DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem wechselvollen Vortag dürften es die Dax-Anleger am Donnerstag ruhig angehen lassen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn prozentual unverändert auf 11 413 Punkte.

USA: - ABWÄRTS - Positive Nachrichten aus London zum geplanten Brexit-Abkommen haben den Pessimismus der am New Yorker Aktienmarkt tätigen Anleger am Mittwoch kaum schwinden lassen. Nachdem am Abend europäischer Zeit das britische Kabinett den Entwurf für das Brexit-Abkommen mit der EU gebilligt hatte, dämmte der Dow Jones Industrial seine Verluste ausgehend vom Tagestief bei 24 936 Punkten zwar etwas ein, es blieb aber zum Handelsschluss ein Minus von 0,81 Prozent auf 25 080,50 Punkten. Damit verbuchte der US-Leitindex den vierten Handelstag in Folge Verluste.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ERHOLT - Asiens Aktienmärkte haben sich am Donnerstag überwiegend im Plus gezeigt. Hongkongs Hang Seng steigt zur Stunde um 0,82 Prozent, Chinas CSI 300 gewinnt 0,71 Prozent. Japan koppelt sich vom positiven Trend ab, der Nikkei schloss 0,2 Prozent tiefer bei 21 803,62 Punkten.

DAX 11.412,53 -0,52% XDAX 11.409,91 -0,07% EuroSTOXX 50 3.205,36 -0,60% Stoxx50 2.943,47 -0,69% DJIA 25.080,50 -0,81% S&P 500 2.701,58 -0,76% NASDAQ 100 6.769,87 -0,89%

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06% Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

Euro/USD 1,1336 0,12% USD/Yen 113,52 0,02% Euro/Yen 128,69 0,13%

Brent 66,02 -0,10 USD WTI 56,05 -0,20 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 30 (34) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 64 (72) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 140 (180) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP SENKT CONTINENTAL AG AUF 'NEUTRAL' (BUY)

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 110 (98) EUR - 'OUTPERFORM'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 65 (60) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 22 (21) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LEONI AUF 33 (48) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 51 (53) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 164 (172) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 34 (41) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LEONI AUF 27 (28) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- KEPLER CHEUVREUX SENKT BECHTLE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 76 (98) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 53 (60) EUR - 'BUY'

- CFRA HEBT ZIEL FÜR EDF AUF 18 (15) EUR - 'STRONG BUY'

- CFRA SENKT ZIEL FÜR ACS AUF 41 (43) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 4000 (6000) PENCE - 'BUY'

bis 06.45 Uhr:

- Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann, ist gegen Änderungen an Hartz IV, Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe

- 222 Millionen Euro für Hardware-Nachrüstung bei Bussen und Handwerkerfahrzeugen, Rheinische Post

- Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung belegt Dominanz von USA und China bei Künstlicher Intelligenz, Rheinische Post

- Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter: Fehler bei der Digitalisierung wären brandgefährlich für Deutschland, Interview, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)

bis 23.45 Uhr:

- Morgan Stanley will Angebot für VTG nicht erhöhen, Gespräch mit MSIP-Investmentchef Markus Hottenrott, BöZ, S. 1/11

- Uber weitet Verlust vor geplantem Börsengang aus, WSJ/NYT

- ABN Amro gibt sich grünes Leitbild, Gespräch mit Deutschlandchef der Firmenkundensparte Stefan Meine, BöZ, S. 2

- SPD fordert von Verkehrsminister Scheuer Aufklärung über amtlichen Werbebrief an Dieselbesitzer, HB

bis 21.15 Uhr:

- SGL Group strebt bis 2022 elf Prozent Rendite auf das eingesetzte Kapital an, Gespräch mit Firmenchef Vorstandschef Jürgen Köhler, Börse Online

- Deutsche Bahn stellt dieses Jahr 24 000 neue Mitarbeiter ein, HB, S. 16

- Bundesfamilienministerin Giffey lehnt höhere Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge für Kinderlose ab, Funke

- CDU-Arbeitnehmer lehnen Änderungen an Hartz IV ab, Funke

- Brexit: Europäisches Parlament drängt zur Eile bei Verhandlungen, Welt

- Wirtschaft fordert klare Regeln bei KI, HB, S. 11

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Züblin Halbjahreszahlen (Call 10.30 h) 07:00 D: K+S Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen 07:30 F: Bouygues Q3-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum Oyi 9Monatszahlen 08:00 D: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/18 08:00 D: LPKF 9Monatszahlen (endgültig) 08:15 D: Singulus 9Monatszahlen (endgültig) 13:00 USA: Walmart Q3-Zahlen 17:45 F: Vallourec Q3-Zahlen 18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen A: Österreichische Post Q3-Zahlen D: BayernLB 9Monatszahlen D: Hugo Boss Investor Day, London USA: Applied Materials Q4-Zahlen USA: Nvidia Q3-Zahlen USA: Sonos Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: Arbeitslosenzahlen 10/18 08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/18 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 10/18 11:00 EU: Handelsbilanz 09/18 14:30 USA: Empire State Index 11/18 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/18 14:30 USA: Philly Fed Index 11/18 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 B: Handelsbilanz 09/18 16:00 USA: Lagerbestände 09/18 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Agrartag der Volksbanken Raiffeisenbanken, Ödheim 09:30 L: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Flüge innerhalb der EU angegeben werden müssen, Luxemburg 10:00 D: 10. "Deutsches Wirtschaftsforum" in Frankfurt. Vertreter deutscher Unternehmer diskutieren branchenübergreifend über die deutsche Wirtschaft in einer globalisierten Wirtschaftsordnung - u.a. mit Verdi-Chef Frank Bsirske und ING-Diba-Chef Nick Jue 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Streit um Flughafengebühren, Frankfurt 13:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn 13:00 D: Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken u.a. mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Telekom-Chef Timotheus Höttges, Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek und der Zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, Frankfurt 19:00 D: Diskussion über die Steuerpolitik in Deutschland und Europa, mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Berlin D: Übergabe des Deutschen Tourismuspreises in Bonn Bereits zum 14. Mal zeichnet der Deutsche Tourismusverband im Rahmen des Deutschen Tourismustages die innovativsten Ideen der deutschen Tourismuslandschaft aus.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 11.00 Uhr Eurozone Handelsbilanz September (Mrd Euro) Saisonbereinigt 16,3 16,6 Unbereinigt --- 11,7 VEREINIGTES KÖNIGREICH 10.30 Uhr Einzelhandelsumsatz Oktober Monatsvergleich +0,2 -0,8 Jahresvergleich +2,8 +3,0 USA 14.30 Uhr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 213 214 (Vorwoche, in Tsd) Empire-State-Index November (in Pkt) 20,0 21,1 Einzelhandelsumsatz, Okt +0,5 +0,1 ohne Autoumsätze +0,5 -0,1 Philly-Fed-Index, Nov (in Pkt) 20,0 22,2 Einruhrpreise Oktober Monatsvergleich +0,1 +0,5 Jahresvergleich +3,3 +3,5

