DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach der Stabilisierung vom Freitag droht dem Dax zu Wochenbeginn der nächste Rückschlag. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Montagmorgen zuletzt 0,58 Prozent tiefer auf 12 235 Punkte. Das erste Halbjahr hatte er mit einem Abschlag von fast 5 Prozent beendet. Für neue Verunsicherung sorgt die Zuspitzung der Regierungskrise in Deutschland. Sie zeigte sich auch im schwächeren Euro. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen Rücktritt für den Fall angekündigt, dass sich die Schwesterpartei CDU nicht zum Einlenken im Asylstreit bewegen lässt. Der weltweite Handelsstreit um die Sonderzölle von Präsident Donald Trump auf Importe in die USA eskaliert derweil weiter. Trump richtete scharfe Angriffe gegen die EU.

USA: - KLEINE TAGESERHOLUNG - Die Wall Street hat am Freitag an ihre Vortageserholung angeknüpft. Im späteren Handelsverlauf bröckelten die Gewinne jedoch deutlich ab. Geschuldet war dies vor allem der Finanzbranche. Dort drehten die Bankaktien, die anfangs noch von den Stresstest-Ergebnissen der US-Notbank profitiert hatten, in die Verlustzone. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel letztlich mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent auf 24 271,41 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein Minus von 1,3 Prozent ergibt und auf Monatssicht eines von 0,6 Prozent.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind schwach in die neue Handelswoche gestartet. Der Handelskonflikt bleibt das bestimmende Thema. Darüber hinaus sorgte auch der deutliche Rückgang der Rohölpreise für leichten Druck. Saudi-Arabien wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump seine Ölproduktion hochfahren. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt 1,6 Prozent ein. In China war die Stimmung nicht besser. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, sank zuletzt um 1,75 Prozent. In Hongkong ruhte der Handel unterdessen wegen eines Feiertages.

DAX 12.306,00 1,06% XDAX 12.285,72 0,53% EuroSTOXX 50 3.395,60 0,89% Stoxx50 3.042,96 0,76% DJIA 24.271,41 0,23% S&P 500 2.718,37 0,08% NASDAQ 100 7.040,80 0,13%

Bund-Future Schlusskurs 162,42 0,07% Bund-Future Settlement 162,55 -0,08%

Euro/USD 1,1646 -0,32% USD/Yen 110,75 0,06% Euro/Yen 128,98 -0,29%

Brent 78,16 -1,07 USD WTI 73,26 -0,89 USD

- BARCLAYS SENKT INFINEON AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 20 (24) EUR - LAMPE HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'HALTEN' (VERKAUFEN)

- CS SENKT ZIEL FÜR HENNES & MAURITZ AUF 115 (120) SEK - 'UNDERPERFORM' - JPM HEBT AEROPORTS DE PARIS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 220 (162) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PSA AUF 30 (28) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC HEBT ZIEL FÜR BP AUF 675 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 18 (16,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 3000 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 54 (50) EUR - 'SECTOR PERFORM'

TOP-THEMEN - EU warnt USA vor globalem Handelskrieg mit Auswirkungen auf US-Produkte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar, FT, S. 1 - Britischer Brexit-Verhandler Oliver Robbins sagt eigenen Ministern, das Land müsse im Deal mit der EU zwischen Norwegen-Modell und einfachem Freihandelsabkommen entscheiden, The Times

bis Montag 6.45 Uhr: - Laut Bundesregierung hat Ungarn seit mehr als einem Jahr keine sogenannte Dublin-Überstellung von Asylsuchenden ermöglicht, Welt, S. 4 - Aktivistischer Investor Dan Loeb macht Druck auf Nahrungsmittelkonzern Nestle - Aufspaltung in drei Sparten gefordert, FT, S. 1 - US-Panzerhersteller General Dynamics will bei deutscher Wartungsfirma FWW einsteigen, Welt, S. 11 - Migranten und Flüchtlinge überwiesen 2016 fast 18 Milliarden Euro in ihre Heimatländer, Welt, S. 5 - IW-Studie: Deutsche Energiewende hat sich in den vergangenen vier Jahren deutlich verlangsamt, Welt, S. 9 - CDU-Präsidium stützt Kanzlerin Angela Merkels (CDU) Kurs in Asylstreit, Funke

bis Sonntag 20.30 Uhr: - Schutzzoll auf Autos: EU warnt Trump vor massiven Gegenmassnahmen, HB, S. 1, 4-5 - Hella-Chef: "Wir betrachten den Umbruch in der Automobilbranche als grosse Chance", Interview mit Rolf Breidenbach, HB, S. 20-21 - Italien will Chefposten der EZB-Bankenaufsicht, HB, S. 28-29 - E-Auto-Prämie könnte über Juni 2019 hinaus gezahlt werden, FAZ, S. 22 - Estlands Aussenminister fordert Stopp von Gas-Pipeline Nord Stream 2, Interview mit Sven Mikser, Welt, S. 6

TERMINE UNTERNEHMEN D: Deutsche Börse Handelsstatistik 06/18 12:45 D: Volkswagen Analystentreffen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 J: Tankan Q2/18 02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 11:00 EU: Arbeitslosenquote 05/18 11:00 EU: Erzeugerpreise 05/18 15:45 EU: EZB Monatsbericht 06/18 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/18 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/18 SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Deutsche Börse 30 Jahre DAX. Einläuten des Handels auf dem Parkett durch den Chef der Deutschen Börse Weimer und Gastvortrag von Fresenius-Chef Sturm zu "Erfahrungen im deutschen Leitindex", Ffm. 11:30 D: Deutsche Post DHL Group und Hamburg starten strategische Partnerschaft, Hamburg 13:30 D: Veranstaltung "Visegrád Länder in Mittel- und Osteuropa - Wirtschaftslage und Perspektiven deutscher Unternehmen" des DIHK, Berlin HINWEIS HK: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Spanien Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 53,6 53,4 09.45 Uhr Italien Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 52,5 52,7 09.55 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 53,1 53,1* 09.55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 55,9 55,9* 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 55,0 55,0* 11.00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Mai Monatsvergleich +0,5 0,0 Jahresvergleich +2,8 +2,0 11.00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote Mai 8,5 8,5 VEREINIGTES KÖNIGREICH 10.30 Uhr Einkaufsmanagerindex Industrie Juni (Punkte) 54,0 54,4 USA 15.45 Uhr Markit-PMI Industrie, Juni 54,8 54,6* (endg, in Pkt) 16.00 Uhr ISM-Index Industrie, Juni 58,2 58,7 (in Pkt) Bauausgaben, Mai +0,5 +1,8

