AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERT - Der Dax dürfte sich nach seinem jüngsten Kursrutsch am Mittwoch weiter stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 377 Punkte und damit 0,15 Prozent über seinem Vortagesschluss. Tags zuvor war der Dax vorübergehend auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen, hatte letztendlich aber unverändert geschlossen.

USA: - ERHOLUNG - Die Sorgen um die Währungskrise in der Türkei sind an den US-Börsen am Dienstag wieder in den Hintergrund gerückt. Der Schlagabtausch zwischen Ankara und Washington geht indes weiter. Der türkische Regierungspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte einen Boykott elektronischer Produkte aus den Vereinigten Staaten an als Reaktion auf die US-Sanktionen und -Strafzölle.

ASIEN: - VERFALL - An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Mittwoch zur Stunde bergab. Japans Nikkei 225 gibt zur Stunde knapp einen Prozent ab, Hongkongs Hang Seng notiert 1,77 Prozent schwächer, und Chinas CSI 300 verliert 1,89 Prozent.

DAX 12.358,87 0,00% XDAX 12.410,63 0,49% EuroSTOXX 50 3.409,44 -0,01% Stoxx50 3.093,06 0,16% DJIA 25.299,92 0,45% S&P 500 2.839,96 0,64% NASDAQ 100 7.447,17 0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,21 -0,16% Bund-Future Settlement 163,21 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1326 -0,16% USD/Yen 111,26 0,10% Euro/Yen 126,00 -0,07%

ROHÖL:

Brent 72,27 -0,19 USD WTI 66,73 -0,31 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr

- Fluggastrechteportal Flightright verklagt Ryanair wegen Streiks, HB, Online

- CDU-Expertin Elisabeth Winkelmeier-Becker sieht Barleys Vorstoss gegen Makler skeptisch, Funke-Mediengruppe

- Joe Kaeser: Siemens ist an der Börse unterbewertet, Interview, Passauer Neue Presse

bis 23 Uhr

- US-Supermarktkette Kroger will Produktpalette in China online über eine Alibaba-Seite anbieten - erster Vorstoss ins Ausland. "Die Expansion nach China ist eine riesige Chance", Interview mit Kroger-Digitalchef Yael Cosset, WSJ

- Bei der von vielen Skandalen erschütterten Grossbank Wells Fargo geht einer der Manager, die für die Risikosteuerung zuständig sind, WSJ

- Technologieinvestor Hans Tung: China kann den Technologierückstand zu den Vereinigten Staaten in den kommenden zehn Jahren aufholen, Interview, HB, S. 28, 29

bis 21 Uhr

- Die Commerzbank schafft drei zentrale Plattformen und regelt Vorstandszuständigkeiten, FAZ, S. 22

- Roland Berger meldet Rekordjahr - Vorstandschef Charles-Édouard Bouée spricht von 600 Millionen Euro Umsatz, Interview, HB, S. 14, 15

- Übertragungsnetzbetreiber Amprion sieht keinen Spielraum für Optimierung des Netzbetriebs, Interview mit Geschäftsführer Hans-Jürgen Brick, HB, S. 1, 7

- Nur die Hälfte der Riestersparer erhält die volle staatliche Zulage, Bild

- Frank Maik, Kurator der Carl-Friedrich-von Weizsäcker-Stiftung, und Ex-Telekom-Personalvorstand Thomas Sattelberger fordern, in der Arbeitswelt die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, Gastbeitrag, HB, S. 48

(AWP)