----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERLEICHTERUNG - Die Abwendung einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) dürfte am Donnerstag für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,71 Prozent höher auf 12 669 Punkte.

USA: - NASDAQ-REKORD - Spekulationen über eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU haben die Wall Street am Mittwoch angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes nahmen am Mittwoch im späten Handel Fahrt auf und schlossen teils deutlich im Plus. Die technologielastigen Auswahlindizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite schwangen sich sogar zu Rekordhöhen auf.

ASIEN: - GEMISCHT - Trotz der sich anbahnenden Entspannung im Handelsstreit tendieren viele wichtige Börsen in Asien am Donnerstag im Minus. Japans Nikkei 225 verzeichnet Abgaben von 0,11 Prozent, Hongkongs Hang Seng geht 0,8 Prozent bergab, Chinas CSI 300 fällt 0,99 Prozent.

DAX 12.579,33 -0,87% XDAX 12.715,51 0,36% EuroSTOXX 50 3.468,45 -0,43% Stoxx50 3.116,44 -0,24% DJIA 25.414,10 0,68% S&P 500 2.846,07 0,91% NASDAQ 100 7.508,59 1,38%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,02 -0,15% Bund-Future Settlement 162,37 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1728 0,00% USD/Yen 110,76 -0,19% Euro/Yen 129,90 -0,20%

ROHÖL:

Brent 74,34 +0,42 USD WTI 69,38 +0,08 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Chef der deutschen Tochter des französischen PSA-Konzerns, Michael Lohscheller: "Opel wird noch deutscher, als es jemals der Fall war", Interview, Rheinische Post

- Nur ein Tag für Facebook in China: Firmenzulassung wieder entzogen, New York Times

- Immer mehr Rentner haben Minijob, Passauer Neue Presse

- "Mein persönlicher Stil ist es, dass ich eine konstruktive Konversation für gut und gesund halte", Exxon-Chef Darren Wood zum neuen Engagement des Ölkonzerns zu Klimafragen, FT, S. 13

- Chinesischer Chipkonzern veröffentlicht Kauf des französischen Komponentenhersteller Linxens aus Angst vor Einspruch aus Peking mit Verspätung, FT, S. 14

-CDU-Generalsekretärin Annette Kramp-Karrenbauer zieht Bilanz ihrer Deutschland-Tour, Interview, Bild, S. 2

bis 00.15 Uhr:

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will gegen Umsatzsteuerbetrug von Online-Händlern vorgehen, Rheinische Post

- BS Payone und Ingenico gründen Joint Venture, Gespräch mit DSV-Geschäftsführer Ottmar Bloching und BS-Payone-CEO Niklaus Santschi über Doppelstrukturen und Synergien des künftigen Zahlungsdienstes, BöZ, S. 2

- Bundesregierung gegen nationalen Schutz von Whistleblowern, HB

- Helaba ruft nach stärkerem Engagement der Bundesregierung für Finanzplatz Frankfurt, Gespräch mit Chefvolkswirtin Gertrud Traud, BöZ, S. 1/3

- "Die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt", Gespräch mit DIW-Chef Marcel Fratzscher über den Aufschwung, die Risiken und die Fehler Berlins, BöZ, S. 7

bis 21.00 Uhr:

- EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska kritisiert Autoindustrie wegen Tricks bei Emissionstests, HB, S. 1/8

- Beschuldigte im VW-Abgasverfahren erhalten erstmals vollständigen Zugriff auf Akten der Staatsanwaltschaft Braunschweig, HB, S. 17

- Zölle könnten Clariant zu Abzug aus Amerika zwingen, Gespräch mit Unternehmenschef Hariolf Kottmann, FAZ, S. 21

- Munich Re und One wollen Geodaten für Policen nutzen, FAZ, S. 20

- Finanzministerium: Zins-Stundung für Griechenland kostet 34 Milliarden Euro, FAZ, S. 17 - Arbeitgeber nennen Heils Rentenpläne teuer und ungerecht, FAZ, S. 15

- Deutsche Wirtschaft begrüsst Arbeitsminister Heils Fachkräftepläne, HB, S. 9

- Kuddelmuddel bei digitaler Patientenakte, HB, S. 8 - "Notenbanken müssen internationaler denken", Gespräch mit US-Ökonomin Kristin Forbes über die Anforderungen moderner Geldpolitik, deutsche Exportstärke, amerikanische Schulden und die Hintergründe des wachsenden Populismus, HB, S. 30

(AWP)