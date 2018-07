AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Gute Vorgaben der Börsen aus Übersee dürften am Montag zunächst eine weitere Erholung des Dax anschieben. Der Broker IG taxiert den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 12 559 Punkte.

USA: - ERLEICHTERUNG - Die Anleger an der Wall Street haben am Freitag dank gut aufgenommener Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt. In der Spitze sogar bis auf 24 520 Punkte gestiegen, brachte der Dow Jones Industrial immerhin ein Plus von 0,41 Prozent auf 24 456,48 Punkte über die Ziellinie. Seinen Zugewinn in dieser Handelswoche baute er damit auf fast 0,8 Prozent aus.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens Börsen tendieren am Montag stark und setzen damit den Trend in den USA vom Freitag fort. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert 1,27 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 1,44 Prozent, und Chinas CSI 300 ist gut 2 Prozent stärker als am Freitag zu Börsenschluss.

DAX 12.496,17 0,26% XDAX 12.497,85 0,14% EuroSTOXX 50 3.448,49 0,22% Stoxx50 3.072,55 0,17% DJIA 24.456,48 0,41% S&P 500 2.759,82 0,85% NASDAQ 100 7.207,33 1,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,78 0,12% Bund-Future Settlement 162,82 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1761 0,14% USD/Yen 110,45 -0,02% Euro/Yen 129,90 0,13%

ROHÖL:

Brent 74,07 +0,37 USD WTI 77,44 +0,33 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 113 (110) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROCKET INTERNET AUF 33 (29,9) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 122 (121) EUR - 'NEUTRAL' - RBC HEBT RWE AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 26 EUR - CREDIT SUISSE NIMMT TELEFONICA SA MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 8,50 EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 650 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16 (14) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 54 (50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 42 (43) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC HEBT BP AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 675 PENCE - RBC HEBT JUST EAT AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 950 PENCE - RBC HEBT KPN AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 3,80 EUR - RBC HEBT UNICREDIT AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 21 EUR - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 17,25 (17,75) EUR - 'BUY'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, fordert einfacheres Einwanderungsgesetz, Interview, Rheinische Post - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Verantwortung in Herkunftsländern von Flüchtlingen übernehmen, Interview, Passauer Neue Presse - Das iranische Regime plant den Transport von 300 Millionen Euro in bar von Deutschland in den Iran, Bild, S. 4 - Zukünftige mexikanische Wirtschaftsministerin Graciela Marquez hält einen Nafta-Deal mit den USA bis Oktober für möglich, Interview, FT, S. 3 bis 20.30 Uhr: - Paypal will Milliarden für Zukäufe ausgeben und Partnerschaften ausbauen, Gespräch mit Firmenchef Dan Schulman, HB, S. 26-27 - Obermann will Aufsichtsrat von Thyssenkrupp verlassen, HB, S. 1, 14, 22 und 46 - Blackrock richtet Zentrale für Alternative Investments in Paris ein, FT, S. 1 - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will Afrika-Investitionen steuerlich fördern, HB, S. 1/4-5 - "Alle werden Verlierer sein", Gespräch mit Pekings EU-Botschafter Zhang Ming über eine intensivere Zusammenarbeit von China und Europa und für Härte im Handelsstreit mit den USA, HB, S. 6-7 - Stimmung der chinesischen Firmen in Deutschland bleibt gut, HB, S. 7 - VDMA-Gutachten: Gesetzgeber hat Grundrechte der Berufsfreiheit und der Koalitionsfreiheit in der Vergangenheit mehrfach verletzt, FAZ, S. 17 - Wirtschaft fordert offenere Grenze für Fachkräfte, FAZ, S. 17 - Deutschland in Nachhaltigkeitsstudie auf Platz Vier, FAZ, S. 17 - "Sport und Sicherheit - diese Welten wachsen zusammen", Gespräch mit Uvex-Chef Michael Winter, FAZ, S. 21

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 06/18 HK: Xiaomi - Erster Handelstag in Hongkong TERMINE KONJUNKTUR 01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 05/18 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 06/18 08:00 D: Handelsbilanz 05/18 10:30 D: sentix Konjunkturindex 07/18 15:00 EU: EZB-Chef Draghi hält Rede vor EU-Parlament in Brüssel 17:00 EU: Rede von Mario Draghi vor EU-Parlament in seiner Funktion als ESRB-Chef SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY Pressekonfernez zu "Entwicklung der 21 grössten Pharmaunternehmen der Welt", Frankfurt USA: Gerichtsverfahren um Übernahme von Akorn durch Fresenius beginnt 10:00 D: Pk Landesbank Baden-Württemberg zu Kapitalmarkt-Update zum zweiten Halbjahr, Frankfurt 10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu einer Studie über Arbeitskosten Die Untersuchung "Arbeits- und Lohnstückkosten: Wohin geht der Trend? Mit welchen ökonomischen Folgen?" analysiert, wie sich diese Kosten in Deutschland und der EU entwickeln 13:00 D: Stahlgipfel Nordrhein-Westfalen PK mit Thyssenkrupp-Vorstand Guido Kerkhoff und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), Düsseldorf D: 9. Deutsch-Chinesisches Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel EU: EU-Ukraine-Gipfel - Themen sollen unter anderem die Umsetzung des Minsker Abkommens sowie die Annexion der Krim durch Russland sein. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nehmen teil. CHN: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin - 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen 11:00 h Fototermin und Begrüssung des chinesischem Ministerpräsidenten Li Keqiang durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 18:00 D: Vortrag "Die Automobilindustrie im Wandel - Digitalisierung in der Entwicklung" des Technischen Direktors für Cloudsystems & Software der Daimler AG, Gerhard Koch, im Rahmen der Vorlesungsreihe "Technologieführer der Automobilindustrie stellen sich vor".

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Aussenhandel Mai (Mrd Euro) Handelsbilanz 20,2 20,1 Leistungsbilanz 19,8 22,7 Exporte Monatsvergleich +0,7 -0,3 Importe Monatsvergleich -0,5 +2,6 10.30 Uhr Eurozone Sentix-Investorenvertrauen Juli (Punkte) 9,0 9,3 VEREINIGTES KÖNIGREICH ---keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 21.00 Uhr Konsumentenkredite, Mai +12,0 +9,26 (in Mrd Dollar)

