höchsten Stand seit Anfang Februar. Der Handel dürfte allerdings ruhig verlaufen, da am Finanzplatz London Feiertag ist. Von der Wall Street kommt weiter Auftrieb.

USA: - ARBEITSMARKTDATEN TREIBEN - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht und ein Rekordhoch bei den Apple-Aktien haben die Wall Street am Freitag beflügelt. Die Arbeitslosenquote war im April überraschend deutlich auf 3,9 Prozent gefallen. Aus Anlegersicht entscheidend aber könnte die unerwartet schwache Lohnentwicklung entscheidend gewesen sein. Sie spricht nach Ansicht des Chefvolkswirts der VP Bank Thomas Gitzel dafür, dass die Notenbank vorerst mit moderaten Leitzinsanhebungen fortfährt. Schnell steigende Zinsen hingegen würden Aktien gegenüber Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

ASIEN: - GEMISCHT - In Fernost zeigen sich die Börsen uneinheitlich, nachdem der Ölpreis ein Dreijahreshoch erklommen hat. Während Japans Börsen leichte Verluste zeigen, legen die Märkte in Hongkong moderat und in China kräftig zu.

DAX 12.819,60 1,02% XDAX 12.844,01 0,71% EuroSTOXX 50 3.550,59 0,61% Stoxx50 3.096,99 0,80% DJIA 24.262,51 1,39% S&P 500 2.663,42 1,28% NASDAQ 100 6.769,12 1,89%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,18 0,01% Bund-Future Settlement 159,08 0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1955 -0,06% USD/Yen 109,13 0,04% Euro/Yen 130,47 -0,02%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 75,16 0,72 USD WTI (Mai-Lieferung) 68,32 -0,50 USD

PRESSESCHAU

- Münchner Oberbürgermeister: Bei Abgas-Affäre versteckt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Interview mit Dieter Reiter (SPD), Augsburger Allgemeine

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bezweifelt Nutzen der elektronischen Gesundheitskarte, FAZ, S. 1

- Verteidigungsministerin Ursela von der Leyen (CDU) wirbt in Haushaltsstreit mit Brief um Geld, Bild, S. 2

- Bundesländer einigen sich auf Gesetz zur "Anzeigepflicht von Steuergestaltungsmodellen", HB, S. 7

- Die Deutsche Bahn wird im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive weitere 60 000 Mitarbeiter in Deutschland bis Ende 2019 mit einem Smartphone oder einem Tablet ausstatten, HB, S. 20, 21

- Gespräche zwischen Swiss Re und Softbank über einen Anteilskauf an dem Schweizer Rückversicherungskonzern stehen nach dreimonatigen Gesprächen kurz vor einem Scheitern, FT, S. 1

- Katar hat Handelsembargo seiner vier Nachbarländer überstanden, Interview mit Finanzminister Ali Shareef al-Emadi, FT, Online

- Der Milka-Hersteller Mondelez steht vor dem möglichen Kauf von Plätzchenhersteller vor Tate's Bake Shop für rund eine halbe Milliarde US-Dollar, WSJ

- Brasilien will Benzinpreise reduzieren, Interview mit brasilianischen Präsidenten Michel Temer, SBT TV

- Im Aufsichtsrat von Volkswagen wächst der Unmut darüber, dass die vom Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch versprochene interne Aufarbeitung des Abgasskandals noch mindestens ein Jahr brauchen soll, HB, S. 1/16-17

- "Volkswagen sollte jetzt Tabula rasa machen", Gespräch mit dem Managerhaftungsexperten vom Versicherungsmakler Howden Michael Hendricks, HB, S. 17

- IATA und Deutsche Bank planen Start eines neuen elektronischen Zahlungssystems für Flugtickets als Alternative für Kreditkarten, FT, S. 13

- CDU und CSU lehnen europäischen Wirtschafts- und Finanzminister ab, HB, S. 13

- SPD ruft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Förderung des Wohnungsbaus auf, Funke - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verlangt einen Abbau der EU-Sanktionen gegen Russland, Interview, Welt, S. 6

- Israelischer Oppositionspolitiker Yair Lapid fordert Verschärfung des Atom-Abkommens mit dem Iran, Welt, S. 7

- Mittelstand fordert Präzisierung bei EU-Datenschutzgrundverordnung, Bild, S. 1 - CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Pläne für EU-Einlagensicherung, Bild, S. 2

- "Souverän mit Technik umgehen", Telekom-Personalvorstand Christian Illek glaubt an den souveränen Beschäftigten, der keine Antistressverordnung braucht, HB, S. 10

- "Wir wollen keinen Knalleffekt", der Allianz-Vorstand für das Investment-Management Günther Thallinger will auch künftig keine Unternehmen ausschliessen, HB, S. 33

- Im Handelskonflikt muss Deutschland eigene Fehler einsehen, Gastbeitrag von DIW-Chef Marcel Fratzscher, HB, S. 56

- Slowakischer Finanzminister gegen gemeinsame EU-Einlagensicherung, Gespräch mit Peter Kazimir, FAZ, S. 17

- "Ein digitaler Zugang zu allen Leistungen des Staates", Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, FAZ, S. 19

- Städte machen Überschüsse, FAZ, S. 22

- "Vom Feedback der Online-Händler lernen wir viel", Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Rauch-Möbelwerke-GmbH Michael Stiehl, FAZ, 25

