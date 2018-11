Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - RUHIG ERWARTET - Eine überschaubare Agenda und ein verkürzter Handel in den USA lassen am Freitag am deutschen Aktienmarkt einen ruhigen Verlauf erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,06 Prozent auf 11 145 Punkten nur wenig verändert. In den Vereinigten Staaten findet nach dem Feiertag "Thanksgiving", an dem die Börsen geschlossen waren, an diesem Freitag nur ein verkürzter Handel statt.

USA: - FEIERTAG - Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen.

ASIEN: - IM MINUS - Asiens Börsen geben am Freitag weitgehend ab. Chinas CSI 300 verliert 2,02 Prozent, Hongkongs Hang Seng liegt 0,68 Prozent tiefer. An Japans Börsen findet am heutigen Freitag kein Handel statt.

DAX 11.138,49 -0,94% XDAX 11.153,65 -0,74% EuroSTOXX 50 3.126,67 -0,86% Stoxx50 2.881,82 -0,86% DJIA 24.464,69 0,00% (Mittwoch) S&P 500 2649,93 0,30% (Mittwoch) NASDAQ 100 6.575,66 0,75% (Mittwoch)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06% Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1412 0,06% USD/Yen 112,86 -0,09% Euro/Yen 128,80 -0,03%

ROHÖL:

Brent 61,87 -0,73 USD WTI 53,24 -1,39 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- VW-Aufsichtsrat berät über Börsengang der Lkw-Sparte, HB, S. 24

- Steuerskandal: Staatsanwälte durchsuchen Spitzenkanzlei Freshfields und weiten Ermittlungen aus, HB, S. 42

- Visa-Chef Alfred Kelly fordert höhere Sicherheitsstandards für Kreditkartenanbieter, HB, S. 64

bis 22.15 Uhr:

- Sparkassen wagen Neustart von Yomo, Gespräch mit Franz-Theo Brockhoff, Vorsitzender der Geschäftsführung des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik, BöZ, S. 3

- Bundesbank: TIPS-System hilft auch Unternehmen, Gespräch mit Jochen Metzger, Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme, BöZ, S. 1/4

bis 21.00 Uhr:

- EZB-Chefvolkswirt warnt vor Italiens Schuldenpolitik, HB, S. 1/6-7

- Grüne wollen Inkassogebühren deutlich reduzieren, Funke

- NRW fordert vom Bund mehr Geld für Kohleausstieg, Rheinische Post

- "Wir müssen zuhören", Gespräch mit Adidas-Vorstand Roland Auschel und Zalando-Co-Gründer David Schneider über die Magie globaler Rabattschlachten sowie ihre Partnerschaften und Rivalitäten im Onlinegeschäft, HB, S. 20-21

- "Bargeld ist extrem teuer", Gespräch mit Visa-Chef Alfred Kelly über sein Verhältnis zu Scheinen und Münzen, das Ende der Kreditkarte und die Frage, warum er einen eigenen Sound für sein Unternehmen entwickeln liess, HB, S. 64-65

- Zahl der Medizinischen Versorgungszentren steigt auf ein Rekordniveau, FAZ, S. 19

- DIHK will Amtszeit seiner Präsidenten verlängern, FAZ, S. 19 - Bundesregierung lässt Blockchain langsam angehen, FAZ, S. 20

- "Die Gefahr besteht, dass wir ein Zwei-Klassen-Internet schaffen", Gespräch mit Google-News-Chef Richard Gingras über die Neuregelung des europäischen Urheberrechts, FAZ, S. 22

