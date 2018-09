Morning Briefing International

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - STARKE ERÖFFNUNG ERWARTET - Der Dax scheint auf seinem Anstieg in Richtung 12 400 Punkte nicht aufzuhalten zu sein: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex ein Drittelprozent höher auf 12 373 Punkte. Es zeichnet sich damit die zweite starke Woche nach dem jüngsten Tief seit April ab. Auf die fast anderthalb Prozent der Vorwoche konnte er bislang nochmals etwas mehr daraufsatteln.

USA: - REKORDE - Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben die Wall Street wieder auf Rekordjagd geschickt. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten am Donnerstag historische Höchststände. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit geriet in den Hintergrund.

ASIEN: - BREITE GEWINNE - In Asien sind die Aktien am Freitag durch die Bank gestiegen. Japans Nikkei 225 legte 1,03 Prozent zu, Hongkongs Hang Seng gewann ebenfalls 1,03 Prozent und Chinas CSI 300 liegt 1,57 Prozent im Plus.

DAX 12.326,48 0,88% XDAX 12.354,73 1,07% EuroSTOXX 50 3.403,12 1,03% Stoxx50 3.044,80 0,78% DJIA 26.656,98 0,95% S&P 500 2.930,75 0,78% NASDAQ 100 7.569,03 1,05%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,86 0,11% Bund-Future Settlement 158,74 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1785 0,07% USD/Yen 112,78 0,26% Euro/Yen 132,92 0,32%

ROHÖL:

Brent 78,80 +0,1 USD WTI 70,27 -0,05 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 7.00 Uhr: - "Staaten müssen sich auf steigendes Zinsniveau einstellen und Verschuldung abbauen", Bundesbank-Chef Jens Weidmann fordert zügige Normalisierung in der Geldpolitik und mehr Vernunft in der Europapolitik, Interview, HB, S. 1, 6-7 - "Man ist nie schnell genug", Interview mit Henkel-Chef Hans van Bylen über Standortnachteil Rechtsextremismus, Geschäftsrisiko Donald Trump, aktivistische Investoren und den nächsten grosse Schritt im Digitalgeschäft, WiWo, S. 58-61 - Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer fordert Massnahmen gegen Immobilienblase: Politik soll Finanzaufsicht stärken, Gastbeitrag, WiWo, S. 43 - Telekom will möglichst wenig Wettbewerb bei neuem 5G-Standard, WiWo, S. 48-50 - Trump lockert Vorgaben bei Cyberattacken, NYT - Wohngipfel soll mehr Geld für Geringverdiener bringen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - "Kollaps des Systems": Der Präsident des Deutschen Verkehrsverbunds, Jürgen Fenske, kritisiert die Pläne für einen kostenlosen Nahverkehr in mehreren Kommunen, Welt, S. 12 - Dänische Wettbewerbshörde nimmt Ermittlungen zum Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank wieder auf, FT, S. 11 - Interesse der Investoren an Börsengang von Aston Martin ist gross, FT, S. 12 - Wie steht die HSBC noch zu ihrem Investmentbanking? Anonymes Schreiben eines Whistleblowers wirft Fragen auf, FT, S. 13 - Rückzug von Bank-of-America-Investmentbanking-Chef Christian Meissner kam unerwartet, FT, S. 14 - Bundesregierung: Zahl der Krankschreibungen hat deutlich zugenommen, Rheinische Post - FDP-Chef Christian Lindner kritisiert Bundeskanzlerin Angela Merkel - Ergebnis im Fall Maassen 'eine Farce', Interview, Rhein-Neckar-Zeitung - Vorsitzender der Linkspartei, Bernd Riexinger, macht Bundesregierung für Erstarken der AfD verantwortlich, HB - Siemens-Arbeitnehmervertreter warnen vor Chinas Zugriesen CRRC, HB, S. 16 bis 5.00 Uhr: - Sanierung der Brief- und Paketsparte der Deutschen Post läuft schleppender als erwartet, Interview mit Chef Frank Appelt, HB, S. 15 - Google will Apps weiterhin das Scannen von Daten auf Email-Accounts erlauben, WSJ - Goldman-Sachs-Aktienhandelschef Paul Russo kurz vor Abgang aus der Firma, WSJ - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) legt Plan für Kampf gegen Wohnungsnot vor - Unter anderem deutlich schnellere Bau- und Planungsverfahren, Gastbeitrag, HB, S. 64 - SPD-Minister wollen Koalition "nicht an einer Personalfrage scheitern lassen", Bild - SPD fordert vor Wohngipfel fünfjährigen Stopp der Mietpreiserhöhungen im Rahmen der Inflation, Gespräch mit SPD-Fraktionsvize und Bauexperte Sören Bartel, Funke Mediengruppe - Britischer Ex-Vizepremier Nick Clegg fordert Aussetzen des Brexit-Prozesses, Interview, Welt - Der Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Jürgen Fenske, kritisiert Pläne für Gratis-ÖPNV, Welt

(AWP)