----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax in die neue Woche gehen. Etwas Rückenwind für die zahlreichen Exportwerte im Leitindex kommt vom erneut schwachen Euro, der am Montagmorgen einmal mehr die Marke von 1,13 US-Dollar getestet hat. Sollte er darunter fallen, wäre das der niedrigste Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres. Ein schwacher Euro begünstigt die Hersteller von Exportprodukten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 587 Punkte und damit 0,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Im Fokus stehen nach wie vor die Quartalsberichte der Unternehmen, am Montag legt unter anderem der Chip-Hersteller und Dax-Titel Infineon Ergebnisse vor.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben eine gewinnträchtige Woche mit schwacher Tendenz abgeschlossen. Händler begründeten die Talfahrt am Freitag mit schwachen Quartalszahlen einiger Technologieunternehmen. Zudem seien viele Anleger besorgt, dass der anhaltende Ölpreisrückgang ein Signal für ein nachlassendes US-Wirtschaftswachstum sein könnte, hiess es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im November weniger stark als befürchtet eingetrübt.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag leichte Kursgewinne verzeichnet. In Tokio ging es für den Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,64 Prozent zu.

DAX 11.529,16 0,02% XDAX 11.533,12 0,11% EuroSTOXX 50 3.229,49 -0,25% Stoxx50 2.974,39 -0,24% DJIA 25.989,30 -0,77% S&P 500 2.781,01 -0,92% NASDAQ 100 7.039,15 -1,67%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,95 0,37% Bund-Future Settlement 160,03 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1310 -0,25% USD/Yen 114,04 0,22% Euro/Yen 128,97 -0,03%

ROHÖL:

Brent 71,30 +1,12 USD WTI 60,79 +0,60 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Post-Chef Frank Appel geht trotz eines Stopps der Bundesnetzagentur von einer baldigen Porto-Erhöhung aus, Bild, S. 2 (Meldung dazu lief um 5.18 Uhr)

bis 7.00 Uhr:

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigt seine Skepsis gegenüber einer europäischen Digitalsteuer und begründet sie mit der Sorge um Steuereinnahmen, Interview, Spiegel

- CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert für den Aufbau einer europäischen Armee und Kandidatin für den CDU-Vorsitz, t-online.de

- Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg warnt wegen einer fehlenden Grundsteuerreform vor leeren Kassen der Kommunen, Rheinische Post

- Kohlekommission rät dazu, in Mitteldeutschland vor allem Verkehrswege auszubauen und mehr in die Forschung zu investieren, um dort die Belastung durch den Braunkohle-Ausstieg auszugleichen und die Chancen auf die Neuansiedlung von Firmen zu verbessern, Mitteldeutsche Zeitung

- Bundesländern fordern, dass der Bund einen "wesentlichen Teil" vom Pakt für den Rechtsstaat finanzieren soll, HB, S.

- "Europa darf nicht länger zurückschrecken, seine Macht auszuspielen und ein Empire des Friedens sein", Interview mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire, HB, S. 4, 5

- "Das Emmissionshandelssystem benachteiligt Strom zu einseitig im Vergleich zu anderen Energieträgern wie Erdgas oder Benzin", Gastbeitrag, Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und Vorsitzender der Monopolkommission

- Familienunternehmer Christian Schmid über seine Geschäfte mit Saudi-Arabien, fehlende deutsche Industriepolitik beim Thema Batterie und die Frage, warum er ein Embargo als Heuchelei empfinden würde, Interview, S. 22, 23

- CDU-Innenpolitiker betrachten den Verzicht auf eine Grenzschliessung 2015 als politisch motiviert, Welt, S. 1

- Ford und VW führen Gespräche über Gemeinschaftsprojekt, Interview mit Sherif Marakby, Chef des Geschäfts für autonomes Fahren bei Ford, FT, S. 14

- Nestle könnte Senf- und Mayonnaise-Marke von Thomy verkaufen, Schweiz am Wochenende

bis 20.30 Uhr:

- VW-Aufsichtsrat will am Freitag über Elektro-Strategie abstimmen, FT

- Wirtschaft und Staat haben vergangenes Jahr erstmals mehr als 3 Prozent der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investiert, FAZ, S. 17

- Bei der Vorbereitung der 5G-Frequenzauktion zeichnet sich ein Kompromiss ab, FAZ, S. 17

- SPD-Vizevorsitzende Malu Dreyer lehnt Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab, kinderlose Versicherte bei den Sozialbeiträgen stärker zur Kasse zu bitten, Funke Mediengruppe

(AWP)