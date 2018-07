----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach der Erleichterungs-Rally vom Vortag dürfte der Dax am letzten Handelstag der Woche noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher auf 12 837 Punkte. Am Donnerstag war der Dax dank der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen. "Die Einigung zwischen den USA und Europa im Handelsstreit wirkt positiv nach", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - STÄRKER - Die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit hat den Dow Jones Industrial am Donnerstag weiter gestützt. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Mögliche hohe US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der Europäischen Union vorerst vom Tisch. Technologiewerte hingegen litten unter dem Kursabsturz der zuletzt rekordhohen Facebook-Aktien .

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Japans Märkte stiegen den fünften Tag in Folge, während die Indizes in China und Hongkong niedriger tendierten.

DAX 12.809,23 1,83% XDAX 12.813,87 0,77% EuroSTOXX 50 3.509,26 1,18% Stoxx50 3.149,71 1,07% DJIA 25.527,07 0,44% S&P 500 2.837,44 -0,30% NASDAQ 100 7.400,75 -1,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,99 -0,02% Bund-Future Settlement 162,18 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1647 0,03% USD/Yen 111,12 -0,10% Euro/Yen 129,42 -0,07%

ROHÖL:

Brent 74,54 +0,00 USD WTI 69,64 +0,03 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 85 (78) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 16,50 EURO - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 125 (124) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 160 (150) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 175 (165) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK SENKT KION AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 60 (71) EUR - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 490 (500) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 105 (104) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN NIMMT VONOVIA MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 46 EUR - JPMORGAN SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 46 (44) EUR - RBC SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 37 (45) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 54 (56) EUR - 'HOLD' - WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR NORMA GROUP AUF 69 (75) EUR - 'KAUFEN' - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 73 (69) EUR - 'SELL' - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 184 (176) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 195 (190) EUR - 'OVERWEIGHT' - WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 66 (71) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/LBBW SENKT KION AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 63 (78) EUR - WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 37 (34) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- CFRA SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 75 (80) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 500 (470) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 88,50 (83) CHF - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ESSILOR AUF 112 (102) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 555 (540) EURO - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 85 (83) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 19 (18) CHF - 'SECTOR PERFORM' - UBS HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 84 (80) CHF - 'NEUTRAL' - WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 92 (86) CHF - 'BUY' - WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR AB INBEV AUF 100 (102) EUR - 'KAUFEN'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Massnahmenkatalog für den Luftverkehr, Interview, Passauer Neue Presse - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Zölle für Industrieprodukte werden so auf null reduziert, Interview, Passauer Neue Presse - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): Einwanderungsgesetz für Handwerker und andere 'Praktiker', Interview, FAZ, S. 2 - "Trump sass auf dem kürzeren Ast", ifo-Ökonom Gabriel Felbermayer warnt vor verfrühtem Jubel angesichts eines möglichen Handelsstreit-Endes, Interview, Welt, S. 10 - Mütterrente kann Rente senken: Mehrere Zehntausend betroffen, WiWo, S. 80 - Ex-Ifo-Präsident Sinn hält Trumps Vorwurf der Währungsmanipulation für berechtigt, WiWo, S. 42 - Umsätze bei Discounter Aldi schwächeln im ersten Halbjahr, WiWo, S. 9 - L'Oreal-Chef Jean-Paul Agon geht nicht von einer Anteilssenkung durch Nestle aus, Le Figaro - "Mit Merkels Politik würde ich aus dem Amt gejagt", Interview mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban, Bild, S. 2

bis 23.45 Uhr: - Voestalpine reduziert Stahlanteil, Gespräch mit Vorstandschef Wolfgang Eder, BöZ, S. 13 - Banken verbessern Cybersicherheit, Gespräch mit Accenture-Experte Thomas Schumacher, BöZ, S. 4 - Gesetz gegen Hasskommentare im Netz: Kaum Beschwerden über mangelhafte Löschungen durch soziale Netzwerke, HB

bis 21.00 Uhr: -Continental wirbt um Partner für Batteriezellenproduktion, HB, S. 1/6 -"Schlagkräftiger ja, zerschlagen nein", Gespräch mit Conti-Chef Elmar Degenhart über die Aufteilung des Autozulieferers, Elektroautos mit Feststoffzellen und die Abschaffung von Zöllen, HB, S. 6-9 - Bei Siemens geht der Umbau Richtung Holding weiter: Die verbliebenen Sparten erhalten mehr Verantwortung, HB, S. 24 - Auswärtiges Amt verschickt innerhalb der Bundesregierung Entwurf des "Brexitübergangsgesetzes", HB, S. 13 - Rekordumsatz bei Immobiliengeschäften, Bild, S. 1

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: LafargeHolcim Halbjahreszahlen 07:00 D: BASF Q2-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 D: Grenke Q2-Zahlen 07:00 NL: Signify Q2-Zahlen 07:00 D: Nemetschek Q2-Zahlen 07:00 D: Washtec Q2-Zahlen 07:00 F: Vinci Halbjahreszahlen 07:15 F: Engie Halbjahreszahlen 07:30 F: Danone Halbjahreszahlen 07:30 I: Eni Halbjahreszahlen 07:30 D: Axel Springer Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 F: Renault Halbjahreszahlen 07:30 E: Siemens Gamesa Q3-Zahlen 07:45 D: SHW AG Halbjahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q1-Zahlen 08:00 GB: Reckitt Benckiser Halbjahreszahlen 12:00 I: Mediaset Halbjahreszahlen 12:00 GB: Vodafone Hauptversammlung 12:45 USA: Merck & Co Q2-Zahlen 13:00 USA: Twitter Q2-Zahlen 14:00 USA: Exxon Mobil Q2-Zahlen 14:30 USA: Chevron Corporation Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE E: BBVA Halbjahreszahlen E: CaixaBank Halbjahreszahlen F: Areva Halbjahreszahlen USA: Colgate-Palmolive Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR EU: S&P Ratingergebnis Slowakei EU: Moody's Ratingergebnis Zypern, Niederlande EU: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Schweden 01:30 J: Verbraucherpreise 07/18 07:30 F: BIP Q2/18 (vorab) 08:00 D: Aussenhandelspreise 06/18 08:45 F: Konsumausgaben 06/18 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 06/18 10:00 I: Erzeugerpreise 06/18 14:30 USA: BIP Q2/18 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/18 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/18 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE SAF: Abschluss des Gipfeltreffens der Brics-Staaten in Südafrika

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 07.30 Uhr Frankreich Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q2 Quartalsvergleich +0,3 +0,2 Jahresvergleich +1,9 +2,2 08.00 Uhr Deutschland Einfuhrpreise Juni Monatsvergleich +0,3 +1,6 Jahresvergleich +4,5 +3,2 VEREINIGTES KÖNIGREICH --- keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr BIP, Q2 Quartalsvergleich +4,2 +2,0 16.00 Uhr Konsumlaune Uni Michigan, Juli 97,1 97,1 (in Pkt.)

WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX DIENST

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr - 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine - 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA - 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2

