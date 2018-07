----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax am Montag zunächst etwas zurückrudern. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,57 Prozent tiefer auf 12 787 Punkte. Er würde damit den schwachen New Yorker Börsen folgen, wo am Freitag vor allem bei Technologieaktien ein Ausverkauf stattfand. Nach einem starken Juli, in dem der Dax bislang 4,5 Prozent gewonnen hat, könnte es der Auftakt für einen zögerlichen Monatsausklang werden.

USA: - VERLUSTE - Enttäuschende Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten haben die Wall Street am Freitag teils deutlich belastet. Der Dow Jones Industrial fiel nach einem verhaltenen Start um 0,30 Prozent auf 25 451,06 Punkte. Auf Wochensicht gewann der US-Leitindex aber immer noch 1,57 Prozent. Jüngst hatte vor allem die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit für gut Laune gesorgt.

ASIEN: - IM MINUS - Die wichtigsten Indizes in Asien gehen mit Kursverlusten in die Woche und folgen damit der freitäglichen Bewegung in den USA. Japans Nikkei 225 liegt 0,66 Prozent im Minus, Hongkongs Hang Seng gibt 0,67 Prozent ab, Chinas CSI 300 verliert zur Stunde 0,32 Prozent.

DAX 12.860,40 0,40% XDAX 12.823,77 0,08% EuroSTOXX 50 3.527,18 0,51% Stoxx50 3.162,77 0,41% DJIA 25.451,06 -0,30% S&P 500 2.818,82 -0,66% NASDAQ 100 7.296,78 -1,40%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,13 0,09% Bund-Future Settlement 162,07 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1658 0,02% USD/Yen 111,07 0,07% Euro/Yen 129,48 0,07%

ROHÖL:

Brent 74,28 -0,01 USD WTI 68,88 +0,19 USD

PRESSESCHAU

TOP-THEMA:

- Hitzewelle bringt Stromversorger, Stahlkocher und Bauern in die Bredouille, HB, S. 3

bis 6.45 Uhr:

- Deutsche Bank verlegt vor Brexit die Hälfte ihres Euro-Clearings von London nach Frankfurt - Keine Jobs verlagert, FT, S. 1

- US-Zölle könnten Apples kleinere Geräte treffen, FT, S. 13

- Bierbrauer leiden unter Trockenperiode: Gerste wird knapp, FT, S. 13

- Studie von "Welt" und Accenture: Deutsche Konzerne wachsen so stark wie seit 2012 nicht mehr, Welt, S. 1, 10, 15-18

- Studie von "Welt" und RWTH Aachen: Deutsche Braunkohle-Kraftwerke könnten durch bestehende Gaskraftwerke ersetzt werden, Welt, S. 9

- Steuerzahlerbund fordert Entlastung von Rentnern und für 2019 Senkung des Arbeitslosenbeitrag um 0,6 Prozentpunkte, Interview mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Rheinische Post

- Bundesregierung prüft Einschränkung des Einspeisevorrangs für Öko-Strom, Rheinische Post

- Israel wird den Grossteil seiner Luftwaffen-Aufträge über 10 Milliarden US-Dollar an Boeing geben, Haaretz TheMarker

- Fluglinie Air India kommt bei Geldgebern und Flugzeugfinanzierern in Zahlungsverzug, Business Standard

- Vizechef der China-Denkfabrik Merics, Mikko Huotari, fordert Senkung der Beteiligungsgrenze für ausländische Industrie-Investitionen, Interview, Welt, S. 9

- Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock fordert einschneidende Massnahmen gegen Klimawandel, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- BVB erwartet Witsel am Montag zum Medizincheck, belgischer Fernsehsender RTBF

bis 5.00 Uhr

- Bauernverband fordert eine Milliarde Euro wegen Ernteausfällen, Funke Mediengruppe

bis 20.30 Uhr (Sonntag)

- Minuszinsen belasten Rentenversicherung und andere Sozialkassen, HB, S. 3 und 6

- Lkw-Fahrermangel belastet laut Bundesregierung die Wirtschaft, HB, S. 11

- Discounter Lidl drohen hohe Abschreibungen, weil die Einführung eines neuen SAP-Systems schiefging, HB, S. 16

- Bankenaufseher nehmen NordLB wegen Bewertung von Schiffskrediten schärfer ins Visier, FAZ, S. 22

(AWP)